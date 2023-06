Reddit zieht in den Krieg mit seinen eigenen Nutzern

Reddit bezeichnet sich selbst als “die erste Seite des Internets”, und mit Hunderten Millionen von Nutzern, die ständig Nachrichten austauschen und sich an den lockeren Kommentaren im Stil eines Forums beteiligen, ist es schwer, dem zu widersprechen. Aber eine bevorstehende Änderung der Richtlinien könnte die Art und Weise, wie Reddit-Nutzer mit der Website interagieren, radikal verändern. Einige von ihnen, darunter auch die Leiter der internen Reddit-Communities, den sogenannten Subreddits, wehren sich dagegen.

Das Problem ist eine Änderung in der Art und Weise, wie Reddit seine API verwaltet. Seit mehr als einem Jahrzehnt haben Apps von Drittanbietern nahezu unbegrenzten Zugang zu Reddit-Beiträgen und -Kommentaren, was zu einer breiten Sammlung von mobilen Apps auf Android und iOS geführt hat. Ab dem 1. Juli wird Reddit für API-Aufrufe von Drittanbieter-Apps Gebühren erheben, die bei 24 US-Cent für 1.000 Aufrufe beginnen. Fast jedes Mal, wenn eine App Daten von einem Reddit-Server anfordert, wird ein elektronischer Datenabruf durchgeführt.

Wie The Verge berichtet, könnten beliebte Apps von Drittanbietern wie Apollo und “Reddit is Fun” mit Millionen von Nutzern und Milliarden von Aufrufen pro Monat mit Gebühren in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar pro Jahr belastet werden – ein Todesstoß für diese kostenlosen oder günstigen Apps. Zu den anderen beliebten Apps, die zur Schließung gezwungen werden könnten, gehören BaconReader, Relay und Narwhal, dessen Entwickler sagt, dass die App “in 30 Tagen tot sein wird”, wenn die Richtlinienänderung aktiv wird. Die Richtlinienänderungen beschränken auch die Werbung von Drittanbietern – eine wichtige Einnahmequelle für Apps von Drittanbietern – und den Zugang zu den beliebten und umstrittenen Erwachsenen-Communities der Plattform sowie die Verwaltungstools für Subreddit-Moderatoren.

Michael Crider/Foundry

Die Entwickler von Drittanbietern sind nicht die Einzigen, die ihren Frust zum Ausdruck bringen. Auch die Nutzer sind nicht glücklich, insbesondere die Moderatoren der von den Nutzern kontrollierten Subreddits. Die Moderatoren von Hunderten von Communitys auf der Plattform, die von Millionen von Nutzern wie /r/aww oder /r/videos bis hin zu Nischen-Subdits mit nur ein paar Tausend Nutzern wie /r/StarTrekDiscovery oder /r/AussieCouples reichen, planen einen digitalen Protest. Am 12. Juni werden die Subreddits abgeschaltet und der Zugang für Außenstehende und Insider gleichermaßen gesperrt. Einige werden nach 48 Stunden wieder aktiviert, aber andere werden auf unbestimmte Zeit bis zum 1. Juli und darüber hinaus geschlossen bleiben, wenn Reddit bei seinen Plänen bleibt.

Viele Nutzer sind der Meinung, dass die Änderung der Preis- und Inhaltspolitik praktisch eine “Giftpille” ist, die diese mobilen Apps von Drittanbietern zur Schließung zwingen und Platz für die offizielle Android- und iOS-App von Reddit machen soll. Das Vorgehen ähnelt dem von Twitter, das Anfang 2023 Apps von Drittanbietern verbot und damit eine florierende Branche von mobilen Apps zum Erliegen brachte. Twitter ist mittlerweile nur noch einen Bruchteil dessen wert, was es bei der Übernahme durch den neuen Eigentümer Elon Musk war, aber es gab so viele radikale Änderungen in der Firmenpolitik, dass es schwer ist, sich auf eine Einzige festzulegen.

Die offizielle App von Reddit bietet Werbung an, die direkt dem Unternehmen zugutekommt, während viele Reddit-Apps von Drittanbietern überhaupt keine Werbung anzeigen oder externe Werbenetzwerke verwenden, die die Entwickler anstelle von Reddit bezahlen. Reddit hat bisher keine Alternativen aufgezeigt, wie etwa eine Aufteilung der Einnahmen für Werbung.

Die Frage scheint zu sein: Werden die Eigentümer der Website eingreifen und denjenigen die Macht entreißen, die die Website zu einem so beliebten und offenen Ziel gemacht haben, oder werden die Nutzer erfolgreich ihre eigenen Muskeln als Anbieter von Inhalten auf der Website spielen lassen? Wir werden es in ein paar Wochen herausfinden.

Hinweis: Dieser Artikel erschien zunächst bei unserer Schwesterpublikation PC-WORLD und wurde von PC-WELT übersetzt.