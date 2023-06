Adobe Creative Cloud komplett für nur 108 statt 743 Euro im Jahres-Abo! So geht’s

Kreative holen sich mit der Creative Cloud alle bekannten Programme von Adobe – Photoshop, Premiere Pro, Lightroom, InDesign, Illustrator, Acrobat und mehr – ganz einfach in die Cloud. Das hat den Vorteil, dass Sie stets die aktuellen Programmversionen erhalten und sogar Betas wie Adobe Photoshop mit den neuen KI-Funktionen ausprobieren können.

Doch das Gesamtpaket ist teuer: Der All-Access-Pass für Creative Cloud, das heißt für 25 Desktop-Applikationen und sechs Apps für Mobilgeräte sowie 18 Webanwendungen kostet regulär 61,95 Euro im Monat oder knapp 743 Euro im Jahresabo.

Es geht aber auch viel günstiger: Für unglaubliche 9 Euro im Monat – also 108 Euro im Jahr. Das sind mehr als 85 Prozent weniger als der Normalpreis (Stand: 01. Juni 2023).

Und wie funktioniert es? Sie schließen das CC-Abo über eine türkische IP-Adresse via VPN ab und bezahlen per Kreditkarte.

Mit einem VPN-Dienst wie Cyberghost, NordVPN, ExpressVPN oder simulieren Sie nämlich eine türkische IP-Adresse, mit der Sie Adobe Creative Cloud in der Türkei abschließen können, obwohl Sie physisch in Deutschland sind. Nach dem Abschluss des Abo in der Türkei können Sie das Angebot hierzulande ganz normal nutzen.

So bekommen Sie Adobe Creative Cloud für nur 9 Euro im Monat

1. VPN-Dienst installieren

Melden Sie sich bei einem VPN-Dienst an. Zu den beliebtesten zählen etwa Cyberghost, NordVPN oder ExpressVPN. Aktivieren Sie den VPN-Dienst auf Ihrem PC oder die Erweiterung im Browser und wählen Sie als Standort “Türkei” bzw. “Turkey” aus. Hier bei Cyberghost VPN anmelden.

2. Türkische Adobe-Webseite besuchen

Sobald der VPN-Dienst den simulierten Ort „Türkei“ erfolgreich eingerichtet hat (dauert nur wenige Sekunden), rufen Sie die Webseite https://www.adobe.com/tr/creativecloud/plans.html auf. Wählen Sie „Creative Cloud Tüm Uygulamalar“ und klicken Sie auf den blauen Button „Satin alin“.

Tipp: In Browsern wie Chrome können Sie übrigens eine automatische Übersetzung einstellen, damit die Inhalte in deutscher Sprache angezeigt werden. Diese finden Sie oben rechts in der Browser-Adresszeile.

3. Jahres-Abo auswählen

Im nächsten Schritt entscheiden Sie sich für das Jahresabo, das zum Redaktionsschluss 2.251,44 Türkische Lira kostet, also rund 108 Euro. Mit einem Klick auf den blauen Button geht es weiter zur Registrierung für ein neues Konto. Sie sollten wirklich ein neues Konto nehmen und nicht ein bereits bestehendes.

4. Neues Konto bei Adobe anlegen

In das Eingabefeld geben Sie eine gültige Mailadresse ein und fahren per Klick auf den blauen Button fort. Danach machen Sie mit der Bezahlung weiter.

5. Bezahlung per Kreditkarte

Vervollständigen Sie die Eingabefelder mit den entsprechenden Angaben. Übernehmen Sie „Türkiye“, da Sie sonst auf die deutsche Webseite umgeleitet werden. Das Feld mit der Telefonnummer können Sie leer lassen. Bestätigen Sie mit einem Klick auf den blauen Button. Sie müssen nun noch das neue Konto verifizieren und die Bestellung abschließen. Bei unserem Kauf mit einer Mastercard der Sparkasse hat es problemlos funktioniert. Eventuell werden bestimmte Kreditkarten nicht akzeptiert.

6. Adobe Creative Cloud installieren

Trennen Sie nun die VPN-Verbindung. Falls noch nicht geschehen, installieren Sie die Creative-Cloud-Software und melden sich mit Ihrem Konto an. Anschließend fahren Sie mit der Installation der gewünschten Programme fort.

Die Rechnung (in Türkischer Lira) finden Sie in ihrem Adobe-Konto. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben knapp 85 Prozent der Abo-Kosten gespart!

Ist der Abschluss des Adobe-CC-Abos im Ausland legal?

Es ist in Deutschland nicht illegal, das Abonnement von Creative Cloud im Ausland abzuschließen. Wir haben keine Hinweise und Nutzungsbedingungen bei Adobe gefunden, die gegen den Kauf sprechen würden. Die Adobe-Seite in der Türkei ist frei zugänglich, wir haben eine gültige Mail-Adresse verwendet und per Kreditkarte bezahlt. Die Rechnung weist als Adresse lediglich den Vor- und Nachnamen sowie „TURKEY“ aus.

Hinweis: Trotzdem übernehmen wir keine Haftung für eventuelle Kontosperrungen.

