OnePlus 12: Warum sich das Warten lohnt

Das aktuelle OnePlus 11 (im Test) ist noch gar nicht so lange auf dem Markt und doch machen schon einige Gerüchte und Hinweise zum neuen OnePlus 12 die Runde. Und die sind tatsächlich so spannend, dass sich das Warten definitiv lohnt.

Wann kommt das OnePlus 12 auf den Markt?

Offiziell ist noch nicht bekannt, wann OnePlus sein neuestes Smartphone-Modell vorstellen wird. Der Leaker Yogesh Brar hat vor Kurzem allerdings gepostet, dass das Unternehmen den Release des OnePlus 12 in China voraussichtlich auf Dezember 2023 vorverlegen wird.

Das wäre früher als gedacht. Denn das OnePlus 11 wurde im Januar (2023) auf dem chinesischen Markt eingeführt, der weltweite Release folgte im Februar. Sollte der Hinweis stimmen, dann könnte das OnePlus 12 in den USA, Europa und anderen Märkten im Januar 2024 erscheinen.

Ob OnePlus das neue Modell in Deutschland direkt verkaufen kann, bleibt abzuwarten. Aufgrund von Patentstreitigkeiten mit Nokia musste OnePlus wie auch Oppo offiziell den Verkauf in Deutschland einstellen. Bei Amazon können Sie das OnePlus 11 weiterhin bestellen.

Wie viel wird das OnePlus 12 kosten?

Leider wissen wir noch nicht, wie viel OnePlus für das OnePlus 12 aufrufen wird. Als Anhaltspunkt dienen uns die Vorgängermodelle. Anhand dieser können wir die Preisentwicklung fest machen:

OnePlus 11 (8 GB/128 GB) – 849 Euro

OnePlus 11 (16 GB/256 GB) – 919 Euro

Ein OnePlus 10 Modell gab es nicht, stattdessen wurden wir mit einem OnePlus 10 Pro (im Test) und dem OnePlus 10T verwöhnt. Hier sind die Preise für diese beiden Modelle:

OnePlus 10 Pro (8 GB/128 GB) – 899 Euro

OnePlus 10 Pro (12 GB/256 GB) – 999 Euro

OnePlus 10T (8 GB/128 GB) – 699 Euro

OnePlus 10T (16 GB/256 GB) – 799 Euro

Wir können uns nicht vorstellen, dass OnePlus mit dem neuen Gerät zu weit von den Preisen des OnePlus 11 abweicht.

Neue Features im OnePlus 12

Obwohl da OnePlus 12 noch rund ein halbes Jahr entfernt ist, gibt es bereits ein paar Leaks, die wirklich interessant sind. Unter anderem auch wieder von Yogesh Brar.

OnePlus 12

– 6.7" QHD OLED, 120Hz

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650)

– 50MP + 50MP (UW) + 64MP (periscope)

– 5,000mAh battery

– 100W charging



Launch: December (China) — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 25, 2023

Wenn die Details stimmen, dann scheint das OnePlus 12 weiterhin auf ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display zu setzen. Das kommt mit der bekannten LTPO-Technologie mit bis zu 120 Hertz.

Das erste große Update wird die Integration des neuen und noch nicht veröffentlichten Snapdragon 8 Gen 3 sein. Dieser wird voraussichtlich Ende 2023 vorgestellt. Der neue Chip soll eine verbesserte Leistung und Energieeffizienz bieten.

Besonders aber lohnt sich das Warten auf die neue Generation, da das OnePlus 12 mit neuer neuen Kamera aufwarten soll. OnePlus soll nämlich auf eine 64 Megapixel Periskop-Kamera setzen, mit der Sie qualitativ besonders hochwertige Zoom-Fotos erzielen können.

Damit würde das OnePlus 12 mit einigen Top-Handys wie dem Samsung Galaxy S23 Ultra oder dem Google Pixel 7 Pro gleichziehen, die alle über Periskop-Cams verfügen. Abzuwarten bleibt, ob die Kamera etwa die 10-fache optische Vergrößerung des Samsung-Handys erreichen kann.

Abgesehen von diesen Details gibt es Berichte über einen 5000-mAh-Akku, der 100-Watt-Schnellladung unterstützt, was der des OnePlus 11 entspricht. Es sieht also so aus, als ob das OnePlus 12 insgesamt eher kleine Upgrades erhalten wird, die aber so gut sind, dass sich das Handy lohnen wird.

Dieser Artikel basiert auf aktuellen Gerüchten, es können Sie auch also noch Details ändern. Wir werden den Artikel fortlaufend aktualisieren mit den neuesten Infos – schauen Sie also gerne regelmäßig vorbei.

Dieser Artikel wurde in Teilen übersetzt, das Original stammt von unseren englischsprachigen Kollegen Techadvisor.