Nicht wegen GPUs: Nvidia jetzt eine Billion Dollar wert

Nvidia ist am Dienstagmorgen vorübergehend zu einem 1-Billionen-US-Dollar-Unternehmen aufgestiegen. Angeheizt wurde die Aktie, wie The Verge berichtet, durch kleinere Tech-Unternehmen, die ihre Produkte mit Tools für künstliche Intelligenz ausstatten wollen. KI-Tools machten den Großteil der jüngsten Präsentationen auf der Google I/O und der Microsoft Build aus, und die Chips von Nvidia machen das Unternehmen zu einem wichtigen Lieferanten für Unternehmen, die etwas mit KI bauen wollen.

Die Bewertung von Nvidia überschritt zur Handelseröffnung mit knapp 405 US-Dollar pro Aktie die Billionen-US-Dollar-Marke und befand sich damit in einem Bereich, der zuvor nur von wenigen großen Unternehmen wie Apple, Microsoft, Amazon, Meta oder Google gebrochen werden konnte. Der Markt schloss mit einem Kurs von rund 401 US-Dollar für Nvidia, zwischenzeitlich konnte die Aktie auf einen Höchststand von 419 US-Dollar erreichen. Mit dem Kursschluss von rund 401 US-Dollar betrug der Wert des Unternehmens “nur” 992 Milliarden US-Dollar.

Sprunghafter Anstieg der Aktie um 25 Prozent

In der vergangenen Woche war der Wert von Nvidia um rund 25 Prozent gestiegen sind, und beim vorbörslichen Handel am Dienstagmorgen erreichte die Aktie 404,91 Dollar, was einem Anstieg von rund 4 Prozent entspricht, wie auch Bloomberg berichtet. Das Geschäft im KI-Bereich hat sich für Nvdia vorerst also ausgezahlt. Ob sich das Unternehmen im Bereich der 1-Billion-US-Dollar-Unternehmen festigen kann, wird die Zeit zeigen.