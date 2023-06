Snapdragon 8 Gen 3: So stark wird die neue Mobil-CPU für Smartphones

Qualcomm hat seinen Snapdragon 8 Gen 2 zwar erst im November 2022 vorgestellt, doch die Entwicklung des Nachfolgers ist bereits im Gange. Denn in wenigen Monaten soll schon der Snapdragon 8 Gen 8 folgen. Hier ist alles, was wir bisher über den neuen Chipsatz für Smartphones wissen.

Wann kommt der Snapdragon 8 Gen 3 auf den Markt?

Bislang war es so, dass Qualcomm seinen neuesten Mobil-Prozessor im November/Dezember eines Jahres vorstellte. Das zeigt auch der Veröffentlichungszeitpunkt der letzten Generationen:

Qualcomm hat nun aber offiziell zu seinem Snapdragon Summit auf Hawaii eingeladen – der soll vom 24. bis 26. Oktober stattfinden. Daher wird Qualcomm die Vorstellung des Snapdragon 8 Gen 8 um ein paar Wochen vorverlegen.

Smartphones mit Snapdragon Chip bei Amazon ansehen:

Xiaomi 13 Pro

OnePlus 11

oppo find x5 pro

Welche neuen Features soll der Snapdragon 8 Gen 3 bieten?

Dank der Informationen von vertrauenswürdigen Leaks haben wir eine ziemlich gute Vorstellung von einigen neuen Features des Snapdragon 8 Gen 3:

Arm-CPUs mit 3-nm-Fertigung

Der Chipdesigner Arm hat jetzt seine neuesten CPUs im 3-nm-Prozess entwickelt. Dieser wird mit ziemlich hoher Sicherheit im Snapdragon 8 Gen 3 erscheinen.

Der Cortex-X4 ist der wichtigste und liefert 15 Prozent mehr Leistung als die vorherige Generation bei einer bis zu 40 Prozent verbesserten Energieeffizienz. Hinzu kommen die neuen Generationen der A720- und der A520-Kerne, die jeweils eine um etwa 20 Prozent verbesserte Effizienz im Vergleich zum Vorjahr versprechen.

Beim Snapdragon 8 Gen 2 hat Qualcomm sein Kryo-CPU-Design mit einer 1+4+3-Konfiguration ausgestattet, die einen X3 (je zwei A715 und A710 sowie ein Trio von A510-Effizienzkernen) verwendet.

Wenn wir das Gleiche noch einmal sehen, sollte der Snapdragon 8 Gen 3 vom Cortex-X4 Prime-Kern angeführt werden, unterstützt von entweder vier A720-Kernen oder einer Mischung aus diesen und A715-Einheiten. Diese sollten schließlich durch drei der neuen A520-Chips abgerundet werden.

Allerdings haben wir auch schon etwas Anderes gehört. Der gewöhnlich zuverlässige Leaker “Digital Chat Station” berichtete im April, dass der Snapdragon 8 Gen 3 eine neue 1+5+2-Konfiguration verwenden wird, angeführt von einem X4, der mit 3,7 GHz getaktet ist (gegenüber 3,2 GHz im X3 des Snapdragon 8 Gen 2). Das würde eine Verlagerung zu noch mehr Leistungskernen (wahrscheinlich dem A720) und weniger Effizienzeinheiten bedeuten.

Andererseits behauptete der Informant in demselben Bericht, dass Qualcomm an einem 4-nm-Prozess festhalten würde. Da Sie wissen, dass die neuen Arm-Chips für die 3-nm-Produktion vorgesehen sind, scheint das nicht richtig zu sein, was auch den Rest der Behauptungen in Zweifel zieht. Es könnte sein, dass Nutzer wohl eine 3-nm-CPU erhalten werden, die in einem Chipsatz mit anderen 4-nm-Komponenten eingebettet ist.

Dennoch gab es einige Spekulationen über den Übergang zu einem 3-nm-Prozess. Allerdings wurde zunächst berichtet, dass es nur eine Ausbeute von 20 Prozent pro Wafer erzielen konnte, was nicht wirklich effizient ist und zu höheren Preisen für die Prozessoren führen würde. Qualcomm hat nun Berichten zufolge die Produktion zu dem taiwanesischen Hersteller TSMC verlagert, der eine wesentlich höhere Ausbeute von 75-80 Prozent erreicht hat.

GSMArena berichtet, dass der koreanische Riese (nachdem er eine Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Silicon Frontline Technology eingegangen war) die Ausbeute auf etwa 60-70 Prozent steigern konnte.

All dies hat zu verschiedenen Berichten geführt, die besagen, dass die Produktion entweder ausschließlich bei TSMC oder in einer Kombination aus beiden erfolgen wird. Nur die Zeit wird zeigen, wer den neuen Snapdragon 8 Gen 3 herstellen darf.

Was wird also ein 3nm-Prozess bringen, der all diese Mühe wert ist? Nun, GizChina berichtet, dass der neue Prozess eine verbesserte Leistung sowie eine erhebliche Verbesserung der Energieeffizienz um 35 Prozent mit offensichtlichen Vorteilen für die Akkulaufzeit bringen soll.

Adreno 750 GPU

Über die Grafikeinheit des Snapdragon 8 Gen 3 wissen wir weniger. Digital Chat Station hat berichtet, dass sie Adreno 750 genannt werden soll, aber darüber hinaus gibt es wenig Informationen.

Dieser Artikel könnte Sie interessieren: ARM stellt seine erste GPU mit Raytracing vor

Arm hat die GPUs für seine neuesten CPUs vorgestellt. Das Flaggschiff ist der Immortalis-G720, der gegenüber seinem Vorgänger eine um 15 Prozent verbesserte Leistung bietet. Qualcomm hat jedoch traditionell seine eigenen GPUs entwickelt, anstatt die Mali- und Immortalis-Designs von Arm zu verwenden. Daher ist es unwahrscheinlich, dass wir diese im neuen Snapdragon sehen werden.

Snapdragon X75 5G Modem

Ein wichtiger Hinweis darauf, dass der Snap 8 Gen 3 standardmäßig mit Satellitenkonnektivität ausgestattet sein wird, ist die offizielle Ankündigung des Snapdragon X75 (des neuesten 5G-Modems von Qualcomm) -obwohl dies noch lange nicht bestätigt ist.

Das im Februar 2023 angekündigte X75 ist die neueste 5G-Modemkomponente der nächsten Generation, die Qualcomm zu dieser Jahreszeit im Vorfeld seiner Flaggschiff-Chipsätze vorstellt. Der X70 wurde im Februar 2022 vorgestellt und landete im November im Snapdragon 8 Gen 2-Chip, was darauf hindeutet, dass der X75 seinen Weg in den 8 Gen 3 finden wird.

Laut Qualcomm ist das X75 das weltweit erste 5G Advanced-Ready Modem-RF-System. Das bedeutet, dass sein Transceiver sowohl mmWave als auch Sub-6-Band 5G beherrscht und damit für die Entwicklung von 5G-Netzen (die beide Frequenzen nutzen) gerüstet ist.

Das Unternehmen behauptet, dass dieses Design zu erheblichen Kosten und Energieeinsparungen führen kann – beides Dinge, von denen Smartphone-Hersteller gerne profitieren möchten.

Das X75 bietet angeblich auch eine 2,5-fach schnellere KI-Verarbeitung als das X70 und verfügt über Dual-SIM-Dual-Active-Technologie, um zwei gleichzeitige 5G-Datenverbindungen zu ermöglichen.

Es scheint auch festzustehen, dass der Chip die neue Snapdragon Satellite-Technologie unterstützen wird, die Qualcomm auf der CES 2023 angekündigt hat und die Notfallkommunikation ohne normales Mobilfunksignal ermöglicht. Diese Technologie ist bereits im Snapdragon 8 Gen 2 enthalten und wurde den Herstellern zur Verfügung gestellt, um sie in neue Mobiltelefone einzubauen, sodass es sicher scheint, dass sie auch in der nächsten Generation enthalten sein wird.

Welche Handys werden den Snapdragon 8 Gen 3 verwenden?

Da das Veröffentlichungsdatum noch in weiter Ferne liegt, gibt es natürlich noch keine bestätigten Berichte darüber, welche Smartphone-Geräte mit dem Gen 3-Chip ausgestattet sein werden. Aber anhand der Vergangenheit können wir einige Vorhersagen treffen.

Bei der vorherigen Generation waren das Vivo X90 Pro+, das Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro sowie das OnePlus 11 einige der ersten Geräte, die den Chip nutzten. Und auch das die Galaxy-S23-Serie gehört dazu mit einer speziell angepassten Variante. Wir sind uns ziemlich sicher, dass die Nachfolger dieser Smartphones die 3. Generation in ihren Flaggschiffen für 2024 einsetzen.

Samsung Galaxy S23 Ultra Test lesen Preis beim Test: From $1,199 Aktuell bester Preis:

Wie in den meisten Jahren dürfte der Qualcomm-Prozessor auch in vielen anderen Flaggschiffen zum Einsatz kommen, darunter von Unternehmen wie Samsung, Motorola und Oppo.

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation TECH ADVISOR.

Weitere Artikel: