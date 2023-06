Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Leicht nutzbare Bedienoberfläche

Das finnische Unternehmen F-Secure hat mit seinem Total-Sicherheitspaket im Jahr 2022 einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Hervorzuheben sind wichtige Funktionserweiterungen und ein erstklassiger VPN-Dienst. Jetzt hat das Unternehmen eine neue Version herausgebracht.

Die offensichtlichste Neuigkeit: Das Paket besteht nicht mehr aus drei separaten Programmen. Nunmehr sind das Antivirenprogramm, der VPN-Client und ID-Überwachung (ein kombinierter Passwortmanager und Identitätsdiebstahlwächter) in einem Programm zusammengefasst.

Einfache Installation

Das Programm, das Sie als Windows-Benutzer starten, heißt jetzt einfach F-Secure. Der Dienst heißt immer noch F-Secure Total. Über eine Weboberfläche können Sie die Installationen ganz einfach auf Ihre eigenen Computer oder Ihre Familie verteilen.

Bereits hier können Sie Dinge wie Familienregeln mit Online-Zeit, Inhaltsschutz und Zeitplan für ein Kinderkonto festlegen. Sie erhalten per E-Mail einen Link mit einem vorkonfigurierten Installationsprogramm, das je nachdem, ob es sich um ein Kinder-, Erwachsenen- oder Administratorkonto handelt, unterschiedliche Funktionen und Einstellungen aufweist.

Leichte Bedienung

Die Startseite ist dieselbe wie im letzten Jahr, aber jetzt sind alle wichtigen Funktionen in ein und dasselbe Programm integriert.

Das Paket von F-Secure war noch nie eines der funktionsreichsten, und es gibt auch keine Zusatztools, die viele der anderen Sicherheitspakete enthalten. Dazu gehören etwa Verschlüsselungstools, Dateilöschung, Systemoptimierung und die Erstellung von Rettungsgeräten. F-Secure hält auch eine erweiterte Software-Firewall nicht für notwendig und begnügt sich mit der integrierten Windows-Firewall.

Sie können keine sehr detaillierten Einstellungen für den Virenschutz und andere Funktionen vornehmen, aber es lassen sich immerhin bestimmte Funktionen wie Tiefenscans oder Browser-Werbeblocker pausieren oder deaktivieren. Leider können Sie keine einzelnen Websites auf die Whitelist setzen.

Reibungslos und sicher

Die Funktionen, die Sie erhalten, sind jedoch erstklassig. Für die Antivirentests konsultieren wir immer die Experten der beiden großen Antivirenlabors AV-Test und AV-Comparatives, die sich einig sind, dass der Schutz grundsolide ist. AV-Comparatives gibt F-Secure einen leichten Minuspunkt, weil es mehr Fehlalarme erzeugt als viele seiner Konkurrenten, aber das liegt im akzeptablen Bereich.

Die Prozessüberwachung des Programms beeinträchtigt die Leistung nur geringfügig, außer in gelegentlichen Situationen wie der Installation neuer Programme und der Sicherheitsüberprüfung von heruntergeladenen Dateien. Dies dauert mit F-Secure etwas länger als mit einigen anderen Antivirenprogrammen. Auf der anderen Seite ist F-Secure eines der Sicherheitsprogramme, das den Browser am wenigsten verlangsamt, was vielleicht noch wichtiger ist.

Und das trotz eines sehr aktiven Browser-Schutzes, mit Dingen wie dem automatischen Banking-Modus und sicherheitsanalysierten Suchergebnissen. Der Bankenschutz wurde in der diesjährigen Version des Programms durch eine Funktion verbessert, die den Fernzugriff während der Bankgeschäfte blockiert.

Das Einzige, was ich mir von F-Secure wünschen würde, wäre eine manuelle Kontrolle darüber, wann der Schutz aktiviert wird. Jetzt liegt es an F-Secure, und es gibt keine Möglichkeit, es zu aktivieren, falls sie eine Website übersehen, die davon profitieren würde.

ID-Schutz mit zusätzlicher Unterstützung

Sie erhalten einen benutzerfreundlichen und gut funktionierenden Kennwortmanager. Er hat jedoch außer der automatischen Generierung neuer sicherer Kennwörter nicht viel mehr zu bieten als das, was in den meisten Browsern bereits integriert ist. Der Vorteil ist allerdings, dass er nahtlos mit allen Browsern und Geräten funktioniert.

Das Identitätsüberwachungsprogramm “ID-Überwachung” behält den Überblick über durchgesickerte sensible Daten und kann Sie warnen, wenn Ihre Kennwörter, E-Mail-Adressen, Kreditkartendaten, Sozialversicherungsnummern und mehr an den falschen Stellen im Internet kursieren. Für das Abonnement gibt es ein gemeinsames Konto mit der Möglichkeit, bis zu zehn Datensätze jeder Art zu registrieren.

So kann ein Nutzer zum Beispiel fünf E-Mail-Adressen überwachen lassen und fünf für andere Nutzer freigeben. Sie sehen nur die Adressen, Nummern usw., die Sie überwachen, sowie die Gesamtzahl der registrierten Überwachungen der verschiedenen Typen. Die Konten von Kindern verfügen nicht über diese Funktion, sodass die Eltern die E-Mail-Adressen und andere Überwachungsinformationen ihrer Kinder überwachen müssen.

ID-Überwachung umfasst auch einen speziellen Support-Service, den Sie anrufen können und der Ihnen Tipps und Ratschläge gibt, was zu tun ist, wenn Sie feststellen, dass Sie Warnungen über durchgesickerte Informationen erhalten, oder sogar schon vorher, wenn Sie etwa einen Reisepass oder eine Bankkarte verloren haben.

Beachten Sie: Nicht alle böse blinkenden Warnungen sind gleich gefährlich. Wie bei anderen ID-Überwachungsdiensten beziehen sich auch die Warnungen von F-Secure auf ältere Kennwortlecks, die ich schon längst geändert habe. Aber es ist besser, eine Warnung zu viel zu bekommen als eine zu wenig.

Einfaches, aber schnelles VPN

Der Freedome VPN-Dienst heißt jetzt einfach F-Secure VPN, wenn Sie ihn separat kaufen, und im Programm erscheint er als Privacy VPN. Sie können aus insgesamt 29 Standorten in 22 Ländern wählen, da es mehrere Optionen für die USA und Kanada gibt.

Die Auswahl unterscheidet sich nicht von der, als wir das VPN im Herbst 2022 separat getestet haben. Sie ist etwas eingeschränkt, zum Beispiel gibt es keine Server in Südamerika und nur Japan und Singapur in Asien.

Aber die vorhandenen Server sind alle schnell. Wir erhalten Download-Geschwindigkeiten von 102 Mbit/s in Großbritannien, 79 Mbit/s an der Westküste der USA und 15-80 Mbit/s in Japan. Streaming von regional gesperrten Videodiensten ist immer eine Lotterie, aber F-Secure scheint mindestens so gut zu funktionieren wie andere VPNs. Insgesamt ist das benutzerfreundliches und schnelles VPN. Wenn F-Secure nur mehr Server hätte, wäre das ein echter Pluspunkt.

Preis und Verfügbarkeit

Eine Multiplattform-Lizenz für fünf Geräte mit Windows, Mac OS, Android oder iOS kostet bei F-Secure im ersten Jahr 49,99 Euro und im darauf folgenden Jahr 109,99 Euro. Die Lizenz für ein Gerät ist im ersten Jahr gerade mal 10 Euro günstiger. Sie können direkt etwas sparen, indem Sie das Abonnement für 24 Monate abschließen und dann für die 5-User-Lizenz 84,99 Euro bezahlen.

F-Secure Total ist online bei einigen Software-Anbietern und auch bei Amazon zu attraktiven Preisen verfügbar. Achten Sie aber unbedingt auf die Anzahl der Benutzer.

Fazit

Mit einem hohen Maß an grundlegender Sicherheit, der Qualität der wichtigsten Dienste wie VPN, Kindersicherung und Identitätsschutz sowie einer hervorragenden Benutzerfreundlichkeit gefällt uns das Paket von F-Secure sehr gut.

Allerdings gibt es noch etwas Raum für Verbesserungen. Ein wenig mehr Einfluss auf die Einstellungen und Funktionen würde nicht schaden. Und das eine oder andere kleine Tool, das andere Anbieter als Bonus mitliefern, wäre ebenfalls ein Plus.

