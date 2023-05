12VHPWR: MSI will Kabelprobleme mit Farbkodierung lösen

Mit dem 12VHPWR-Anschluss, der zusammen mit dem PCI Express-5.0-Standard eingeführt wurde, sollen Netzteile stromhungrigen Bauteilen wie Grafikkarten deutlich mehr Strom mit nur einem Stecker liefern: Der 12-polige Anschluss liefert bis zu 450 Watt, mit dem 12+4-poligen Stecker sind sogar 600 Watt möglich. Zuletzt sorgten jedoch Berichte über schmelzende 12VHPWR-Kabel im Zusammenspiel mit einer Geforce RTX 4090 für verunsicherte Spieler. Bislang gibt es weltweit ca. 50 bestätigte Fälle, in denen die GPU oder der Stecker dauerhaft beschädigt wurden. Grund hierfür waren nicht korrekt eingeführte Stecker, die als Reaktion zu heiß wurden und teilweise verschmorten.

Simple Lösung für das Steckerproblem

Netzteilhersteller MSI will dem Problem mit einer simplen Lösung beikommen: Farbkodierte Kabel für Netzteil und GPU sollen ein fehlerhaftes Anschließen der12VHPWR-Stecker künftig verhindern. Auf der Computex-Messe in Taipeh hat das Unternehmen das kommende Netzteil MAG A850GL PCIE5 ATX 3.0 präsentiert. Unsere Kollegen von PCWorld.com durften sich das Netzteil im Rahmen der Messe schon anschauen.

Gelbe Markierung soll Schutz bieten

Das MAG A850GL liefert bis zu 850 Watt und ist modular. Die mitgelieferten 12VHPWR-Kabel sind am Stecker gelb markiert. Werden die Stecker korrekt ins Netzteil oder die GPU eingesteckt, so verschwindet die gesamte gelbe Markierung am Stecker im Netzteil. So erhalten Nutzer ein simples Feedback darüber, ob der Stecker korrekt eingesteckt wurde. Wurde der Stecker hingegen nur halbherzig verbunden, so scheint die gelbe Markierung an den Rändern durch und warnt so vor einem möglichen Defekt im Betrieb. Die Arretierung, die gegen versehentliches Verrutschen schützen soll, reicht allein nicht für einen korrekten Sitz aus. Denn trotz dieser Klemmverbindung kann das Kabel noch zu viel Spiel im Anschluss haben. Dies ist im folgenden Video gut zu erkennen.

Netzteil erscheint im Juli

Zur Veröffentlichung im Juli soll das MAG A850GL von MSI 139 US-Dollar kosten. Es ist gut möglich, dass auch andere Netzteil-Hersteller künftig auf diese simple Lösung gegen falsch einsteckte 12VHPWR-Kabel zurückgreifen werden.