Fritzbox 7590 und 7530 erhalten jetzt FritzOS 7.55 – das sind die Neuerungen

AVM liefert für die Fritzbox 7590 und auch für die Fritzbox 7530 ab sofort das neue Fritz OS 7.55 aus. Damit gehören diese beiden Fritzbox-Modelle zu den ersten FritzOS-7.50-Geräten, die ein Update auf FritzOS 7.55 erhalten. Das Update auf FritzOS 7.50 hatte AVM für die Fritzbox 7590 und Fritzbox 7530 Anfang Dezember 2022 veröffentlicht.

Zu den wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen gehören laut AVM:

ab FRITZ!OS 7.55: Neuer Energiesparmodus kann auf Wunsch eingeschaltet werden

ab FRITZ!OS 7.55: Vereinfachter FRITZ!Box-Wechsel mit neuem Assistenten

So aktualisieren Sie Ihre Fritzbox 7590 / 7530

Das Update erhalten Sie am schnellsten nach Eingabe von “fritz.box” im Browser Ihrer Wahl. Loggen Sie sich ein und wechseln Sie dann in der Fritz-OS-Oberfläche in der linken Seitenleiste zu “System” und dann “Update”. Im Reiter “Fritz!OS-Version” klicken Sie auf den Button “Neues Fritz!OS suchen”.

Lassen Sie sich von den angezeigten Neuerungen nicht irritieren (siehe Screenshot oben). Das sind die neuen Funktionen, die bereits mit früheren Versionen eingeführt worden waren. Was sich mit Fritz OS 7.55 ändert, haben wir weiter oben schon erklärt.

Alternativ sucht die Fritzbox auch automatisch nach neu verfügbaren Updates und installiert diese dann mit einiger Verzögerung selbst. Dazu muss aber die Auto-Update-Funktion aktiviert sein. Die entsprechende Einstellung finden Sie unter “System, Update” im Reiter “Auto-Update”. Hier können Sie auch den Zeitraum einstellen, innerhalb dessen Updates installiert werden dürfen. Ändern Sie die Einstellung nicht, dann aktualisiert sich die Fritzbox nachts, während man schläft. Während des Updates wird auch für kurze Zeit die Internetverbindung getrennt.

Übrigens: Einen Überblick darüber, welche FritzOS-Version bei den AVM-Geräten aktuell ist, erhalten Sie in diesem Beitrag. Dort listen wir auch die Geräte auf, für die der Hersteller keinen Support anbietet.

