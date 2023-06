Microsoft beerdigt Cortana – ChatGPT übernimmt

Microsoft hat Cortana als KI-Assistentin und Flaggschiff von Windows 10 im Jahr 2015 eingeführt. Jetzt, acht Jahre später, zieht Microsoft den Stecker.

In einem Support-Dokument erklärt Microsoft, dass es die Unterstützung für die Cortana-App, die einzige verbleibende Präsenz von Cortana in Windows, einstellt. Stattdessen will Microsoft die Nutzer ermutigen, andere KI-gestützte Funktionen zu nutzen, sei es in einer eigenständigen App oder einfach als Teil von Windows oder Microsoft Edge.

Microsoft sagte, dass Cortana weiterhin in Outlook Mobile und verschiedenen Versionen von Teams verfügbar sein wird, einschließlich Microsofts Konferenzlösung Teams Rooms. Microsoft hat Cortana verwendet, um ein “tägliches Briefing” bereitzustellen, das Ihre Outlook-E-Mails in einem übersichtlichen Überblick zusammenfasst. Diese Funktion wird nun jedoch als Microsoft Viva gebrandet.

“Wir wissen, dass sich diese Änderung auf einige Ihrer Arbeitsweisen in Windows auswirken kann, daher möchten wir Ihnen einen reibungslosen Übergang zu den neuen Optionen ermöglichen”, so Microsoft.

Eingeläutet wurde das Ende von Cortana durch den Boom künstlicher Intelligenzen. Microsoft hat sich nicht ausdrücklich dazu geäußert, aber es hat den Anschein, dass das Unternehmen der Meinung ist, dass andere KI-gestützte Dienste wie der Windows Copilot und die Bing-Chat-Dienste innerhalb des Microsoft Edge Copilot und des Microsoft 365 Copilot die Aufgabe übernehmen können. All diese Programme basieren auf ChatGPT, Microsoft hat viele Milliarden in den Entwickler OpenAI investiert.

Das Ende von Cortana zeichnete sich bereits vor Jahren ab, als Microsoft damit begann, Cortana aus der Windows-Oberfläche zu entfernen und in eine App auszugliedern, um sie dann (zunächst) so weit zu entkernen, dass sie nicht mal mehr einfache Rechenaufgaben lösen konnte. Im Jahr 2020 erklärte Andrew Shuman, Microsofts für Cortana zuständiger Corporate Vice President, gegenüber unserer Schwesterpublikation PCWorld, dass die Entwicklung von Cortana zwischen der Pandemie und dem Mangel an verfügbaren Ressourcen vor Ort eingeklemmt war. Zu diesem Zeitpunkt vollzog Microsoft den Schritt, Cortana nicht mehr als persönliche KI-App zu verwenden, sondern sie einfach als Repräsentantin der Produktivitätsoffensive von Microsoft zu sehen.