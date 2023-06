VR-Brille günstig wie nie: All-in-One-VR-System Meta Quest 2 mit 128 GB & 256 GB im Preisrutsch

Meta Quest 2 ist eine VR-Brille ohne störende Kabel, denn die gesamte PC-Technik steckt im Headset. Das All-in-One-System ermöglicht so das Eintauchen in die virtuelle Realität ohne Angst vor zusätzlichen Stolperfallen und ohne hochgezüchteten PC. Über 250 VR-Spiele und Anwendungen sind für Meta Quest 2 bereits verfügbar. Aktuell lassen sich sowohl das 128-GB-Modell als auch die 256-GB-Variante des VR-Headsets inklusive zweier Touch-Controller günstiger denn je kaufen. Das Rabatt-Angebot von Amazon gilt jedoch nur für kurze Zeit. Ob Meta Quest 2 für Sie geeignet ist, erfahren Sie hier.

Was zeichnet die All-in-One-VR-Brille Meta Quest 2 aus?

Die Meta Quest 2 ist eine fortschrittliche Virtual-Reality-Plattform, die sich durch ihre technischen Spezifikationen und Funktionalitäten auszeichnet. Sie ist mit einem leistungsfähigen Prozessor und hochauflösendem Display ausgestattet, was für eine flüssige Darstellung von Inhalten sorgt, auch wenn diese hohe Anforderungen an die Grafikleistung stellen.

Die Quest 2 bietet eine immersive VR-Erfahrung, die durch räumliches 3D-Audio, Hand-Tracking und haptische Rückmeldungen unterstützt wird. Diese Funktionen können dazu beitragen, das Gefühl der Präsenz in der virtuellen Umgebung zu verstärken. Zudem verfügt die VR-Brille über eine umfangreiche Bibliothek mit einer Vielzahl von Anwendungen und Spielen, die verschiedene Interessen und Nutzungsszenarien abdecken.

Ein wesentliches Merkmal des All-in-One-Headsets ist seine Unabhängigkeit von externen Geräten. Das VR-Headset ist ein eigenständiges System, das ohne PC oder Konsole betrieben werden kann. Dies ermöglicht eine größere Bewegungsfreiheit beim Nutzen von VR-Inhalten. Zudem verfügt die Quest 2 über ein sogenanntes Guardian-Boundary-System, das dazu dient, einen sicheren Bereich für die Nutzung von VR-Inhalten zu definieren. Die VR-Brille bietet auch Möglichkeiten zur sozialen Interaktion in der VR-Umgebung. Nutzer können sich in virtuellen Räumen mit anderen treffen und gemeinsam Virtual-Reality-Inhalte erleben.

Hinsichtlich von Motion-Sickness-Symptomen, die bei der Nutzung von VR-Inhalten auftreten können, sind die hohe Bildwiederholrate und die flüssige Darstellung von Inhalten durch den leistungsfähigen Prozessor und das hochauflösende Display zu beachten. Diese können dazu beitragen, das Auftreten von Motion Sickness zu reduzieren.

Das Set der Meta Quest 2 enthält das VR-Headset, zwei Touch Controller, zwei AA-Batterien, eine Silikonabdeckung, einen Abstandhalter für Brillen, ein Ladekabel und ein Netzteil. Der Preis des Komplett-Sets ist gerade stark gefallen, sodass sich bei Amazon Meta Quest 2 jetzt günstiger denn je kaufen lässt. Das Rabattangebot gilt sowohl für das Modell mit 128 GB Speicher als auch für die VR-Brille mit 256 GB, jedoch nur für kurze Zeit.

So reduzieren Sie Motion Sickness bei Virtual Reality

Motion Sickness, auch als VR-Übelkeit bekannt, ist ein häufiges Problem bei der Nutzung von Virtual Reality. Es tritt auf, wenn Ihr Gehirn eine Diskrepanz zwischen Ihren visuellen Eindrücken und Ihrem Gleichgewichtssinn feststellt. Hier sind einige Strategien, um Motion Sickness bei VR zu reduzieren.

Akklimatisierung: Gewöhnen Sie sich langsam an die VR-Umgebung. Beginnen Sie mit kurzen Sitzungen und erhöhen Sie die Dauer schrittweise. Blick auf den Horizont: Versuchen Sie, den virtuellen Horizont im Auge zu behalten. Dies kann Ihrem Gehirn helfen, ein Gefühl für Stabilität und Orientierung zu bekommen. Pausen einlegen: Wenn Sie sich unwohl fühlen, machen Sie eine Pause. Es ist wichtig, auf Ihren Körper zu hören und sich Zeit zum Erholen zu geben. Bewegung: Manche Menschen finden, dass physische Bewegung, wie das Bewegen der Arme oder das Gehen auf der Stelle, helfen kann, das Gefühl von Übelkeit zu reduzieren. Feste Punkte: Versuchen Sie, auf einen festen Punkt oder ein Objekt in der virtuellen Umgebung zu schauen. Dies kann helfen, das Gefühl von Desorientierung zu reduzieren. Technische Einstellungen: Viele VR-Systeme wie Meta Quest 2 bieten Einstellungen zur Reduzierung von Motion Sickness, etwa die Reduzierung der Bewegungsgeschwindigkeit oder die Aktivierung eines “Comfort Mode”, der abrupte Bewegungen minimiert. Hydratation und Ernährung: Stellen Sie sicher, dass Sie genug getrunken haben und nicht auf leeren Magen spielen. Manche Menschen berichten, dass Ingwer helfen kann, Übelkeit zu reduzieren. Medikamente: In einigen Fällen können rezeptfreie Medikamente gegen Reisekrankheit hilfreich sein. Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie Medikamente einnehmen.

Es ist wichtig zu beachten, dass jeder Mensch anders auf VR reagiert und was bei einer Person funktioniert, muss nicht unbedingt bei einer anderen Person funktionieren. Es kann etwas Experimentieren erfordern, um herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert.

Wer sich neben der All-in-One-VR-Brille Meta Quest 2 für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.