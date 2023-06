WD Black SN850X SSD im Test: Schnelle und preisgünstigte PCIe-4.0-SSD

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Ausgezeichnete Leistung

Angemessener Preis für die Geschwindigkeit

Verfügbar mit Kapazitäten von bis zu 4 TB

Optionaler Kühlkörper für Modelle mit 1 und 2 TB Kontra Etwas geringe TBW-Werte Fazit Die Black SN850X von WD im M.2-Formfaktor präsentiert sich im Test als insgesamt hervorragende SSD. Dank ausgeklügelter Technik zeigt die NVMe-SSD in allen Disziplinen gute Werte und hohe Übertragungsraten.

Preis beim Test

$159 for 1TB I $289 for 2TB I $699 for 4TB

Die SSD von WD glänzte bei unseren Testmessungen mit hervorragender Leistung im realen Betrieb und bei Zufallsoperationen. In einigen Tests konnte sie mit der mächtigen Seagate FireCuda 530 gleichziehen oder sie sogar übertreffen, in einem sogar mit einem ziemlich großen Vorsprung.

Preis & Design

Wie Sie sich vielleicht denken können, werden Sie die WD Black SN850X nicht unbedingt in der Schnäppchenkiste finden. In der Variante mit 4 TB Speicherkapazität hat sie einen Listenpreis von 389 Euro. Die 2-TB-SSD hat eine UVP von 164,99 Euro und das 1-TB-Modell liegt bei 97,99 Euro. Mit Kühlkörpern liegen die beiden SSDs bei 114,99 beziehungsweise 186,99 Euro. Im Online-Handel sind die genannten Modelle mit Preisabschlägen von rund 25 Prozent zu haben. Aktuell kostet etwa das 1-TB-Modell auf Amazon knapp 90 Euro und die 2-TB-Variante ist für unter 140 Euro zu haben.

Die Black SN850X NVMe SSD von WD ist sehr, sehr schnell. WD

Die SSDs selbst haben den üblichen 2280 M.2-Formfaktor (22 × 80 mm) und sind über 4 PCIe-4.0-Kanäle angebunden. Der NAND ist ein 112-Layer-TLC (Triple-Level Cell/3-Bit) mit einem von Western Digital entwickelten Controller – wie das Unternehmen behauptet. Die Solid-State-Expertise von WD stammt von SanDisk. Das Unternehmen wurde 2016 von Western Digital übernommen.

WD bietet eine großzügige Fünfjahresgarantie, aber die TBW-Werte (Terabytes, die geschrieben werden können) sind für ein Spitzenlaufwerk etwas sparsam. Im Grunde sind es 600 TBW pro 1 TB Kapazität. Das ist weniger als die Hälfte dessen, was Seagate für die FireCuda 530 angibt.

Leistung

Ich habe die Katze definitiv aus dem Sack gelassen, was die Leistung angeht, aber ich vermute, Sie möchten ein paar Einzelheiten wissen. Die SN850X war im sequentiellen Test des CrystalDiskMark 8 ein klein wenig langsamer als die FireCuda von Seagate – hauptsächlich beim Schreiben.

Längere Balken sind besser.

Andererseits hat die WD-SSD ihre Konkurrentin bei zufälligen Schreibvorgängen mit 32 Warteschlangen im Spiel ziemlich platt gemacht. Die Leistung zwischen den beiden Laufwerken (und den meisten anderen) war bei nur einer Warteschlange sehr ähnlich – was man dem Controller zuschreiben kann.

Gute Arbeit von SanDisk beim Controller. Längere Balken sind besser.

Wenn man alles zusammenzählt, hat die konkurrierende FireCuda 530 die Nase vorn, wenn auch nicht mit großem Abstand. Das Gesamtergebnis des SN850X ist das zweitschnellste in der PCIe-4.0-Klasse.

Längere Balken sind besser.

Die Leistung in der realen Welt mit unseren 48-GB-Datensätzen war für das SN850X ebenfalls hervorragend. Die Gesamtzeit ist die schnellste, die wir auf unserem PCIe-4.0-Prüfstand gesehen haben.

Kürzere Balken sind besser.

Das SN850X übertraf ihre Hauptkonkurrenten erneut beim Schreiben einer einzelnen großen 450-GB-Datei. Zwar mit einem knappen Vorsprung, aber ein Sieg ist ein Sieg.

Ein kürzerer Balken ist besser.

Fazit

Die WD Black SN850X zeigt in allen Disziplinen gute Werte und hohe Übertragungsraten. Liegt ihr Fokus auf eine hohe TBW oder dem sequentiellen Durchsatz, sollten Sie der FireCuda 530 den Vorzug geben.

Wie wir SSDs testen

Interne Laufwerkstests verwenden derzeit Windows 11, 64-Bit, das auf einer MSI MEG X570/AMD Ryzen 3700X-Kombination mit vier 16 GB Kingston 2666 MHz DDR4-Modulen, einer Zotac (Nvidia) GT 710 1 GB PCIe x2 Grafikkarte und einer Asmedia ASM3242 USB 3.2×2 Karte. Bei den Kopiertests wird eine ImDisk RAM-Disk verwendet, die 58 GB des insgesamt 64 GB großen Speichers nutzt. Jeder Test wird auf einem neu formatierten und TRIM’d-Laufwerk durchgeführt, damit die Ergebnisse optimal sind. Im Laufe der Zeit, wenn sich ein Laufwerk füllt, sinkt die Leistung aufgrund von weniger NAND für das Caching und anderen Faktoren. Die angegebenen Leistungszahlen gelten nur für das Laufwerk mit der getesteten Kapazität. Die Leistung von SSDs kann je nach Kapazität variieren, da mehr oder weniger Chips für die Verteilung von Lese-/Schreibvorgängen und die Menge des für das sekundäre Caching verfügbaren NANDs zur Verfügung stehen.

