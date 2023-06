TP-Link Deco XE200 im Test: Schneller Mesh-Router mit Wi-Fi 6E

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Drahtlos mehr Gigabit-Geschwindigkeit

Einfach zu installieren und in Betrieb zu nehmen

Unterstützt schnelles Breitband mit 10-GBit-Port Kontra Nur ein 10-GBit-Anschluss

Begrenzte Reichweite bei 6 GHz

Volle Funktionalität kostet extra

Wenige Anpassungsmöglichkeiten Fazit Das Gerät ist für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt, verschenkt aber einen Großteil seines Potenzials. Der Benutzer hat nämlich keine detaillierte Kontrolle über die Einstellungen und Verbindungsoptionen. Das wird anspruchsvolle Wi-Fi-Nutzer eventuell abschrecken. Viele großartige Funktionen sind außerdem an einen zusätzlichen kostenpflichtigen Dienst gebunden. Da Wi-Fi 7 bereits in den Startlöchern sitzt, können wir den TP-link Deco XE200 mit Wi-Fi 6E nicht empfehlen.

TP-Link Deco XE200 bei Amazon kaufen

Als die ersten Hersteller ihre Wi-Fi-6E-Router auf den Markt brachten, hat TP-Link genau das Gegenteil von Asus und Netgear getan. Ihre anfänglichen Modelle waren atemberaubend teure Hochleistungs-Router mit ebenso teuren Mesh-Satelliten. Erst später kamen sie mit vernünftigeren Wi-Fi-6E-Produkten für uns Normalsterbliche.

TP-Link brachte stattdessen zunächst den Deco XE75 heraus, ein im Vergleich günstiges Mesh-System. Jetzt hat TP-Link nachgelegt und das Deco XE200 herausgebracht.

Design & Verarbeitung

Beim Deco XE200 handelt es sich um ein Mesh-Kit, das aus zwei großen Einheiten besteht. Sie ragen wie großzügige Blumenvasen mit einer Höhe von über 25 Zentimetern nach oben. Das Design ist im klassischen TP-Link-Stil gehalten: weißer Kunststoff mit einem runden Sockel, der nach oben hin etwas breiter wird. Die diskret platzierten Statusdiode befindet sich weiter unten auf einer Seite und ist nicht von allen Seiten sichtbar. Ich hätte mir stattdessen eine Diode in der Mitte der Vorderseite oder unter dem Router gewünscht.

Die Installation der Geräte ist einfach, zumindest wenn man einige Grundkenntnisse hat. Als ich die Deco-App herunterlade und sklavisch versuche, die Anweisungen buchstabengetreu zu befolgen, stoße ich auf ein Problem: Die Installationsanweisungen sind an Benutzer mit Kabel- oder DSL-Modems angepasst, nicht an Glasfaser wie wir es in der Testumgebung haben. Aber man schließt es einfach an, klickt in der App auf “OK” und macht weiter.

Wie eine gut gestaltete Vase, nur ohne die Blumen. Mattias Inghe

Einfache Einrichtung

Um loszulegen, müssen Sie ein Konto bei TP-Link erstellen oder sich bei einem bestehenden Konto anmelden. Dann werden Sie aufgefordert, Ihr Netzwerk zu benennen und ein Passwort zu wählen. Das Anschließen des zweiten Geräts ist super einfach. Einfach einstecken, einschalten und warten.

Die Geräte sind bereits ab Werk gekoppelt. Das Hinzufügen weiterer Knoten ist einfach, aber teuer, wenn Sie den XE200 haben möchten. Er kostet etwa bei Amazon rund 250 Euro im Einzelpack. Sie können aber auch jedes andere Deco-Gerät anschließen, wenn Ihnen die Leistung egal ist.

Auf der Rückseite finden Sie drei feste Netzwerkanschlüsse, von denen einer ein extra schnelles 10-Gigabit-Ethernet unterstützt und die anderen beiden ein Gigabit. Sie können Ihre Internetverbindung an jeden beliebigen Port anschließen. Der Router erkennt automatisch, ob es sich um WAN oder LAN handelt und passt sich entsprechend an. Haben Sie kein Breitband über Gigabit, können Sie den schnelleren Port für andere Dinge nutzen, etwa für den Anschluss eines leistungsstarken Dateiservers oder für die Verbindung mit dem anderen Knoten.

Dies geschieht aber ansonsten am besten drahtlos. Zusätzlich zu 2,4-GHz- und 5-GHz-Wi-Fi bietet Wi-Fi 6E ein zusätzliches 6-GHz-Frequenzband für Wi-Fi. Je höher die Frequenz, desto höher die Geschwindigkeit. Mit 6 GHz in Wi-Fi 6E erhalten Sie einen Geschwindigkeitszuwachs von etwa 30 Prozent.

Standardmäßig nutzt der Deco XE200 das 6-GHz-Band, um einen dedizierten Backhaul zwischen den eigenen Geräten einzurichten. Sie können eine Verbindung zu den anderen beiden Frequenzen nur mit einem Computer aufbauen. Es ist nicht möglich, Computer und Handys daran anzuschließen.

Ein superschneller und zwei normalschnelle feste Anschlüsse pro Gerät. Mattias Inghe

Kurze Reichweite, dafür schnell

Es mag klug erscheinen, auf einer eigenen störungsfreien und besonders schnellen Frequenz zu arbeiten, aber es gibt ein Problem bei 6 GHz: Die Reichweite ist umso geringer, je höher die Frequenz ist. Um eine optimale Leistung zu erzielen, dürfen Sie das andere Gerät nicht zu weit entfernt aufstellen. 15 Meter mit einer dünnen Wand dazwischen sind die Grenze. Dann schaltet der Router auf eine dynamische Zuweisung von 5 GHz und 2,4 GHz um. Das bedeutet: Das System nimmt die benötigte Bandbreite, und den Rest können Sie für die Verbindung von Clients nutzen. 6 GHz ist weiterhin nicht verfügbar.

Sie möchten die 6 GHz manuell freischalten oder den Deco XE200 als Stand-alone-Router ohne zusätzlichen Knoten betreiben? Dann lässt sich das leicht einrichten. Derzeit gibt es viele Laptops und Handys, die dies unterstützen, und mit dem kommenden Wi-Fi-7-Standard werden es noch mehr sein. Sie müssen jedoch damit rechnen, dass der Backhaul den größten Teil der Bandbreite von 4,8 Gigabit pro Sekunde beansprucht.

Ich habe das Paket in erster Linie als Mesh-Setup getestet. Zusätzlich haben wird auch einen PC an den 10-Gigabit-Port angeschlossen und dann versucht, ihn über einen Laptop mit Wi-Fi-E-Unterstützung zu erreichen. Entweder mit 5 oder 6 GHz. In beiden Fällen kann es sehr schnell sein. Wir erreichen auf diese Weise mehr als Gigabit-Geschwindigkeit. Nicht weit darüber, aber ein bisschen.

Das Stromkabel wird an der Unterseite angeschlossen. Achten Sie darauf, dass das Kabel hundertprozentig gerade verläuft. Sonst wackelt der Turm. Mattias Inghe

Mesh-Abdeckung im ganzen Haus

Die Geschwindigkeit wird auch durch andere Dinge bestimmt. Dazu gehören die Signalstärke, die Breite des Signalbandes und wie viele parallele Datenströme man zu einem Empfänger leiten kann. Es gilt der kleinste gemeinsame Nenner.

Da ich im Computer nur 2×2 Mimo habe, im Router aber 4×4 Mimo, kann man davon ausgehen, dass es zwischen den Mesh-Knoten theoretisch bestenfalls doppelt so schnell ist. Oder schneller? Laut TP-link wird es KI verwenden, um Ihr Netzwerk zu optimieren und alle drei Frequenzbänder für die interne Kommunikation zu kombinieren. Das ist unmöglich zu messen.

Auf jeden Fall erhalten wir ein WLAN, das problemlos eine Drei- bis Vier-Zimmer-Wohnung oder ein Haus auf einer Ebene abdeckt, wenn Sie einen Knoten haben, oder zwei Etagen oder ein Paar, drei weitere Räume mit zwei Knoten. TP-Link gibt an, dass ein Zweierpack bis zu 600 Quadratmeter abdecken kann.

Das ist allerdings sehr optimistisch und schließt die Reichweite der langsamen 2,4 GHz-Verbindung ein. Um jederzeit eine hohe Geschwindigkeit und ein lag- und pufferfreies Streaming zu gewährleisten, sind meiner Meinung nach mindestens 200 Megabit pro Sekunde erforderlich. Die Deco XE200 kann das bei 2,4 GHz nicht leisten, also ist die “echte” Reichweite geringer.

Der Deco XE200 hat keine USB-Anschlüsse. Es lässt sich also kein externer Speicher anschließen und den Router somit in einen Dateiserver verwandeln. Es sei denn, man schließt ein echtes NAS an einen der Netzwerkanschlüsse an. Dies schränkt die zusätzlichen Funktionen des Routers ein. Sie können ein Gastnetzwerk, eine begrenzte Kindersicherung und eine Priorisierung des Datenverkehrs (QoS) einrichten sowie Smart Home-Geräte von TP-Link steuern.

Das ist so ziemlich alles, aber für mehr Funktionen, einschließlich Virenschutz und umfangreichere Kindersicherungsfunktionen, müssen Sie den Homeshield Pro Service abonnieren, der 6,49 Euro pro Monat beziehungsweise 59,99 Euro im Jahr kostet.

Ein gewichtiges Gerät für Ihr Zuhause. Der XE200 ist alles andere als unauffällig. Mattias Inghe

App intuitiv, aber begrenzt

Wenn es um detaillierte Netzwerkeinstellungen geht, ist die App begrenzt. Sie können zum Beispiel die Firewall nicht steuern und keine Portweiterleitung einrichten. Und wenn man das Webinterface aufruft, hilft das auch nicht weiter. Dort gibt es nur zwei Dinge: eine Statusseite und die Möglichkeit, die Firmware der Geräte zu aktualisieren. Sie müssen sich mit einer gewissen Kontrolle über das Wi-Fi begnügen, aber selbst da gibt es nicht viel Auswahl in den Details.

Fazit

Trotz des günstigen Preises kann das TP-link Deco XE200 nicht mit den leistungsstärkeren Wi-Fi 6E-Netzen der anderen beiden Hersteller Asus und Netgear mithalten. Die Leistung ist hoch, wenn die Bedingungen optimal sind, aber es ist schwer zu sagen, wie man sie erreichen kann. Die Reichweite ist mangelhaft. TP-Link muss in Sachen Funktionalität noch einiges tun.

Es ist eine fragwürdige Investition, viel Geld für ein Wi-Fi-6E-Netzwerk auszugeben, wenn Wi-Fi 7 mit noch mehr Verbesserungen in den Startlöchern steht.

Spezifikationen

Produktname: TP-link Deco XE200 2er-Pack

Wireless-Protokolle : Wifi 6e

Frequenzband : 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz

: 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz Wifi-Kapazität : 1.148 + 4.804 + 4.804 Mbit/s

: 1.148 + 4.804 + 4.804 Mbit/s Anschlüsse : 1 × 10 Gigabit WAN/LAN, 2 × Gigabit WAN/LAN

: 1 × 10 Gigabit WAN/LAN, 2 × Gigabit WAN/LAN Wireless-Sicherheit: WPA2, WPA3

WPA2, WPA3 Geschwindigkeit, 3m* : 1.113 Mbit/s

: 1.113 Mbit/s Reichweite pro Gerät** : 25 Meter über 5 GHz Client, 12 Meter über 6 GHz

: 25 Meter über 5 GHz Client, 12 Meter über 6 GHz Dateiserver : Nein

: Nein Sonstiges : QoS, Kindersicherung, Antivirus, Gastnetzwerk, Heimautomatisierung, Unterstützung für Google Assistant, Alexa, IFTTT

: QoS, Kindersicherung, Antivirus, Gastnetzwerk, Heimautomatisierung, Unterstützung für Google Assistant, Alexa, IFTTT Benutzeroberfläche : Web, App

: Web, App Fernverwaltung : Über App

: Über App Größe inklusive Antennen: 13 × 12,3 × 12,3 cm

13 × 12,3 × 12,3 cm Antennen: 13 × 12,3 × 24 cm

* Gemessen an der Haupteinheit des Systems via Laptop mit 2×2 Wi-Fi 6E

** Längste Entfernung, einschließlich zweier Innenwände, bei der ein neuer Mesh-Knoten erforderlich ist, um eine Surfgeschwindigkeit von mindestens 200 MBit/s aufrechtzuerhalten