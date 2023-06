eMeet SmartCam C960 im Test: Diese Webcam ist nicht ohne Grund so beliebt

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Guter Gegenwert für den Preis

1.080p-Auflösung mit 30 Hz Kontra Nicht so gut bei schlechten Lichtverhältnissen

Mittelmäßiges Mikrofon

Aufgeklebter Identitätsschutz Fazit Die SmartCam C960 von eMeet besitzt ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis als Webcam mit festem Brennpunkt, 1.080p-Auflösung und 30-Hz-Bildwiederholfrequenz. Achten Sie nur darauf, dass Sie die Webcam in einem gut beleuchteten Raum verwenden. Ansonsten wird Sie Ihr Gegenüber beim Videomeeting nicht so gut sehen.

Die eMeet SmartCam C960 ist eine der beliebtesten Webcams bei Amazon mit über 18.000 größtenteils positiven Bewertungen, und das aus gutem Grund: Sie ist seit den Anfängen der Pandemie auf dem Markt und hat sich in Home-Office-Zeiten prächtig verkauft. Verlassen Sie sich jedoch nicht nur darauf. Die C960 hat eine kleines Update erhalten, zusammen mit einer Preissenkung kamen einige Funktionen hinzu, um mit der Konkurrenz mithalten zu können.

Design & Verarbeitung

Die 1.080p-Smartcam C960 war bisher eine 30-Hz-Webcam, die mit einem kleinen Stativ geliefert wurde. Das aufgerüstete Modell bietet nun einen DIY-Sichtschutz, den es vorher nicht gab. Übrigens gibt es immer noch ein Gewindeloch im Sockel für die Montage auf einem Stativ.

Ansonsten bleiben die grundlegende Ausstattung gleich. Die eMeet Smartcam ist eine 1.080p-Webcam, die mithilfe eines etwa einen Meter langes USB-A-Kabel an Ihren PC angeschlossen wird. Die Webcam bietet ein 90-Grad-Weitwinkel-Sichtfeld, das für die meisten Videogespräche unter vier Augen wahrscheinlich zu groß ist. Es handelt sich um eine Kamera mit festem Brennpunkt und einer Brennweite von knapp drei bis 30 Meter. Das reicht laut Hersteller für praktisch alle Szenarien aus. Die Webcam verfügt außerdem über zwei Mikrofone mit Rauschunterdrückung.

Der Sichtschutz wird in einer kleinen Tüte im Karton geliefert. Sie müssen das Klebeband von Hand abziehen und den Verschluss dann so anbringen, dass er über das Objektiv klappt. Dieser Ansatz wirkt ein wenig billig, aber er funktioniert. Die gesamte Webcam wird mit einer Klemme locker an einem Monitor oder Laptop-Display befestigt. Die gesamte Webcam-Baugruppe kann nach oben und unten geschwenkt werden, um die Ansicht anzupassen.

Die eMeet SmartCam C960 ist eine solide Webcam, insbesondere zu ihrem niedrigen Preis. Achten Sie nur darauf, dass die Umgebung gut beleuchtet und ein gutes Mikrofon als Backup vorhanden ist.

Die SmartCam C960 von eMeet ist zwar Plug-and-Play-fähig. Sie sollten aber dennoch die zugehörige eMeetLink-App herunterladen, um den Weißabgleich, den Kontrast und vieles mehr einzustellen. Viele dieser Anpassungen können alternativ in der Videokonferenz-App Ihrer Wahl auch selbst vorgenommen werden. Denken Sie auch daran, dass nicht jede Videokonferenz-App 1080p unterstützt. Google Meet hat im April endlich die 1080p-Unterstützung hinzugefügt, ist aber immer noch standardmäßig auf 720p eingestellt.

Bild- & Tonqualität

Wir haben die Webcam sowohl in einer schummrigen Büroumgebung zu Hause als auch an einem heller beleuchteten Küchentisch getestet. In beiden Fällen haben wir die Windows-Kameraanwendung (im Videomodus) verwendet. Bei der Videoaufzeichnung müssen wir uns nicht um die Bildkomprimierung kümmern. Bei Videotelefonaten kann es allerdings zu körnigeren Bildern kommen.

Die C960 leistet in einem schummrigen Büro nur mittelmäßige Arbeit. Wir würden stattdessen ein Ringlicht oder einen hellen Bildschirm empfehlen. Mark Hachman / IDG

Im Büro konnte die Kamera die verschiedenen Farben meiner Kleidung nur schlecht erkennen. Das Gesicht war recht gut erkennbar. Der große Blickwinkel von 90 Grad ist allerdings nicht sehr hilfreich. An meinem improvisierten Arbeitsplatz am Esstisch schneidet der C960 viel besser ab.

Die eMeet SmartCam C960 schneidet bei besserem Licht, das hier von der Seite kommt, besser ab. Mark Hachman / IDG

Der einzige Schwachpunkt, typisch für viele Webcams, ist die Mikrofonqualität. Sie ist bestenfalls durchschnittlich. Es spricht einiges dafür, dass Ihr Laptop vielleicht schon bessere Mikrofone eingebaut hat. Um das zu überprüfen, können Sie im Einstellungsmenü Ihrer Videokonferenzanwendung zwischen den verschiedenen Mikrofonen hin- und herschalten.

Fazit

Es gibt inzwischen so viele hochwertige Webkameras, auch preiswerte Modelle. Seien Sie versichert, dass es bessere, teurere Webcams gibt. Aber die eMeet SmartCam C960 ist eine gute Wahl, solange Sie über eine gute Beleuchtung und vielleicht ein externes Mikrofon verfügen.

