Lenovo Legion Pro 7i im Test: Starke Leistung, guter Preis

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Starke Gesamtleistung

Das Display ist groß, hell und schnell

RGB-Beleuchtung der einzelnen Tasten Kontra Etwas nachgiebig im Tastaturbereich

Schlechte Akkulaufzeit Fazit Ausgestattet mit einer Core i9 CPU der 13. Generation und einer RTX 4070 Grafikeinheit ist das Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 ein Kraftpaket im mittleren Preissegment.

Preis beim Test

$2,175

Aktuell bester Preis: Lenovo Legion Pro 7i Gen 8

Shop Preis Lenovo $2069.99 zum Shop

Das Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 bietet neueste Hardware von Intel und Nvidia zu einem Bruchteil der Kosten von Premium-Modellen, die mit höherwertigen RTX 4000-GPUs ausgestattet sind. Wir haben schon ein zugegebenermaßen beeindruckendes RTX 4090 basiertes Gaming-Monster getestet – das 5.000 Euro teure Razer Blade 16. Und auch das 4.300 Euro teure MSI Titan GT 77 HX 13V macht einen guten Ersteindruck.

Man kann das Legion Pro 7i Gen 8 ebenfalls mit einer RTX 4080 oder RTX 4090 GPU ausstatten, unser Testmodell verfügt jedoch über eine RTX 4070 GPU und ist ungefähr halb so teuer wie das Razer Blade 16, das wir kürzlich getestet haben. Ja, dem Lenovo Gaming-Laptop fehlt das auffällige Design des Razer Blade 16 sowie der Dual-Mode-Display, aber das Aussehen und die Verarbeitungsqualität sind für ein Gaming-Notebook der Mittelklasse absolut angemessen. Zudem ist das 16-Zoll-Display groß, scharf, hell und schnell. Für alle, die nicht gerade 4.000 oder 5.000 Euro für ein Gaming-Notebook ausgeben wollen, ist das Pro 7i Gen 8 eine solide Wahl.

Sie wollen wissen, was der Markt in naher Zukunft zu bieten hat? Dann werfen Sie einen Blick auf Die 10 besten Laptops auf der CES 2023.

Unser Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 Testsystem kostet 2.375,11 Euro bei Lenovo und verfügt über die folgenden Spezifikationen:

CPU: Intel Core i9-13900HX

Intel Core i9-13900HX Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 5600MHz

32 GB DDR5 5600MHz Grafik: Nvidia GeForce RTX 4070

Nvidia GeForce RTX 4070 Speicher: 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Anzeige: 16-Zoll-WQXGA-Display (2560 × 1600) mit 240 Hz

16-Zoll-WQXGA-Display (2560 × 1600) mit 240 Hz Webcam: 1080p, mit zwei Mikrofonen

1080p, mit zwei Mikrofonen Konnektivität: 1 x Thunderbolt 4 USB-Typ-C, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 4 x USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, Ethernet, Kombo-Audio-Anschluss

1 x Thunderbolt 4 USB-Typ-C, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 4 x USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, Ethernet, Kombo-Audio-Anschluss Vernetzung: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Biometrische Daten: Keine

Keine Akkukapazität: 99 Wattstunden

99 Wattstunden Abmessungen: 21,95 – 25,9 mm x 363,4 mm x 262,15 mm

21,95 – 25,9 mm x 363,4 mm x 262,15 mm Gemessenes Gewicht: 2,8 kg

2,8 kg Preis: 2.375,11 Euro

Die Preise für das Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 beginnen bei 2.127,60 Euro für ein System mit Intel Core i9-13900HX Prozessor, GeForce RTX 4070 Grafikeinheit, 16 GB RAM und einer 512 GB SSD. Unser Testsystem verfügt über zwei Upgrades gegenüber dem Basismodell: 32 GB RAM für 200 Euro und eine 1-TB-SSD für 75 Euro. Das Spitzenmodell der Serie mit einer RTX 4090 GPUund einer 2 TB SSD ist hierzulande noch nicht verfügbar. Der Core i9-13900HX ist die einzige CPU, die angeboten wird, und alle Modelle verfügen über das gleiche 16-Zoll-Display im 16:10-Format mit einer Auflösung von 2.560 × 1.600 und einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 240 Hz.

Lenovo Legion Pro 7i bei Lenovo konfigurieren

Lenovo Legion Pro 7i Gen 8: RGB-Beleuchtung pro Taste und Pfeiltasten in voller Größe

Das Legion Pro 7i Gen 8 sieht eher aus wie ein ausgewachsener Firmen-Laptop als ein Gaming-Laptop, bis Sie die RGB-Beleuchtung einschalten. Das Aluminium-Gehäuse ist durchgehend dunkelgrau, und abgesehen von zwei kleinen Lenovo-Logos und einem größeren Lenovo-Schriftzug gibt es keine Chrom-Akzente. Die großen Lüftungsschlitze an den Seitenkanten und der Rückseite sind die einzigen Hinweise darauf, dass es sich um ein leistungsstarkes Gaming-Notebook handelt.

IDG / Matthew Elliott

Das Notebook wiegt 2,5 Kilogramm, was für ein 16-Zoll-Notebook im 16:10-Format durchschnittlich ist. Das schlanke Razer Blade 16 wiegt sogar ein paar Gramm mehr, während zwei andere 16-Zoll-Modelle im 16:10-Format, das Acer Predator Triton 500 SE mit 2,3 Kilogramm und das HP Victus 16 mit 2,4 Kilogramm, etwas leichter sind. Das massive Netzteil des Legion Pro 7i Gen 8 kommt allerdings noch obendrauf. Das 300-Watt-Netzteil wiegt stolze 1,2 Kilogramm, was das Gesamtgewicht des Geräts auf beachtliche 3,6 Kilogramm ansteigen lässt.

IDG / Matthew Elliott

Das Aluminium-Gehäuse fühlt sich ziemlich stabil an, obwohl es in der Mitte der Tastatur etwas nachgibt. Das Drücken der WASD-Tasten in der Nähe der linken Kante fühlte sich starrer an als das Drücken von Tasten, die sich näher an der Mitte der Tastatur befinden. Es fehlt das grundsolide Gefühl des Razer Blade 16. Die Tasten selbst fühlten sich flott an, und ich schätze es, dass Lenovo sowohl Platz für einen Nummernblock als auch für vier Pfeiltasten in voller Größe gefunden hat. Es ist eine sinnvolle Designentscheidung, den zusätzlichen Platz zu nutzen, den das große 16:10-Display bietet, um die Pfeiltasten zu erweitern.

IDG / Matthew Elliott

Das Legion Pro 7i Gen 8 bietet eine RGB-Beleuchtung für jede Taste, eine interessante Funktion, die nicht immer bei Gaming-Notebooks der Mittelklasse angeboten wird. Bei den meisten Mittelklassemodellen können Sie das Aussehen der Tastatur mit verschiedenen Beleuchtungsmustern oder vielleicht mit einer Vier-Zonen-Beleuchtung anpassen, aber das Pro 7i Gen 8 bietet maximale RGB-Flexibilität mit einer Beleuchtung pro Taste.

Sie können bis zu sechs RGB-Beleuchtungsprofile einstellen, die Sie mit der Funktionstaste und der Leertaste durchschalten können. Außerdem gibt es einen LED-Streifen, der an der Vorderkante des Notebooks verläuft und ebenfalls RGB-beleuchtet ist. Er hat sechs Zonen, die Sie anpassen können. Die Beleuchtung der einzelnen Tasten und der LED-Streifen entlang der Vorderkante tragen wesentlich dazu bei, dass das Notebook wie ein Gaming-Modell und nicht wie ein übergroßes ThinkPad aussieht.

Lenovo Legion Pro 7i Gen 8: Großes, helles und schnelles Display

Der Bildschirm ist hervorragend, insbesondere für ein Mittelklassemodell. Er ist 16 Zoll (40,64 cm) groß und hat ein Seitenverhältnis von 16:10, was mehr ist als ein herkömmliches 16:9-Breitbild-Display. Mit einer Auflösung von 2.560 × 1.600 Pixeln ist es gestochen scharf und feiner als die 1.920 × 1.200 Pixel, die man bei vielen 16-Zoll-Modellen der Mittelklasse findet.

Zudem ist es schnell und hell mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und einer Helligkeit von 500 nits. Unsere eigenen Messungen mit einem Luxmeter ergaben, dass es tatsächlich etwas heller war als angegeben und eine Spitzenhelligkeit von 550 nits erreichen kann. Die Farben wirkten lebendig, die Bild- und Textkanten waren scharf, und die Bewegungen in Spielen waren flüssig.

Das Notebook verfügt über eine moderne 1080p-Kamera, die ein scharfes, ausgewogenes Bild liefert. An der linken Kante des Laptops befindet sich ein Schalter für die Webcam, der die Stromzufuhr zur Kamera unterbricht, um die Privatsphäre zu schützen, wenn sie nicht benutzt wird.

IDG / Matthew Elliott

So gut der Bildschirm für ein Gerät dieser Preisklasse ist, so enttäuschend sind die verbauten Lautsprecher. In einigen höherwertigen 16-Zoll-Modellen wie dem Razer Blade 16 ist Platz für vier Lautsprecher – zwei Hochtöner und zwei Subwoofer. Mit dem Legion Pro 7i Gen 8 erhalten Sie nur ein Paar 2-Watt-Lautsprecher, die einen matschigen Klang ohne Trennung zwischen Höhen und Mitten erzeugen. Ohne Subwoofer ist die Basswiedergabe zudem vorhersehbar mangelhaft.

IDG / Matthew Elliott

Die Anschlussauswahl ist vielfältig und gut platziert. Es gibt zwei USB-C-Anschlüsse, von denen einer Thunderbolt-4-Unterstützung bietet. Dazu kommen vier USB-Typ-A-Anschlüsse – zwei an der Rückseite und einen an jeder Seite des Notebooks. Diese USB-A-Anordnung ermöglicht es Links- und Rechtshändern, ihre Gaming-Maus an die bevorzugte Seite anzuschließen. Die Audiobuchse befindet sich ebenfalls in der vorderen Hälfte der rechten Seite, sodass ein Zugriff jederzeit möglich ist. Und da die Lautsprecher nicht so gut sind, sollten Sie Ihre Kopfhörer immer in der Nähe haben.

Lenovo Legion Pro 7i Gen 8: CPU-Leistung

Unser Legion Pro 7i Gen 8 Testsystem basiert auf einer Core i9-13900HX CPU und einer GeForce RTX 4070 Grafikeinheit. Außerdem verfügt es über großzügige 32 GB RAM und eine 1-TB-SSD. Der Core i9-13900HX der 13. Generation verfügt über Intels Hybridarchitektur mit Leistungs- und Effizienzkernen; er hat acht Leistungskerne, 16 Effizienzkerne und insgesamt 32 Threads.

Die RTX 4070 ist eine Mittelklasse-GPU in Nvidias neuester GeForce 40-Serie und ordnet sich hinter den Grafikprozessoren RTX 4080 und 4090 ein. In unserem Testsystem ist sie auf ihre maximale Leistung von 140 Watt eingestellt. Die Angabe ist eine Kombination aus der maximalen Leistungsaufnahme der GPU von 115 Watt und 25 Watt, die von der CPU über Dynamic Boost bereitgestellt werden können.

Wir begannen den Test mit dem PCMark 10, der die Leistung bei alltäglichen Aufgaben wie Office-Produktivitätsaufgaben, Webbrowsing und Videochats misst. Mit einer Punktzahl von fast 8.000 erwies sich das Legion Pro 7i Pro 8 als überqualifiziert für eine Produktivitätsmaschine.

IDG / Matthew Elliott

Unser HandBrake-Benchmark testet, wie gut der Laptop in der Lage ist, über einen längeren Zeitraum hinweg eine enorme CPU-Belastung zu bewältigen – in diesem Fall die Transkodierung einer 30 GB großen MKV-Datei in ein für Android-Tablets geeignetes Format mit HandBrake, dem kostenlosen Videokodierungsprogramm. Das Legion Pro 7i Gen 8 kam bei diesem Test kaum ins Schwitzen und schlug das Strix G18 mit einer der schnellsten Zeiten, die wir bei diesem Test gesehen haben. Es kann sowohl als Gaming-Maschine als auch als Laptop zur Erstellung von Inhalten eingesetzt werden.

IDG / Matthew Elliott

Als Nächstes folgt Cinebench, ein weiterer CPU-intensiver Test, bei dem jedoch eine komplexe 2D-Szene in kurzer Zeit gerendert wird. Die drei Laptops mit Core i9-Chips der 13. Generation haben die Konkurrenz ausgestochen und damit die Leistung von Intels neuester Core-Prozessor-Generation unter Beweis gestellt.

IDG / Matthew Elliott

Lenovo Legion Pro 7i Gen 8: Grafikleistung

Jetzt kommen wir zum wesentlichen – der 3D-Leistung. Den Anfang machen zwei synthetische Tests, Time Spy und Port Royal von 3DMark. Bei Time Spy liegt das Legion Pro 7i Gen 8 hinter beiden RTX 4090-basierten Laptops, aber vor dem RTX 4070-basierten Asus ROG Strix G18 und einem Paar Laptops mit RTX 3080 Ti-GPUs der vorherigen Generation. Bei Port Royal waren die Ergebnisse weitgehend identisch, obwohl das Legion Pro 7i Gen 8 zwischen den beiden RTX 3080 Ti-Notebooks lag.

IDG / Matthew Elliott

IDG / Matthew Elliott

Bei unseren realen Spiele-Benchmarks startete das Legion Pro 7i Gen 8 mit einem Paukenschlag und erreichte bei unserem „Shadow of the Tomb Raider“-Benchmark bei einer Auflösung von 1.920 × 1.080 und der Voreinstellung „Höchste Qualität“ durchschnittlich 166 fps. Das war sogar besser als das RTX 4090-basierte MSI Titan GT 77 HX 13V und nur vier Bilder pro Sekunde weniger als das RTX 4090-basierte Razer Blade 16.

Die beiden RTX 4090-Maschinen konnten ihre Muskeln beim anspruchsvolleren „Metro Exodus“-Test spielen lassen, während die Leistung des Legion Pro 7i Gen 8 eher mit dem anderen RTX 4070-Laptop und den beiden RTX 3080 Ti-Systemen übereinstimmte.

IDG / Matthew Elliott

IDG / Matthew Elliott

Um die Akkulaufzeit der Laptops zu testen, haben wir ein 4K-Video mit der Windows 11-App „Filme & TV“ in einer Schleife abgespielt, wobei der Laptop auf den Flugmodus eingestellt und die Kopfhörer angeschlossen waren. Wir stellen die Bildschirmhelligkeit auf relativ helle 250 nits bis 260 nits ein, was eine gute Helligkeit für das Ansehen eines Films in einem Büro bei eingeschalteter Beleuchtung ist.

Trotz des großen 99-Wh-Akkus hielt das Legion Pro 7i Gen 8 in unserem Akku-Lasttest nicht einmal fünf Stunden durch. Das ist selbst unter Gaming-Laptops, die selten eine gute Akkulaufzeit bieten, eine kurze Laufzeit. Andererseits ist es unwahrscheinlich, dass Sie dieses große 16-Zoll-Notebook regelmäßig mit sich herumschleppen und stattdessen die meiste Zeit mit eingestecktem Netzteil verbringen werden.

IDG / Matthew Elliott

Lenovo Legion Pro 7i Gen 8: Sollten Sie es kaufen?

Die Kosten können schnell aus dem Ruder laufen, wenn man ein Gaming-Notebook mit der neuesten Technologie von Intel und Nvidia kaufen möchte. Das Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 bietet alles, was das Herz begehrt, und bleibt dabei im Rahmen des Budgets. Es bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, da es eine leistungsstarke Core i9-13900HX CPU nicht mit einer RTX 4080- oder RTX 4090 Grafikeinheit, sondern mit der kostengünstigeren RTX 4070 GPU kombiniert.

Und das geräumige 16-Zoll-Display im 16:10-Format ist hell, scharf und schnell genug, um den Wert des Laptops noch weiter zu steigern. Für ein Gaming-Notebook der Mittelklasse ist das eher schlichte Design ausreichend. Für ein höherwertiges Gaming-Notebook würden wir ein aufregenderes und stabileres Gehäuse erwarten, weshalb wir nicht empfehlen würden, in der Legion Pro 7i Gen 8-Reihe aufzusteigen und eines der teureren Modelle mit einer RTX 4080 oder RTX 4090 GPU zu wählen. So wie es konfiguriert ist, ist dieses Gerät ein exzellentes Beispiel für ein Mainstream-Gaming-Notebook, das für seinen Preis viel bietet.

Allerdings sollten Sie stets ein Headset greifbar haben, denn die verbauten Lautsprecher sind enttäuschend, ebenso wie die Akkulaufzeit des Lenovo Legion Pro 7i Gen 8.

Weiterführend: Test: Die besten Gaming-Laptops im Vergleich – von günstig bis Top-Speed