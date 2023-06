myMediaMarkt Plus: Neues Angebot von Mediamarkt und Saturn – das steckt dahinter

MediaMarktSaturn startet ein neues Angebot mit dem Namen myMediaMarkt Plus, wie Ceconomy schreibt. Kunden, die myMediaMarkt Plus abonnieren, können ihre elektronischen Geräte bei Mediamarkt und Saturn reparieren lassen, unabhängig davon, wo sie die Geräte gekauft haben. Außerdem haben myMediaMarkt-Plus-Kunden rund um die Uhr Zugang zu technischem Support und Beratung. Ceconomy spricht in diesem Zusammenhang von einem „Rundum-Sorglospaket“.

Kosten, Startzeitpunkt und genauer Umfang sind unbekannt

MyMediaMarkt Plus soll im Herbst 2023 in Deutschland starten, genauer äußert sich der Konzern noch nicht. Der Kunde muss dafür eine monatliche Gebühr bezahlen. Deren Höhe verrät Ceconomy ebenfalls noch nicht und ebenso ist unbekannt, für welche Geräte und für welche Hersteller das neue Serviceangebot gelten soll.

Bekannt ist dagegen, dass es myMediaMarkt Plus in zwei Stufen geben soll: Eine Basisvariante für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte und eine höhere Stufe für Smartphones, Tablets, Wearables und Computer. Letztere dürfte sicherlich mehr kosten.

MyMediaMarkt Plus vs. MyMediaMarkt

Das neue kostenpflichtige Plus-Angebot ergänzt das bisherige myMediaMarkt-Angebot, das allerdings kostenlos ist. MyMediaMarkt bietet die Möglichkeit zum Sammeln von Punkten, die Sie bei einem Einkauf in Form eines Gutscheins wieder einlösen können. Zudem haben MyMediaMarkt-Kunden eine verdoppelte Rückgabefrist von 28 statt 14 Tagen. Außerdem gibt es eine zinsfreie Finanzierungsmöglichkeit und weitere kleine Angebote.

Ceconomy, Mediamarkt und Saturn

