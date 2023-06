Samsung 870 EVO im Test: Flotte SSD zum attraktiven Preis

At a Glance Unsere Wertung Pro Ausgezeichnete Leistung, insbesondere bei kleinen Dateioperationen

Hohe TBW von bis zu 2,4 Petabyte Kontra Langsam im Vergleich zu den NVMe-SSDs Fazit Die Samsung 870 EVO war zum Marktstart Anfang 2021 etwas teurer als die Konkurrenz. Inzwischen ist die 870 EVO im Preis deutlich gefallen und nicht nur aus diesem Grund eine Empfehlung. Die SSD-Leistung ist für den täglichen Gebrauch mehr als ausreichend. Das trifft auch auf die von uns getestete Variante mit einer Speicherkapazität von 2 TB zu.

250GB/$40, 500GB/$70, 1TB/$130, 2TB/$250, 4TB/$480

Seit seiner ersten SSD nimmt Samsung mit seinen Modellen regelmäßig die Spitzenplätze ein und die 870 EVO wird dieser Tradition gerecht. Sie ist eine der schnellsten SATA-SSDs, die wir bisher getestet haben. Zudem ist sie ist mit einer Kapazität von bis zu 4 TB erhältlich und angesichts ihrer Geschwindigkeit äußerst günstig. Das liegt natürlich auch daran, dass die 870 EVO schon seit mehr als zwei Jahren im Handel ist.

Die 870 EVO ist eine SATA-SSD im 2,5-Zoll-Format mit Samsungs eigenem TLC (Triple-Level Cell/3-Bit)-V-NAND. Das Unternehmen hält sich in der Regel bedeckt, was die tatsächliche Controller-Technologie oder die Anzahl der Schichten angeht, aber es handelt sich wahrscheinlich um einen von Samsung selbst entwickelten Controller mit – den Kapazitäten nach zu urteilen – 92 oder 96 Schichten.

Die SSD ist aktuell bei Amazon in den Varianten 250 GB (31,90 Euro) 500 GB (37,90 Euro), 1 TB (69,88 Euro), 2 TB (114,15 Euro) und 4 TB (240,76 Euro) erhältlich.

Pro 250 GB Kapazität stehen 512 MB primärer DRAM-Cache zur Verfügung. Die Laufwerke sind für 300 TBW (Terabyte, die geschrieben werden können) je 500 GB Kapazität oder fünf Jahre Betriebsdauer ausgelegt – je nachdem, was zuerst eintritt. Das heißt, die fünfjährige Garantie erlischt, sobald die TBW-Bewertung überschritten wird. Die meisten Nutzer werden aber nicht annähernd so viele Daten schreiben.

Die 870 EVO verwendet Samsungs Turbo-Write-Algorithmus für variablen sekundären Cache. Dabei wird der Haupt-NAND als SLC behandelt, indem nur ein einziges Bit pro Spannungsstufe geschrieben wird. Das sollte eine Top-Schreibleistung ermöglichen, bis sich das Laufwerk der vollen Kapazität nähert. Als Faustregel gilt, dass Sie bei der Verwendung von SSDs unter 75 Prozent der Kapazität bleiben sollten, da sonst die Leistung leidet.

Leistung

Die 870 EVO glänzt durch eine Top-Geschwindigkeit. Das ist vor allem auf ihre hervorragende Leistung bei kleinen Dateien zurückzuführen. Zugegeben: Die Werte sind bei allen SATA-Laufwerken der Spitzenklasse sehr ähnlich. Dennoch liegt die 870 EVO bei vielen Aufgaben ein oder zwei Sekunden vorne, was sich auf lange Sicht summieren wird.

Anhaltende Lese- und Schreibvorgänge sind durch den SATA-Bus begrenzt, daher die hier gezeigten statistisch bedeutungslosen Unterschiede. Schauen Sie sich jedoch den 450-GB-Test an, um zu sehen, wo die 870 QVO zurückbleibt.

Wie Sie oben sehen können, gibt es kaum Unterschiede zwischen den Wettbewerbern, wenn es um anhaltende Schreib- oder Leseleistung geht. Wie Sie jedoch weiter unten sehen können, können Design und Komponenten einen Unterschied in der Leistung bei zufälligen/kleinen Dateien ausmachen, und das tun sie auch.

Die 870 QVO bietet eine hervorragende Leistung bei kleinen Dateien und muss sich nur in einigen Tests ihrem Cousin, der QVO, geschlagen geben.

Wie beim CrystalDiskMark-Test für anhaltenden Durchsatz waren die Unterschiede zwischen den Laufwerken bei unseren 48-GB-Übertragungen gering. Die 870 EVO gewann dennoch mit 12 Sekunden oder etwa 2 Prozemt.

Die Samsung 870 EVO war bei unseren 48-GB-Übertragungen in der realen Welt insgesamt am schnellsten, wenn auch mit einem relativ geringen Abstand.

Unten sehen Sie, warum die 870 EVO etwas teurer ist als die 870 QVO: Letztere verlangsamt sich auf miserable 150 MB/s, wenn ihr der sekundäre NAND-Cache ausgeht. Die 870 QVO weist NAND als sekundären Cache nicht dynamisch zu wie die 870 EVO.

Aus diesem Grund sollten Sie lieber mehr Geld für eine EVO (oder die anderen) als für eine QVO ausgeben. Wenn lange Schreibvorgänge nichts für Sie sind, sollten Sie sich keine Sorgen machen. Beachten Sie, dass es sich hierbei um die 2-TB-Version der QVO handelt; die 8-TB-Version hat mehr sekundären NAND-Cache und wird nicht so schnell langsamer.

Der 450-GB-Schreibvorgang wurde sowohl mit dem 2-TB- als auch mit dem 4-TB-Modell durchgeführt, was zu einem Unterschied von 5 Sekunden führte, was innerhalb der erwarteten Schwankungsbreite liegt. Das bedeutet, dass der TurboWrite seine Aufgabe bei den größeren Kapazitäten erfüllt. Beim 500-GB-Modell kann es zu einer Verlangsamung kommen, die jedoch bei der TLC-basierten EVO nicht so drastisch ausfallen sollte wie bei dem QLC-NAND in der 870 QVO.

Fazit

Die Samsung 870 EVO ist eine leistungsstarke SSD und in allen Nutzungsszenarien hervorragend. Wenn Sie nie sehr große Dateien schreiben, können Sie aber auch zur noch günstigeren 870 QVO greifen. Achten Sie nur darauf, dass Sie sich für eine Kapazität entscheiden, die weit über dem liegt, was Sie voraussichtlich benötigen. Wenn Sie nicht gerade knapp bei Kasse sind, ist die 870 EVO einfach die bessere und zukunftssicherere der beiden SSDs und unsere Empfehlung.

Wie wir SSDs testen

Bei den PCIe-3-Tests wurde Windows 11 64-Bit auf einem Core i7-5820K/Asus X99 Deluxe-System mit vier 16 GB Kingston 2666 MHz DDR4-Modulen, einer Zotac (NVidia) GT 710 1 GB x2 PCIe-Grafikkarte und einer Asmedia ASM2142 USB 3.1-Karte verwendet. Es enthält außerdem eine Gigabyte GC-Alpine Thunderbolt 3 Karte und Softperfect Ramdisk für die 48 GB Lese- und Schreibtests. Die PCIe-4-Tests wurden auf einem MSI MEG X570-Motherboard mit einer AMD Ryzen 7 3700X 8-Core-CPU durchgeführt, wobei die gleichen Kingston-DRAMs, Karten und Software verwendet wurden. Alle Tests wurden mit einem leeren oder fast leeren Laufwerk durchgeführt. Die Leistung nimmt ab, wenn sich das Laufwerk füllt.

