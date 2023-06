Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Sehr schnelle USB-Verbindung mit über 20 GBit/s

Äußerst kleiner Formfaktor

5 Jahre Garantie Kontra Erhebliche Verlangsamung bei langen, zusammenhängenden Schreibvorgängen

Etwas niedrige TBW-Bewertung Fazit Wenn Sie auf der Suche nach einer super kleinen, schnellen und günstigen tragbaren SSD für den täglichen Gebrauch sind, gibt es nichts Besseres als die Adata Elite SE880. Videoprofis sollten sich jedoch wegen der langsamen Schreibvorgänge bei größeren Dateien lieber anderswo umsehen.

Preis beim Test

$79.99 for 500GB I $129.99 for 1TB

Aktuell bester Preis: Adata Elite SE880 SSD

Shop Preis Adata $84.99 zum Shop

Adata Elite SE880 1TB bei Amazon kaufen

Keine externe SSD, die wir gesehen haben, kann es mit der Elite SE880 von Adata in Sachen Portabilität aufnehmen. Sie ist viel kompakter als die meisten externen SSDs. Die SE880 ist auch bei alltäglichen Aufgaben sehr schnell – vor allem bei unserem kleineren 48-GB-Datensatz und den synthetischen Benchmarks.

Die titangraue und schwarze SE880 ist mit einer Kapazität von 500 GB und 1 TB erhältlich und misst nur knapp 6,5 cm in der Länge, 3,5 cm in der Breite und 1,22 cm in der Höhe. Das Laufwerk wiegt nur rund 70 Gramm und verschwindet praktisch in jeder Tasche. Adata liefert das Laufwerk mit einem Typ-C zu Typ-C und einem Typ-A zu Typ-C Kabel aus, um beide USB-Verbindungsszenarien abzudecken.

Die Elite SE880 von Adata ist eine großartige, super-portable externe SSD für den täglichen Gebrauch. Sie ist jedoch nicht für Profis geeignet, die kontinuierlich große Datenmengen schreiben.

Die SE880 verwendet TLC-NAND-Speicher und hat eine 20-GBit/s-SuperSpeed-Schnittstelle, ist also ein USB 3.2 Gen 2×2-Laufwerk. Das bedeutet, dass es eine Übertragungsrate von etwa zwei Gigabyte pro Sekunde erreicht, wenn die SSD an den entsprechenden 20-Gbit/s-Anschluss angeschlossen ist. USB4/Thunderbolt sind ebenfalls geeignet und unterstützen die hohe Geschwindigkeit.

Adata gewährt auf die Elite SE880 eine Garantie von fünf Jahren oder 300 TBW (also geschriebene TB) pro 500 GB Kapazität. Das ist keine außerordentliche TBW-Bewertung, aber nur wenige Nutzer werden jemals so viele Daten schreiben. Wenn Sie das erwarten, müssen Sie entweder mehr Geld für ein anderes Laufwerk ausgeben oder das Risiko eingehen.

Leistung

Mit Ausnahme unseres 450-GB-Schreibtests erwies sich die SE880 als außerordentlich leistungsfähig und übertraf die hervorragende WD_Black P50 Game Drive SSD, die in den untenstehenden Benchmarks gezeigt wird. Die SE880 erreichte im CrystalDiskMark 8 weit über 2 GB/s beim Lesen und fast 1,9 GB/s beim Schreiben. Beachten Sie, dass die WD ein 2 TB-Laufwerk mit mehr Cache zum Spielen ist.

Die T7 Shield von Seagate ist ein 10-Gbps-USB-Laufwerk, aber wir haben es einbezogen, um den Unterschied zwischen den beiden USB-Varianten zu verdeutlichen. Und leider auch, um zu zeigen, wie langsam das Adata-Laufwerk beim Test mit der 450-GB-Datei ist.

Die Elite SE880 von Adata zeigte sich im CrystalDiskMark 8 von ihrer besten Seite. Höhere Zahlen (MBit/s) sind besser.

Die Elite SE880 hat sich in unseren realen 48-GB-Transfertests wirklich ausgezeichnet. Beachten Sie, dass dies Werte für alle drei Laufwerke sind, die auf unserem PCIe-4-Teststand ermittelt wurden.

Das Adata Elite SE880 hat unsere 48-GB-Übertragungen mit Bravour gemeistert. Sie schlug die mehr als respektable WD Black P50 um beeindruckende 53 Sekunden. Kürzere Balken (Sekunden) sind besser.

Bei langen zusammenhängenden Schreibvorgängen wie der 450-GB-Image-Datei, mit der wir getestet haben, verliert die SE880 deutlich. Die Idee hinter diesem Test ist es, zu zeigen, wo der sekundäre Cache ausläuft. Das ist bei der SE880 die 50-GB-Marke, bei der die Schreibgeschwindigkeit von etwa 900 MB/s rapide abfällt und zwischen 135 MB/s und 425 MB/s schwankt. Mit anderen Worten: Das native Schreiben (die vollen drei Bits) auf die TLC-Zellen war ein vergleichsweise langsamer Prozess.

Dies ist nicht der Test, bei dem man einen längeren Balken benötigt. Die SE880 war beim Schreiben unserer 450-GB-Image-Datei extrem langsam. Dies ist nicht das richtige Laufwerk für diese Art von Aufgabe. Kürzere Balken (Sekunden) sind besser.

Sie können das Phänomen unten sehen. Das ist ein ziemlich früher Abfall, wie es bei solchen Dingen üblich ist. Noch einmal: Unsere Test-SE880 hatte 1 TB, während die WD- und die Samsung-Festplatte beide 2 TB groß waren. 2 TB bedeutet, dass etwas mehr NAND für die Verwendung als sekundärer Cache zur Verfügung steht (MLC/TLC/QLC als SLC geschrieben).

Die in diesem Screenshot angezeigte Geschwindigkeit beträgt 315 MB/s, aber die geringe Werte liegen bei nur 125 MB/s.

Fazit

Die Adata Elite SE880 ist ein echtes Schnäppchen für den Durchschnittsnutzer und belastet weder Ihr Gewicht noch Ihren Geldbeutel übermäßig. Profis, die kontinuierlich große Datenmengen schreiben, sollten sich jedoch nach einer SSD mit besserer Dauerschreibleistung umsehen.

Wie wir SSDs testen

Externe USB-Laufwerkstests laufen derzeit unter Windows 11 64-Bit auf einer MSI MEG X570/AMD Ryzen 3700X-Kombination mit vier 16 GB Kingston 2666 MHz DDR4-Modulen, einer Zotac (Nvidia) GT 710 1 GB x2 PCIe-Grafikkarte und einer Asmedia ASM3242 USB 3.2×2-Karte. Bei den Kopiertests wird eine ImDisk RAM-Disk verwendet, die 58 GB des insgesamt 64 GB großen Speichers nutzt.

Spezifikationen