Schnäppchen: Sonos-Geräte günstig als Restposten bei Saturn und Media Markt

Mit der sogenannten “Fundgrube“ betreiben die Technik-Markt-Ketten Media Markt und Saturn einen Online-Shop, in dem Restposten, Ausstellungsstücke und Einzelstücke zu reduzierten Preisen erhältlich sind. Von Hersteller Sonos sind in der Fundgrube von Saturn aktuell rund 70 Produkte zu finden, in der Fundgrube von Media Markt sind es sogar mehr als 200.

Sonos Roam SL ab 77 Euro

So ist etwa der Bluetooth-Lautsprecher Sonos Roam SL in der Saturn Fundgrube schon ab 77 Euro als Restposten erhältlich. In der Fundgrube von Media Markt liegt der Startpreis für die Ausstellungsstücke bei 99 Euro. Die UVP des Lautsprechers gibt der Hersteller mit 179 Euro an. Der neue Sonos Era 100 ist im Restposten-Angebot aktuell jedoch leider nicht zu finden.

Stückzahl-Begrenzung und kleinere Mängel

Für den vergünstigten Kaufpreis müssen Fundgrube-Kunden jedoch möglicherweise beschädigte oder fehlende Verpackungen sowie kleinere Mängel an den Geräten in Kauf nehmen. Zudem sind die Restposten nur in geringen Stückzahlen in bestimmten Filialen der Technik-Märkte verfügbar. Die Märkte in Ihrer Umgebung können in den beiden Restposten-Shops jeweils links in der Navigation vorab auswählen. Beim Online-Händler Amazon ist der Sonos Roam SL beispielsweise bereits für 117,95 Euro erhältlich – ohne Mängel. Der neue Sonos Era 100 kostet bei Amazon aktuell rund 250 Euro.

Ein Schnäppchen können Fundgrube-Nutzer auch bei der Suche nach einer Soundbar machen. In großen Stückzahlen in beiden Fungruben Shops vertreten ist etwa die Sonos Ray in den Farben Schwarz und Weiß. Bei Media Markt liegt das günstigste Angebot bei 160 Euro. Bei Saturn sind Restposten der Soundbar ab 170 Euro erhältlich. Bei Amazon ist die Hardware neu bereits ab 211,95 Euro zu haben. Sowohl die Fundgruben als auch Amazon liegen damit deutlich unter der UVP in Höhe von 299 Euro.

So funktionieren die Fundgrube-Shops: