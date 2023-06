PDF Expert im Test: Vollwertiger PDF-Editor für Apple Mac, iPhone und iPad

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Synchronisierung zwischen Mac, iPhone und iPad

Umfassende Bearbeitungs- und Anmerkungswerkzeuge

Einfache, intuitive Benutzeroberfläche Kontra Erfordert eine jährliche Zahlung

Lebenslange Lizenz nur am Mac möglich Fazit PDF Expert ist ein hervorragender PDF-Editor, der sich nahtlos in das Apple-Ökosystem einfügt. Unsere Wahl für Mac-, iPad- und iPhone-Benutzer bietet eine intuitive Bedieneroberfläche sowie alle wichtigen Funktionen für das Bearbeiten von PDF-Dateien.

Preis beim Test

Free 7-day trial, then $79.99 annually

MacOS enthält einen leistungsfähigen PDF-Editor in seiner Vorschau-App. Hingegen haben iOS-Geräte keine nativen PDF-Bearbeitungsfunktionen. Daher müssen die mobilen Nutzer nach Lösungen von Drittanbietern suchen. Eines der beliebtesten Programme ist PDF Expert vom Hersteller Readdle. Mit dem Editor können Sie PDFs erstellen, bearbeiten, mit Anmerkungen versehen, organisieren, signieren und schützen, egal ob Sie mit Ihrem Mac, iPhone oder iPad arbeiten.

Lese-Tipp: Die besten PDF-Editoren im Test

PDF Expert hat eine übersichtliche, intuitive Oberfläche, mit der Sie sofort loslegen können. Oben auf dem Bildschirm befinden sich vier Registerkarten – Kommentieren, Bearbeiten, Scannen & OCR und Exportieren –, die jeweils eine Reihe von Werkzeugen anzeigen, falls sie aktiviert sind. Wenn Sie eine PDF-Datei öffnen, wird sie im Hauptfenster angezeigt. Miniaturansichten der Dokumentseiten lassen sich in einer Seitenleiste auf der linken Seite anzeigen.

Sie können Ihre Unterschrift erfassen und sie mit Ihrem Mac, iPhone und iPad synchronisieren. Michael Ansaldo/IDG

Wenn Sie ein Anmerkungs- oder Bearbeitungswerkzeug zum Arbeiten auswählen, werden die entsprechenden Optionen rechts auf der Seite angezeigt. Wenn Sie etwa auf das Stiftwerkzeug klicken, öffnen sich Schieberegler. Mit denen stellen Sie die Linienbreite und die Deckkraft sowie eine Auswahl an Tintenfarben ein. Wenn Sie das Textwerkzeug auswählen, wird eine Anzeige mit Schrifteinstellungen und Schriftgrößen geöffnet. Indem PDF Expert Ihnen die benötigten Werkzeuge im Schnellzugriff zur Verfügung stellt, sparen Sie bei der Bearbeitung viel Zeit.

PDF Expert bietet eine ganze Reihe von Anmerkungswerkzeugen. Damit heben Sie Text und Marginalien hervor und fügen Notizen, Stempel und Formen hinzu. Sie können Ihre Unterschrift mit der Tastatur oder dem Trackpad Ihres Macs, der Kamera Ihres iPhones oder dem Apple Pencil auf Ihrem iPad erfassen und sie mit all Ihren Apple-Geräten synchronisieren, um Verträge, Rechnungen und andere Dokumente zu unterschreiben. Der Editor unterstützt auch Formulare, indem er Felder, die ausgefüllt werden müssen, automatisch erkennt und hervorhebt.

Wenn Sie mit sensiblen Dokumenten arbeiten, können Sie den Text schwärzen, indem sie ihn löschen oder mit einem schwarzen Rahmen verdecken. Außerdem lässt sich der Zugriff auf die Datei durch ein Kennwort schützen.

Sie können PDF-Seiten ziehen, um sie neu anzuordnen. Michael Ansaldo/IDG

Im Test hat der Editor jede gestellte Aufgabe mit Bravour gemeistert. Er macht die Seitenverwaltung zu einer einfachen Angelegenheit: Sie können Seiten neu anordnen, indem Sie sie einfach auswählen und an eine neue Position ziehen und mit wenigen Klicks Seiten hinzufügen oder herausnehmen. Gescannte Dokumente lassen sich mit einem Mausklick in bearbeitbaren Text umwandeln und PDFs werden in “Microsoft Office”-Formate, einfachen Text oder Bilddateien konvertiert.

Sie können PDF Expert für Ihren Mac, Ihr iPhone und Ihr iPad für 85 Euro pro Jahr nutzen, was deutlich weniger ist als unsere beiden Favoriten Adobe Acrobat DC (Test) und Nitro PDF Pro (Test). Ein lebenslanger Plan ist für eine einmalige Zahlung von 169,99 Euro erhältlich, aber er ermöglicht nur die Verwendung des Editors auf Ihrem Mac, nicht auf Ihren mobilen Apple-Geräten. PDF Expert bietet eine voll funktionsfähige Testversion der Mac-Version für sieben Tage an, für die keine Kreditkarte erforderlich ist. Es lohnt sich, dieses Angebot zu nutzen, um herauszufinden, ob dieser robuste Editor Ihre Anforderungen erfüllt.