Dieses Whatsapp-Feature gibt es nur für die Windows-App – nicht fürs Handy

Mit der offiziellen Whatsapp-Anwendung für Windows lassen sich auch am PC komfortabel Chats mit Freunden führen oder Fotos von der Festplatte versenden. Meta baut die Software immer weiter aus, aktuell wird beispielsweise eine Beta-Version mit der Versionsnummer 2.2321.3.0 verteilt, die eine interessante Neuerung bietet: Im Zeicheneditor der Whatsapp-App für Windows findet sich bei einigen Nutzern ein Freistellungswerkzeug. Damit lassen sich Inhalte auf Fotos abschneiden oder zu große Bilder verkleinern.

Termin noch offen

Innerhalb der kommenden Tage sollen immer mehr Nutzer der Beta-Version von Whatsapp von diesem Feature profitieren können. Wann das Freistellungswerkzeug auch in der offiziellen Version von Whatsapp für Windows Einzug halten wird, bleibt noch offen.

Crop-Funktion direkt im Editor

Schon in vorangegangenen Versionen der Windows-App von Whatsapp war es möglich, Fotos oder andere Bildinhalte über einen im Programm integrierten Editor zu verändern. Beispielsweise ist es damit möglich, ein Foto zu drehen oder mit Beschriftungen zu versehen. Die aus anderen Tools bekannte Funktion zum Freistellen fehlte jedoch bislang. Diesem Umstand wollen die Betreiber nun offenbar beheben: Wer nur einen bestimmten Bildausschnitt in Whatsapp teilen möchte, muss hierfür künftig nicht mehr auf externe Programme zurückgreifen, sondern findet dieses Feature direkt im Zeicheneditor.

Kleinere Neuerungen

Auch am Design von Whatsapp für Windows haben die Macher Hand angelegt. So erscheinen die Schaltflächen für Anrufe innerhalb von Chats nun als kreisrunde Icons. Diese relativ kleine Veränderung deutet darauf hin, dass Whatsapp auch weiterhin am Interface unter Windows arbeitet und künftig weitere Neuerungen plant.

Beta-Version ausprobieren

Um derartige Neuerungen so früh wie möglich nutzen zu können, müssen Anwender anstelle der offiziellen Whatsapp-Version die noch unfertige Beta-Version aus dem Microsoft Store installieren. Diese Test-Version mit den jeweils neuesten Funktionen findet sich an dieser Stelle. Sollte etwas nicht funktionieren, so können Sie jederzeit zur offiziellen Version von Whatsapp für Windows zurückkehren.