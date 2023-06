Netflix: Diese Filme und Serien werden bald entfernt

Netflix veröffentlicht für seine Abo-Kunden in regelmäßigen Abständen neue Serien und Filme. Neben Eigenproduktionen finden sich im Katalog des Anbieters auch lizenzierte Inhalte. Wenn deren Lizenz ausläuft, entfernt Netflix diese Filme und Serien wieder aus seiner Bibliothek.

Die App “Flixboss: Der Netflix-Führer“ hilft Ihnen herauszufinden, welche Inhalte bald nicht mehr auf Netflix verfügbar sind. Sie ist im Google Play Store kostenlos für Android-Geräte verfügbar. In der Navigation am unteren Bildschirmrand sehen Sie unter dem Punkt “Bald abreisen“ eine Übersicht aller Titel, die Netflix in Kürze aus dem Programm nimmt.

Im Folgenden finden Sie alle Serien und Filme, die in den nächsten Tagen nicht mehr bei Netflix verfügbar sein werden. Damit erhalten Sie Gelegenheit, diese Inhalte noch schnell anschauen zu können, bevor sie verschwinden.

4. Juni 2023:

5. Juni 2023:

6. Juni 2023:

29. Juni 2023:

Auf welche neuen Netflix-Inhalte Sie sich in den nächsten Wochen und Monaten freuen können, erfahren Sie auf der Netflix-Seite unter dem Menüpunkt “Neu und beliebt“. Hier können Sie die Neuzugänge nach den Kategorien “In den nächsten Tagen verfügbar“, „In den nächsten Wochen verfügbar“ und “Das Warten lohnt sich sortieren. An dieser Stelle können Sie auch sehen, wann genau die neuen Filme und Serien auf Netflix verfügbar sein werden.

