Groß wie eine Festplatte, aber ein Vielfaches schneller: Samsung-SSD mit 8 TB jetzt günstig wie nie

Bei Kapazitäten von 4 TB, 6 TB oder 8 TB musste man lange noch zur Festplatte greifen, wollte man keine finanzielle Sünde eingehen. Seit Jahresbeginn sind die Preise für um ein Vielfaches schnellere SSDs jedoch deutlich gefallen. So musste man am 1. Januar dieses Jahres noch mindestens 635 Euro für die Samsung-SSD QVO 870 investieren. Inzwischen liegt der Preis jedoch Hunderte Euro darunter, nachdem Amazon die SSD im Rahmen einer Rabatt-Aktion jetzt nochmals günstiger offeriert. Was die SSD zu bieten hat und wo der neue Tiefstpreis liegt, erfahren Sie hier.

Das zeichnet die Samsung-SSD QVO 870 aus

Die Samsung 870 lässt sich genauso wie eine Festplatte über die SATA-Schnittstelle von PC oder Laptop anschließen. Dabei stellt die SSD eine hervorragende Alternative zur HDD dar, ist sie doch mit einer Leserate von 560 MB/s und einer Schreibrate von 530 MB/s bis zu 3,6 Mal schneller als eine herkömmliche Festplatte. Das bedeutet, dass mit der Samsung-SSD das Betriebssystem schneller hoch- und runterfährt, Ladezeiten verkürzt werden und Daten generell schneller übertragen werden können, als mit der guten alten Festplatte. Gerade beim Betrieb in einem Laptop profitieren Sie überdies von der besseren Stoßfestigkeit einer SSD im Vergleich zur HDD.

Die Samsung 870 QVO bietet eine einfache Upgrade-Möglichkeit. Die Datenübertragung von Ihrer alten Festplatte auf die SSD lässt sich problemlos mit der Migrations-Software Magician 7 durchführen, die Samsung kostenlos anbietet. Das Modell mit riesigen 8 TB Kapazität ist seit Beginn des Jahres um mehr als 250 Euro im Preis gefallen, sodass Sie derzeit bei Amazon nur noch 368,99 Euro in die Samsung 870 QVO 8 TB investieren müssen. Das Rabatt-Angebot für die Samsung-SSD jedoch zeitlich begrenzt.

Amazon-Aktion: Samsung-SSD mit 8 TB nie günstiger

Samsung 870 QVO 8 TB SATA-SSD für 368,99 Euro (UVP 499,90 €)

So gelingt die Datenübertragung von HDD zu SSD mit Magician 7

Die Samsung-Data-Migration-Software, auch bekannt als Magician 7, ist ein hilfreiches Tool, um Daten von einer alten Festplatte auf eine neue Samsung-SSD zu übertragen. Hier sind die grundlegenden Schritte, um eine Datenmigration mit Magician 7 durchzuführen.

Installation der Software: Laden Sie die Samsung-Data-Migration-Software von der offiziellen Samsung-Website herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer. Vorbereitung der SSD: Schließen Sie Ihre neue Samsung-SSD an Ihren Computer an. Sie können dies entweder intern über einen freien SATA-Port oder extern über ein SATA-zu-USB-Kabel tun. Starten der Software: Öffnen Sie die Software. Sie sollten in der Lage sein, Ihre alte Festplatte (Quelllaufwerk) und Ihre neue Samsung-SSD (Ziellaufwerk) zu sehen. Auswahl der zu migrierenden Daten: Wählen Sie die Daten aus, die Sie auf die neue SSD übertragen möchten. Sie können entweder alle Daten auswählen oder bestimmte Dateien und Ordner auswählen. Starten der Migration: Klicken Sie auf “Start”, um den Migrationsprozess zu beginnen. Die Dauer des Prozesses hängt von der Menge der zu übertragenden Daten ab. Abschluss der Migration: Nach Abschluss der Migration sollten alle ausgewählten Daten auf der neuen Samsung-SSD wie der 870 QVO vorhanden sein. Sie können nun die alte Festplatte aus Ihrem System entfernen oder für zusätzlichen Speicherplatz verwenden.

Bitte beachten Sie, dass während des Migrationsprozesses keine anderen Anwendungen ausgeführt werden sollten, um Datenverlust oder -beschädigung zu vermeiden. Es wird auch empfohlen, vor Beginn der Migration eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten zu erstellen.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben Samsung-SSD

Wer sich neben der SATA-SSD Samsung 870 QVO 8 TB für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.