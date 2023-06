Sicherheits-Updates für Chromium-basierte Browser – Brave und Edge sind aktualisiert

Am 30. Mai hat Google Chrome 114.0.5735.90/91 freigegeben und damit auch 16 Schwachstellen beseitigt. Mittlerweile haben Brave und Microsoft (Edge) ebenfalls Updates veröffentlicht, um die Lücken auch in ihren, auf Chromium basierenden Browsern zu schließen. Vivaldi und Opera sind noch nicht so weit.

Brave hat wie oft am schnellsten reagiert und seinen Browser bereits einen Tag nach Google aktualisiert. In der neuen Version Brave 1.52.117 steckt Chromium 114.0.5735.90. Das Team um den Ex-Mozilla-CEO Brendan Eich hat zudem einige Funktionen überarbeitet sowie ein paar Bugs ausgemerzt. Das nachfolgende Update auf Brave 1.52.119 betrifft nur Windows-Anwender, die Brave VPN nutzen.

Microsoft hat am Abend des 2. Juni ein Update auf Edge 114.0.1823.37 bereitgestellt, das auf Chromium 114.0.5735.91 basiert. Microsoft hat auch noch einige Bugs behoben.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

Vivaldi hat den Wechsel auf Chrome 114 bislang nur in den Testversionen („Snapshots“) vollzogen. Vivaldi 6.1 soll demnächst erscheinen. In Vivaldi 6.0.2979.22 steckt noch Chromium 112.0.5615.205.

Auch Opera hängt noch zurück. Die neueste Opera-Version 99.0.4788.47 vom 2. Juni fußt noch auf Chromium 113.0.5672.127. Opera 100 auf Chromium-114-Basis hat gerade das Beta-Teststadium erreicht. Noch in diesem Jahr soll mit Opera One eine komplette Neufassung mit modularer Oberfläche erscheinen.

Am 12. Juli will Google Chrome 115 an die ersten Nutzer ausliefern, eine Woche darauf an alle, die es betrifft. Seit der Umstellung auf Chromium 110 im Februar laufen Chromium-basierte Browser nicht mehr auf Windows 7 und 8.1.

Chromium-basierte Browser in der Übersicht: