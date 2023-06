Aldi: USB-Plattenspieler für nur 60 statt 100 Euro im Angebot

Viele Menschen haben tief versteckt im Schrank noch einige Schallplatten aus vergangenen Tagen. Oder aber ein Angehöriger hat die musikalischen Zeugen als Nachlass vermacht. Nun stellt sich die Frage, wie man diese klassischen Medien preisgünstig abspielen kann. Bei Aldi gibt es aktuell den USB-Plattenspieler Maginon HS-T08 mit einem Rabatt von 39 Prozent, dadurch kostet das Gerät nur noch 59,99 Euro.

USB-Plattenspieler Maginon HS-T08 bei Aldi anschauen

MP3-Umwandlung ohne Computer

Eins vorweg: Zu diesem Preis kann man sicherlich kein Highend-HiFi-Equipment erwarten. Fast alle dieser preiswerten Geräte setzen auf extrem simple Kombinationen aus Motor und Tonabnehmer. Auch der für die Übertragung der Rillen an die eingebauten Lautsprecher genutzte Stylus (auch Nadel genannt) stammt aus der absoluten Einsteigerklasse. Bei korrektem Betrieb sollten die abgespielten Platten dennoch keinen Schaden nehmen. Sogar zum Digitalisieren der alten Schätzchen eignet sich der Aldi-Plattenspieler durch seinen USB-Anschluss. Darüber lassen sich die Schallplatten als MP3-Datei wahlweise auf einem USB-Stick oder einer eingesteckten SD-Karte digital speichern. Ein Computer ist für diese Umwandlung nicht notwendig.

Bluetooth und Farbauswahl

Die beiden integrierten Lautsprecher mit jeweils einem Watt Musikleistung sollen ausreichend guten Stereo-Sound erzeugen. Ein Netzteil zum Betrieb liegt bei. Ferner lässt sich der Aldi-Plattenspieler HS-T08 auch per Bluetooth mit einem deutlich größeren Lautsprecher verbinden. Die Reichweite gibt der Hersteller mit 10 Metern an. Der Plattenspieler kann Platten mit den Geschwindigkeiten 33 1/3, 45 und 78 Umdrehungen pro Minute wiedergeben. Für den Einsatz klassischer Schellackplatten mit 78 RPM ist jedoch ein anderer Tonabnehmer nötig. Wer jedoch einfach nur Platten aus den späten Sechzigerjahren hin zu aktuellen Pressungen abspielen möchte, kommt mit dem Lieferumfang gut aus. Aldi bietet den Plattenspieler in zwei Farben an, einmal in schwarzer Lack-Optik sowie in brauner Holz-Anmutung.