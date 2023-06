Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Hervorragende Audioqualität

Gleichzeitige Verbindung mit 3 Geräten

Lange Akkulaufzeit

Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten Kontra Keine automatischen Abstimmungsoptionen

Klobiges Gehäuse Fazit Die EAH-AZ80 von Technics gehören zu den besten kabellosen High-End-Kopfhörern. Sie bieten erstklassige Anpassungsmöglichkeiten und Konnektivität sowie einen hervorragenden Klang.

Preis beim Test

$299.99

Aktuell bester Preis: Technics EAH-AZ80

Shop Preis Technics $300 zum Shop

Technics ist eine der großen alten Marken der Audiobranche. Es braucht Selbstvertrauen, um sich mit Apple, Bose und Sony im 300-Euro-Bereich für kabellose Kopfhörer zu messen, aber Technics schafft es mit dem Modell EAH-AZ80.

Das schlichte Design, der hervorragende Klang und die nahezu einzigartige Möglichkeit, sich mit drei Geräten gleichzeitig zu verbinden, machen diese Kopfhörer zu einer der besten Optionen für alle, denen der Klang wichtiger ist als die Marke.

Design und Verarbeitung

Erstklassige Verarbeitung

Sieben Ohrstöpselgrößen zur Auswahl

Klobige Tragebox

Die AZ80-Kopfhörer sehen schlicht aus. Sie sind entweder in Schwarz oder Silber erhältlich und bestehen aus Kunststoff mit einem gebürsteten Metalleffekt auf der äußeren, berührungsempfindlichen Seite. Die Oberfläche ist kompakt, die Buds sind fast kreisförmig, wenn sie im Ohr sitzen, und sie ragen auch nicht sehr weit heraus.

Technics hat dem Komfort und der Sicherheit des Sitzes in zweierlei Hinsicht Priorität eingeräumt. Erstens sind die Buds so gewölbt, dass sie gut in der Ohrmuschel sitzen und sich an die eigentliche Form des Ohrs anpassen. Zweitens liefert das Unternehmen die Buds nicht mit den üblichen drei Paar Silikon-Ohrstöpseln aus, sondern mit sieben Stöpseln in unterschiedlichen Formen und Größen, so dass man schon sehr ungewöhnlich proportionierte Ohren haben muss, um keine passenden zu finden.

Die IPX4-Wasserbeständigkeit sorgt dafür, dass die Kopfhörer auch einen Regenschauer oder Schweißausbrüche im Fitnessstudio ohne Probleme überstehen.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Einzige Kritik betrifft die Ladebox, die mit den Kopfhörern geliefert wird. Sie sieht zwar gut aus, mit einer Oberseite, die zum gebürsteten Effekt der Buds passt, und einem eingravierten Firmenlogo. Aber schon nach nur einer Woche hat sie bereits ein paar Kratzer und Schrammen abbekommen. Und sie ist etwas sperrig, wenn man sie in die Hosentasche stecken will.

Große 10-mm-Aluminiumtreiber

Satter, raumgreifender Klang

Gute Rauschunterdrückung

Der Klang ist der Grund für den Kauf der AZ80. Diese Kopfhörer klingen fantastisch und können es mit jedem anderen hochwertigen Paar aufnehmen.

Technics hat die In-Ear-Kopfhörer mit eigens entwickelten 10-mm-Treibern aus Aluminium ausgestattet. In Kombination mit einer akustischen Kontrollkammer und einem Harmonizer bietet das gesamte System laut Technics eine im Vergleich zu anderen High-End-Kopfhörern erweiterte Reaktion auf hohe und tiefe Frequenzen bei gleichzeitiger Minimierung von Verzerrungen.

Die Leistung ist hier tatsächlich überragend. Diese Kopfhörer haben eine der offensten und weitläufigsten Klanglandschaften mit einer Klarheit, die anderswo nur schwer zu finden ist.

Mit den EQ-Einstellungen der zugehörigen App können Sie die pulsierenden Bässe aufdrehen und kompromisslos zur Geltung bringen.

Dank des LDAC-Codecs unterstützt Technics auch hochauflösende Audiosignale und ist mit Android und einigen anderen Geräten kompatibel – iPhones werden allerdings nicht unterstützt. Sie müssen keine Kompromisse bei der Qualität eingehen, wenn Sie hochauflösende Dateien haben oder einen der Streaming-Dienste abonnieren, der hochauflösende Audiodaten anbietet.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Natürlich gibt es auch eine Geräuschunterdrückung. Die Technik ist gut, aber vielleicht nicht herausragend. Hier haben Bose und Sony die Nase vorn. Leise Hintergrundgeräusche werden gut ausgeblendet, aber lauter Verkehr oder die Musik im Fitnessstudio dringen trotzdem ein wenig durch. Man kann die Geräuschunterdrückung individuell einstellen, aber es gibt keinen intelligenten Modus, der sie auf das eigene Gehör abstimmt.

Die exakte Passform mit den Silikonstöpseln ist jedoch hilfreich. Sieben Sets ermöglichen es auch Menschen mit ungewöhnlichen Ohren, passende Ohrstöpsel zu finden, die sie anderswo nicht bekommen.

Wie inzwischen üblich gibt es auch einen Umgebungsmodus, der Außengeräusche durchlässt und sie leicht verstärkt – perfekt, wenn Sie hören müssen, was um Sie herum passiert, oder ein Gespräch führen wollen.

Technics hat auch an seiner Technologie zur Geräuschunterdrückung und Sprachisolierung bei Anrufen gearbeitet, und das ist beeindruckend. Die Gesprächsqualität in lauten Umgebungen ist hier besser als bei den meisten anderen Kopfhörern. Das macht sie zu einer besonders guten Wahl für Außendienstmitarbeiter, die unterwegs Anrufe entgegennehmen oder Meetings abhalten müssen.

Intelligente Funktionen und App

Gleichzeitige Verbindung mit drei Geräten

Vollständig anpassbare Steuerung

Alexa-Integration

Die intelligente Seite der EAH-AZ80-Kopfhörer wird über die Audio-Connect-App von Technics gesteuert, die für Android oder iOS verfügbar ist. Die aufregendste Funktion ist die Unterstützung von Drei-Wege-Multipunkt-Verbindungen. Das bedeutet, dass Sie sich mit drei Geräten gleichzeitig verbinden können und nicht nur mit einem oder zwei, wie es sonst üblich ist. So können Sie beispielsweise nahtlos zwischen Smartphone, Tablet und Laptop wechseln.

Der einzige Nachteil ist, dass Sie die Vorteile dieser Funktion und der LDAC-Hi-Res-Unterstützung nicht voll ausschöpfen können. Wenn Sie LDAC aktivieren, sind Sie auf zwei gleichzeitige Verbindungen beschränkt, und die App fordert Sie sogar dazu auf, sich auf jeweils ein Gerät zu beschränken – Sie müssen also einen Kompromiss eingehen.

Die App bietet aber noch mehr Kontrollmöglichkeiten. Der Klang kann mit sechs Standard-Klangprofilen und einer fünfspurigen benutzerdefinierten EQ-Option optimiert werden, und Sie können die Intensität der Geräuschunterdrückung und der Umgebungsmodi anpassen.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Beeindruckend ist auch, dass die Touch-Bedienelemente der Kopfhörer vollständig anpassbar sind – eine Seltenheit. Sie können die Wirkung von einfachem, doppeltem, dreifachem und langem Tippen für jeden Kopfhörer unabhängig voneinander ändern. Damit stehen Ihnen insgesamt acht Interaktionsmöglichkeiten zur Verfügung, denen Sie neun Steuerelemente zuweisen können (plus die Option, einige Eingaben zu deaktivieren, wenn Sie die Dinge lieber einfach halten möchten).

Zu den kleineren Optionen gehören der Wechsel zwischen einer gesprochenen Benachrichtigung und einem einfachen Ton, wenn Sie den ANC-Modus ändern, die Anpassung der Einstellungen für die automatische Abschaltung und die Einstellung, wie sich die Kopfhörer verhalten, wenn Sie einen während der Wiedergabe aus dem Ohr nehmen. Kurz gesagt, die App bietet eine Menge Flexibilität.

Was sie nicht bietet, sind clevere Tools zur Optimierung des Klangs. Konkurrierende Kopfhörer enthalten heute oft Tests, um die Passform der Kopfhörer zu korrigieren, die Geräuschunterdrückung zu verfeinern oder den Equalizer für Ihr Gehör und Ihre Ohrform zu optimieren – hier ist alles manuell.

Schließlich ist auch die Unterstützung von Amazons Alexa in den Kopfhörern integriert, obwohl Sie auch den standardmäßigen virtuellen Assistenten Ihres Smartphones über die Kopfhörer verwenden können – oder natürlich auch gar keinen.

Akku und Aufladen

Hält bis zu sieben Stunden mit einer einzigen Ladung

24 Stunden mit Gehäuse

Kabelgebundenes oder kabelloses Aufladen

Die Akkulaufzeit ist eine weitere beeindruckende Stärke der In-Ear-Kopfhörer. Die offiziellen Angaben von Technics besagen, dass die Kopfhörer bis zu sieben Stunden Non-Stop-Betrieb durchhalten, mit einer Gesamtakkulaufzeit von 24 Stunden zwischen Kopfhörern und Gehäuse. Diese Angaben beruhen auf dem Hören mit eingeschalteter Geräuschunterdrückung, aber ohne den stromintensiveren LDAC-Codec, so dass die Zahlen je nach Nutzung nach oben oder unten abweichen können.

Beim Wechseln zwischen den Einstellungen war immer wieder beeindruckend, wie langsam der Akku sinkt – in der offiziellen App, die auch den Akku des Gehäuses anzeigt, ist dies leicht zu erkennen, und bei den meisten Android-Smartphones wird dies auch automatisch angezeigt.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Für das Laden haben Sie die Wahl zwischen kabelgebundenem USB-C-Laden oder einfachem Auflegen der Box auf ein beliebiges kabelloses Qi-Ladegerät.

Preis und Verfügbarkeit

Mit einem Preis von 299 Euro, u. a. bei Amazon, bieten die Technics EAH-AZ80 ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, da sie genauso gut sind wie die Konkurrenz in diesem Preissegment.

Die offensichtlichen Konkurrenten sind Sony WF-1000XM4, Bose QuietComfort Earbuds II und natürlich die AirPods Pro 2.

In puncto Klangqualität können die Technics-Kopfhörer mit diesen Konkurrenten mühelos mithalten und haben auch bei der Akkulaufzeit und dem Tragekomfort einen Vorsprung – und von diesen drei bieten nur die Sonys auch hochauflösendes LDAC-Audio. Die AZ80 liegen bei der Qualität der Geräuschunterdrückung wahrscheinlich einen Hauch zurück, sind aber vielleicht das am besten abgerundete Paket von allen.

Fazit

Die Technics EAH-AZ80-Kopfhörer sind ein unerwartetes Vergnügen. Technics hat ein Set geliefert, das in allen wichtigen Bereichen überzeugt: Klang, Geräuschunterdrückung, Konnektivität und Akkulaufzeit.

Andere Kopfhörer sehen vielleicht etwas auffälliger aus, und die ANC-Funktion ist zwar gut, aber nicht die beste, aber nur wenige Konkurrenten sind so gut abgerundet wie diese. Die Kombination aus Hi-Res-Audio-Unterstützung und Drei-Wege-Konnektivität ist wirklich einzigartig.

