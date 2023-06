Best of Computex 2023: Die spannendste und innovativste PC-Hardware

Die Computex ist die wichtigste PC-Messe des Jahres: Während die CES der Ort ist, an dem die Branche ihre Zukunftsvisionen präsentiert, stehen auf der Computex konkrete Hardware-Produkte im Fokus, die Sie dann auch zeitnah kaufen können.

Die weltgrößten Chip-Hersteller haben sich dieses Jahr allerdings sehr zurückgehalten: Intel und AMD ließen ihre Keynotes ganz ausfallen, während Nvidia zwei Stunden lang über KI in Spielen sprach. Während also Laptops, Motherboards, CPUs und Grafikchips in den Hintergrund traten, blühten innovative Peripheriegeräte auf – begleitet von neuer Software, die noch mehr aus der Hardware machen soll. Und das sind die aus unserer Sicht besten Produkte der Computex 2023:

Corsair iCue Link

Es gibt in diesem Jahr einen eindeutigen Trend im PC-Bau, den wir den “Krieg der Kabel” nennen. Und während wir noch Monate von neuen Mainboards und Cases entfernt sind, die Kabel aus dem zentralen Gehäusebereich verbannen, kommt die Kühllösung von Corsair diesen Sommer auf den Markt. Spoiler: Was kommt ebenfalls im Sommer – richtig die HMX4!

Mit Corsair iCue Link-System können Sie mehrere Lüfter, AIO-Kühler und sogar Kühlmittelbehälter entlang einer einzigen Kabellinie verketten. Das System kann verschiedene Kühl- und Beleuchtungsaufgaben von einem zentralen Knotenpunkt aus verwalten, der über die iCue-Software unter Windows zugänglich ist. Nebeneinander liegende Lüfter benötigen nicht einmal Kabel, sondern lassen sich mit elektrischen Kontakten wie Klemmbausteine zusammenstecken. Der einzige Nachteil ist, dass es sich um ein proprietäres System handelt, so dass man auf Hardware der Marke Corsair zurückgreifen muss, um die Vorteile nutzen zu können. -Michael Crider

Fractal Design Terra

Das Fractal Design Terra (bereits bei Amazon erhältlich) ist das neueste Small-Form-Factor-Gehäuse des Unternehmens mit einem Volumen von 10,4 Litern und denselben skandinavischen Designmerkmalen und Holzmaserungsakzenten, die schon das North-Modell (hier bei Amazon anschauen) zu einem echten Hingucker machten. Das Gehäuse im Sandwich-Stil verfügt über eloxiertes Aluminium, Flügeltüren und flexiblen Einbaumöglichkeiten, die einzigartige Hardware-Konfigurationen ermöglichen. Das Terra-Case ist eine perfekte Mischung aus Stil und Funktionalität und mit Sicherheit das nächste Gehäuse für einen SFF-Build von mir. -Adam Patrick Murray

Acer Swift Edge 16

Acer

Die Neuauflage des Acers Swift Edge 16 war eine der interessantesten Laptop-Ankündigungen auf einer Computex: Das neueste Swift Edge 16 hat ein 120 Hertz schnelles OLED-Display mit 3200 x 2000 Bildpunkten in ein Gehäuse gequetscht, das sogar noch leichter ist als das letztjährige Modell – und das Acer obendrein mit einem KI-verbesserten AMD Ryzen 7 7840U ausstattet.

Ja, es ist nur ein bisschen dicker, je nachdem, wie man es betrachtet, aber dafür bekommen Sie auch eine tiefere Tastatur (der Tastenhub wurde von 1,0 auf 1,3 mm erhöht) und eine bessere Kühlung. Das alles deutet auf ein komfortableres, leistungsfähigeres Notebook hin – und haben wir schon erwähnt, dass es mit rund 1500 Euro für das Gebotene auch noch günstiger ist? -Mark Hachman

Frore AirJet

Die revolutionäre AirJet-Kühltechnik von Frore Systems hat es endlich in konkrete Produkte geschafft: Die Magie des AirJet ist eine Kombination aus exotischen Materialien, Geometrie und Physik: Der 2,8-mm-Chip hat an der Oberseite Hohlräume, die mit vibrierenden Membranen gefüllt sind, die kühle Luft über den darunter liegenden Wärmespreizer blasen und so eine Hardware-Komponente kühlen können. Trotz seiner winzigen Abmessungen kann der AirJet einzelne Luftpartikel mit bis zu 200 Stundenkilometern über den Wärmespreizer schicken, so dass die Hersteller Hardware-Komponenten viel effektiver als je zuvor kühlen können.

Auf der Computex 2023 tauchte AirJet jetzt erstmals in konkreten Produkten auf. Zunächst wurde der zuvor passiv gekühlte PI430AJ Pico-Mini-PC von Zotac mit AirJet ausgestattet, um von einem Atom-Prozessor mit zwei Kernen auf einen Intel Core i3 mit acht effizienten Kernen aufzurüsten. Das ist ein gewaltiger Leistungssprung.

Gordon hatte auch die Gelegenheit, eine Sabrent Rocket SSD in einem Thunderbolt-Gehäuse laufen zu sehen, um den Unterschied zwischen der aktiven Kühlung von AirJet und herkömmlichen passiven Designs zu erkennen. AirJet ist eine der aufregendsten PC-Techniken, die ich seit Jahren gesehen habe. -Brad Chacos

Nvidia Avatar Cloud Engine (ACE)

Nvidias Avatar Cloud Engine (ACE) für Spiele bietet einen Blick in die Zukunft von PC-Spielen: ACE ermöglicht es Spieleentwicklern NPCs mit einer KI auszustatten, die menschlich spricht und interagiert. Die Berechnung der Ki erfolgt aus der Cloud und über einen RTX-Grafikprozessor. Nur so als Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie führen eine lange Debatte mit einem generischen RPG-Händler über die Vorzüge von Pils und Bier.

Dieser Händler könnte aber auch alles über die Spiele-Welt wissen, einschließlich der wichtigsten Wendungen des Spiels. Oder auch nicht. Oder vielleicht auch nur Klatsch und Tratsch, der die Geschichte voranbringt. Aus narrativer Sicht können KI-Charaktere die Haupthandlung aber auch behindern oder völlig untergraben. Aber wenn KIs in die Gesellschaft eindringen, finden sie irgendwann auch ihren Weg in Spiele. ACE könnte der Weg dorthin sein. -Mark Hachman

Mobile Pixels Geminos

Mobile Pixels

Ich war nicht darauf vorbereitet, die bewährte Anordnung von zwei Monitoren nebeneinander neu zu erfinden, aber das Mobile Pixels Geminos hat mich dazu gebracht, genau das zu tun. Und dieses gestapelte Paar von 24-Zoll-1080p-Displays ist ein starkes Argument für sich selbst.

Der ergonomische Vorteil besteht darin, dass beide Bildschirme genau in der Mitte des Sichtfelds liegen. (Sowohl die Höhe als auch der Winkel der Bildschirme sind über den Klapp- und Schiebemechanismus des Ständers einstellbar.) Es gibt den Aspekt der Platzersparnis bei überfüllten Schreibtischen. Und dann ist da noch die extreme Vielseitigkeit, die durch all die Extras ermöglicht wird: eine integrierte Webcam und ein Mikrofon, ein 10-in-1-Dock, USB-C- und HDMI-Eingänge und Kompatibilität mit Windows, macOS und Spielkonsolen, sodass Sie sogar jeden Bildschirm an ein separates Gerät anschließen können.

Es ist ein durchdachtes Design, das viele gängige Anwendungsfälle in Betracht zieht. Alles in allem ist es auch nicht allzu teuer. Mobile Pixels bietet das Geminos auf seiner Website für rund 630 Dollar an. -Katherine Stevenson

Azza Sanctum 810

AZZA

Ich bin ganz begeistert von den neuen PC-Gehäusen von Azza, insbesondere vom Sanctum 810. Auf den ersten Blick sieht es aufgrund seiner Glaspaneele wie ein futuristisches Terrarium aus. Die quadratische Bauweise und das abgewinkelte Oberteil heben es auch von traditionelleren Gehäusen ab.

Das unorthodoxe Design ist gewollt, denn es ist für größere Komponenten und Wasserkühlungssysteme gedacht. Es gibt sogar ziemlich viel Platz für das Kabelmanagement. Die vorderen Lüfter sind außerdem so positioniert, dass die Luft durch eine Mesh-Abdeckung strömen kann, was dazu beiträgt, dass alles schön kühl bleibt. Wenn Sie Ihre PC-Komponenten zur Schau stellen wollen und den nötigen Platz dafür haben, sieht das Sanctum 810 sehr gut aus. -Ashley Biancuzzo

Asus ROG Strix Scope II 96

Asus

Die 96-Prozent-Tastatur Asus ROG Strix Scope II 96 bietet einige sehr schicke Funktionen: Die PBT-Doubleshot-Tastenkappen und die weiche, bequeme Handballenauflage klingen sehr ansprechend, aber die meisten Gamer werden sich für die im laufenden Betrieb austauschbaren, mechanischen ROG NX Snow Switches begeistern. ROGs mechanische Schalter verwenden neue Verbundwerkstoffe an der Ober- und Unterseite der Schaltergehäuse, um Geräusche zu dämpfen. Aber sie verfügen auch über eine werkseitig aufgebrachte Schmierung für einen reibungslosen, linearen Tastenanschlag und eine “dumpfe” Akustik.

Innovativ ist die Tri-Mode-Konnektivität der Tastatur mit dem ROG Omni Receiver: Während die Tri-Mode-Konnektivität drei Verbindungstypen bietet – 2,4-GHz-Funk, Bluetooth (bis zu drei Geräte gleichzeitig) und eine USB-Verbindung – ermöglicht der ROG Omni Receiver die kabellose Verbindung von drei Geräten mit einem einzigen USB-Dongle – laut Asus “ohne Leistungseinbußen”. Das Layout bietet alle Funktionen einer normalgroßen Tastatur, aber mit Boni wie vorprogrammierten Rad-Hotkeys – etwa für die Xbox Game Bar und die Aufnahme-Funktion. -Dominic Bayley

MSI MAG A850GL

Es sind die einfachen Dinge im Leben, die einen immer wieder überraschen. MSIs Antwort auf das, was weithin als Ursache für die schmelzenden GPU-Kabel im letzten Jahr angesehen wird, ist ein wenig Farbe. Bei dem neuen 850-Watt-Netzteil MAG A850GL hat das Unternehmen die 12VHPWR-Anschlüsse in ein leuchtendes Gelb getaucht.

Dieser kleine Farbtupfer dient als visueller Indikator, der PC-Spieler darauf hinweist, dass sich das Kabel gelockert hat oder möglicherweise nicht vollständig eingesteckt war. Während sich einige Leute immer noch gegen das 12VHPWR-Kabel sträuben, ist der Zug abgefahren, und die einfachen gelben Kabel des MSI MAG A850GL könnten dazu beitragen, Probleme zu vermeiden.

Cooler Master Motion 1

Nach dem Cooler Master Synk X (hier unser Hands-On im Video) stellt der Hersteller einen weiteren Gaming-Stuhl mit haptischem Feedback vor: Der Cooler Master Motion 1 entstand in Kooperation mit D-Box und zielt darauf ab, den ganzen Körper ins Spiel zu bringen.

Der Motion 1 verwendet mehr als 65.000 haptische Effekte wie Bewegungen, Wellen, Vibrationen und Texturen. All diese Effekte sollen die Unterhaltung simulieren, die Sie auf dem Bildschirm erleben. Und falls Sie sich Sorgen um die Ergonomie machen, verfügt der Motion 1 auch über eine magnetische Lendenwirbelstütze und eine Kopfstütze.

Der Stuhl kann bereits auf der CMODX-Website von Cooler Master zum stolzen Preis von 2.229,00 vorbestellt werden. Das ist viel Geld, aber am Ende des Tages geht es beim Spielen um Spaß, und ein Stuhl, der das Erlebnis noch intensiver macht, sieht nach verdammt viel Spaß aus. -Sam Singleton

Thermaltake Toughliquid 240 ARGB Sync

Thermaltake

Die längste Zeit waren PC-Komponenten farblich begrenzt. Man sieht viel Schwarz und manchmal (aber nicht immer) auch etwas Weiß und Silber. Bei Computergehäusen gibt es mehr Vielfalt, mit gelegentlichen Optionen in wilden Farben wie Blau oder Rot. Im Inneren des Gehäuses? Es kann schwierig sein, genügend Komponenten zu finden, um ein komplett weißes Gehäuse zu bauen, geschweige denn eines mit lustigen Farbakzenten.

Aber auf der Computex 2023 gehen die Hersteller neue Wege, und das ist wunderbar. Wir haben mehrere Gehäuse in modernen Farben gesehen, und Thermaltake bietet sogar passende AIO-Kühler an. Denken Sie an blasses Türkis, Matcha-Grün, Waldgrün und Pastellrosa – Töne, die in einem weißen Gehäuse richtig zur Geltung kommen oder ein schwarzes Gehäuse dezent aufpeppen können. Wir drücken die Daumen, dass sich dieser Trend durchsetzt und noch mehr Farben ins Spiel bringt. -Alaina Yee

Cooler Master Qube 500

Sorgen Sie sich um Staub? Unter den perforierten Metallplatten befinden sich Filter. Cooler Master

Klembausteine für Erwachsene sind beliebt, und das aus gutem Grund – einen Bausatz zu einem vollständigen Objekt zusammenzusetzen kann entspannend sein. Cooler Master fängt diese Stimmung mit seinem Qube 500 Flatpack-Gehäuse ein, das in seine Einzelteile zerlegt ist. Sie setzen es selbst zusammen.

Die Neuartigkeit des Designs ist überzeugend, vor allem, weil dieses vollständig modulare Gehäuse sowohl in der Konfiguration als auch in der Ästhetik einfach und flexibel ist. In diesen 33-Liter-Mini-Tower passt jede Menge Hardware – ein E-ATX-Motherboard, ein CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 172 mm, eine bis zu 365 mm lange GPU, ein 280-mm-Radiator und bis zu drei 3,5-Zoll-Laufwerke.

Sie können die mitgelieferten Platten auch gegen andere Farben austauschen, und die Optionen umfassen mehrere lustige Farbtöne. Es gibt ein leuchtendes Gelb (auch bekannt als “Bumblebee”) und drei dessertfarbene Pastelltöne (Mint, Pink und Creme). Mit dieser Mischung aus gutem Aussehen und intelligentem Design könnte sich der Qube 500 großer Beliebtheit erfreuen, vor allem, weil das Unternehmen 3D-gedrucktes Zubehör fördert. Wenn er bei seiner Markteinführung am 15. September einen neuen Trend auslöst, wäre ich nicht überrascht. -Alaina Yee

Cooler Master Sneaker X

Cooler Master

Das ist alles, was man für ein High-End-Gaming-System braucht, aber das Gehäuse Cooler Master Sneaker X sieht aus wie ein gigantischer Turnschuh. Was muss noch gesagt werden? Vielleicht, dass das Turnschuh-Case rund 6000 Euro kosten wird, wenn es im Juli auf den Markt kommt. -Brad Chacos

Dieser Artikel erschien zuerst bei unseren US-Kollegen der PC World unter dem Titel „Best of Computex 2023: The most intriguing and innovative PC hardware“.