Nur um früher spielen zu können: Gamer heuern bei Amazon an und stehlen neues Zelda

Wenn der Release eines neuen großen Blockbuster-Titels ansteht, möchten manche Gamer das Spiel als allererste in den Händen halten – und werden dabei sogar zu Kriminellen. So erging es jedenfalls zwei Männern aus Japan, die den Releasetermin des neuen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom offenbar nicht abwarten konnten. Der Fall wurde durch einen Bericht der japanischen Website Shūkan Bunshun publik.

Die beiden Männer (21 und 24 Jahre alt), deren Fälle unabhängig voneinander, aber bei derselben Firma stattfanden, schmiedeten einen Plan, um das neue Videospiel schon vor offiziellem Start in die Finger zu bekommen. Sie bewarben sich (erfolgreich) als Zulieferer bei einem Amazon-Subunternehmen. Beide Männer begannen ihre Arbeit wenige Monate vor dem Release des Zelda-Spiels, erschienen aber, als der Stichtag näher rückte, plötzlich nicht mehr zur Arbeit.

Als ein Vorgesetzter bei einem der Männer zu Hause anrief, meldete sich die Mutter und sagte ihm frei heraus, dass ihr Sohn zu Hause sei und Videospiele spiele. Anschließend zur Rede gestellt gab der Mann ohne Umschweife zu, sich nur deshalb auf den Job beworben zu haben, um vorzeitig an The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu gelangen.

Ein Gespräch mit dem anderen Mann führte zu einem ähnlichen Ergebnis. Nur dass dieser außerdem diverse Merchandise-Artikel stahl, um sie anschließend im Netz zu verkaufen.

Beide Männer wurden umgehend entlassen, obendrein mussten Sie die gestohlene Ware bezahlen und zurückgeben. Der Bericht will auf Fälle dieser Art aufmerksam machen, da sie wohl immer häufiger auftreten. Allerdings seien Unternehmen wie Amazon daran interessiert, dass solche Vorfälle nicht publik werden. Die bei dem Subunternehmen arbeitende Vorgesetzte der beiden Übeltäter pocht auf eine entschlossenere Strafverfolgung, um ähnliche Fälle in Zukunft zu verhindern.

