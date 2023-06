Nvidia GeForce RTX 4060 Ti ist ein Flop! Das sind die besten Alternativen

Die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti ist ein echter Flop! Das hatte sich bereits bei der Vorstellung der neuen Mittelklasse-Grafikkarte angekündigt und sich wenig überraschend auch im Handel bestätigt. Der Grund des Anstoßes ist leicht ausgemacht: Der zu kleine Grafikspeicher!

Abseits der „großen“ GeForce RTX 4060 Ti mit 16 Gigabyte, die mit einem nicht unwesentlichen Aufpreis von 110 Euro zur „beschnittenen“ GeForce RTX 4060 Ti mit 8 Gigabyte teuer bezahlt werden muss, hat Nvidia seiner Mittelklasse ein Downgrade verpasst. Die Vorgängergeneration besaß in Form der RTX 3060 noch 12 Gigabyte Grafikspeicher.

Aber das ist noch nicht alles: Gegenüber der RTX 3060 Ti hat sich die Breite des Speicher-Interfaces von 256-Bit auf 128-Bit halbiert, weshalb sich die Speicherbandbreite von 448 GB/s auf 288 GB/s reduziert hat.

Effizienz und DLSS 3 reichen nicht aus

Flüssiges Gaming in Full HD („1080p“), eine höhere Effizienz und moderne Features sind die positiven Eigenschaften der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti. Aber rechtfertigt DLSS 3 einen vergleichsweise kleinen Generationssprung und einen offiziellen Preis von 439 Euro?

Nvidia Geforce RTX 4060 Ti im Test auf PC-WELT

Nicht wirklich! Und so fällt auch das Fazit unseres Fachredakteurs Sebastian Schenzinger im ausführlichen Test der GeForce RTX 4060 Ti auf PC-WELT entsprechend verhalten aus. Stein des Anstoßes auch hier, der zu knapp bemessene Grafikspeicher.

(…) nicht nur beim Gaming, sondern auch im Kreativbereich kann der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti die Speicherkonfiguration aus 8 GB VRAM und einem 128-Bit Interface zum Problem werden. Sebastian Schenzinger, PC-WELT

Nach nur wenigen Wochen im Handel hat sich die Einschätzung der Redaktion bestätigt und die GeForce RTX 4060 Ti mit 8 Gigabyte liegt wie Blei in den Regalen der Händler.

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Full-HD-Gaming mit (meist) höchsten Details

Raytracing-Leistung

DLSS 3 mit Frame Generation

niedrige Leistungsaufnahme beim Gaming

kühl und leise – selbst unter Volllast Kontra Geringer Generationssprung ohne DLSS 3

8 GB Videospeicher selbst in Full-HD grenzwertig

Nur bedingt QHD-tauglich

Teuer für eine Full-HD-GPU Fazit Die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 GB liefert im Test ein gemischtes Bild ab. Für den von Nvidia auserkorenen Einsatzzweck, nämlich dem Gaming in Full-HD-Auflösung, ist die Grafikkarte gut geeignet.



Der Vorgänger richtete sich aber dagegen noch an QHD-Gamer, und das zum gleichen Preis. Nvidia verlässt sich mit der AD106-GPU stark auf sein neues Feature DLSS 3 und dem daraus resultierenden FPS-Boost. Mit Frame Generation fällt der Generationssprung gegenüber der RTX 3060 Ti recht groß aus, ohne dann jedoch unterdurchschnittlich klein. Gerade bei aktiviertem Raytracing oder in höheren Auflösungen kann der Videospeicher zudem zum Verhängnis werden.



Aber nicht nur beim Gaming, sondern auch im Kreativbereich kann der RTX 4060 Ti die Speicherkonfiguration aus 8 GB VRAM und einem 128-Bit Interface zum Problem werden. Sehr positiv hervorzuheben ist dagegen das moderne Feature-Set, die deutlich gesunkene Leistungsaufnahme und die damit verbesserte Effizienz.

Während Nvidia bei den Ampere-GPUs GeForce RTX 3060 Ti (Test) und GeForce RTX 3070 (Test) mit der GA104-GPU auf den gleichen Grafikchip gesetzt hat, hat der Hersteller mit Ada Lovelace einen anderen Weg eingeschlagen, der letztlich nicht zum Erfolg geführt hat.

So kommt auf der GeForce RTX 4060 Ti nicht der AD104 zum Einsatz, wie bei der GeForce RTX 4070 (Test), sondern der mit nur 190 mm2 deutlich kleineren AD106 mit 22,9 Milliarden Transistoren.

Die Gründe, weshalb viele Spieler Abstand vom Kauf einer GeForce RTX 4060 Ti nehmen, sind schnell ausgemacht:

Der beschnittene AD106-Grafikprozessor

Der mit 8 Gigabyte zu knapp bemessene Grafikspeicher

Das 128-Bit schmale Speicherinterface mit zu wenig Bandbreite

Doch genug der Kritik an der GeForce RTX 4060 Ti, welche Grafikkarten bieten sich in der Mittelklasse als echte Alternative an?

Die besten Alternativen zur GeForce RTX 4060 Ti

Die GeForce RTX 4060 Ti hat nicht zuletzt einen so schweren Stand bei Spielern, weil sie zum einen ein Speicher-Downgrade im Vergleich zur Vorgängergeneration bereithält und zum anderen, weil sie in ihrer Leistungsklasse mit zahlreichen Konkurrenten konfrontiert wird.

Der große Grafikkarten-Vergleich 2023 von PC-WELT

Doch welche Mittelklasse- und Oberklasse-Grafikkarten bieten sich als Alternative zur GeForce RTX 4060 Ti an?

AMD Radeon RX 6800

Bei herkömmlicher Bilddarstellung per Rasterisierung weiß die Performance der RDNA-2-Grafikkarten zu gefallen. So ist die Radeon RX 6800 in der Lage den auserkorenen Konkurrenten von Nvidia, die GeForce RTX 3070, in den Auflösungen WQHD und UHD um jeweils elf Prozent zu schlagen.

Zu Preisen ab 399 Euro schlägt die Radeon RX 6800 auch die neue GeForce RTX 4060 Ti um durchschnittlich 10 bis 15 Prozent im Bereich Rasterisierung, in Sachen Raytracing liegt sie gleichauf mit der neuen Grafikkarte von Nvidia.

AMD Radeon RX 6800 für 399 Euro bei Alternate kaufen

AMDs RDNA-2-Grafikkarte ist mit 16 Gigabyte GDDR6-Grafikspeicher und einem 256-Bit breiten Speicherinterface zudem deutlich zukunftssicherer, wie auch der ausführliche Test von PC-WELT bestätigt.

AMD Radeon RX 6800 im Test auf PC-WELT

Zu einem Preis von 400 bis 500 Euro ist die AMD Radeon RX 6800 aktuell die deutlich bessere Wahl für Spieler, die primär in Full HD spielen, aber auch gerne mal WQHD in Angriff nehmen möchten.

AMD Radeon RX 6700 XT

Spieler, die sich auf Full HD ohne Raytracing beschränken und dabei einen richtigen Preis-Leistungs-Tipp suchen, werden mit der AMD Radeon RX 6700 XT fündig.

Die AMD Radeon RX 6700 XT bietet rund 90 bis 95 Prozent der Leistung einer GeForce RTX 4060 Ti, hat aber mit 12 Gigabyte GDDR6 exakt 50 Prozent mehr Grafikspeicher an einem breiteren Interface zu bieten.

Zudem ist die AMD Radeon RX 6700 XT deutlich günstiger zu haben als die GeForce RTX 4060 Ti und wechselt bereits ab 360 Euro den Besitzer.

AMD Radeon RX 6700 XT für 359 Euro bei Mindfactory kaufen

Spieler, die bereit sind 350 bis 400 Euro zu investieren und auf Raytracing verzichten können, machen in der Mittelklasse mit der AMD Radeon RX 6700 XT nichts falsch und erhalten einen echten Preis-Leistungs-Tipp.

Nvidia GeForce RTX 4070

Für Spieler, die oberhalb von Full HD und grundsätzlich mit hochauflösenden Texturen spielen wollen, kann die teurere, aber auch deutlich leistungsstärkere Nvidia GeForce RTX 4070 unter Umständen die deutlich bessere Wahl sein.

Grafikkarten-Vergleich 2023: Nvidia GeForce RTX und AMD Radeon RX im Benchmark-Test

Wie die große Rangliste der Redaktion von PC-Welt veranschaulicht, ist die Nvidia GeForce RTX 4070 bereits unter Full HD noch einmal 15 bis 20 Prozent schneller als die GeForce RTX 4060 Ti und kann mit Raytracing sogar 25 Prozent mehr Bilder pro Sekunde rendern.

Nvidia GeForce RTX 4070 für 589 Euro bei Mindfactory kaufen

Warten auf die AMD Radeon RX 7700 (XT)

Anwender, die mit dem Kauf einer neuen Grafikkarte noch ein wenig warten können, sollten gegebenenfalls noch den Release der AMD Radeon RX 7700 und 7700 XT abwarten.

Anders als die ebenfalls noch ausstehenden Oberklasse-GPUs AMD Radeon RX 7800 und 7800 XT, welche wie die 7900er-Serie auf Navi 31 setzen werden, sollen die Radeon RX 7700 und 7700 XT auf den neuen monolithischen Navi-32-Grafikchip setzen und sich in der Preisklasse von 450 bis 600 Euro einordnen.

Insbesondere die AMD Radeon RX 7700 könnte sich in der gehobenen Mittelklasse als Empfehlung entpuppen, während die AMD Radeon RX 7700 XT bereits den Einstieg in die Oberklasse markieren dürfte.

Für Spieler, die dennoch zur GeForce RTX 4060 Ti greifen wollen, hat PC-WELT die besten Anlaufstellen recherchiert.

Anlaufstellen für den Kauf der neuen Nvidia GeForce RTX 4060 Ti

Diese Händler und Onlineshops haben die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti immer wieder Angebot und aktualisieren ständig ihre Preise.

