Diese 20 spannenden neuen Windows 11-Funktionen landen auf Ihren PC

Windows 11 hatte im März 2023 diverse neue Funktionen erhalten und im Mai gab Microsoft auf seiner Entwicklermesse BUILD den Startschuss für weitere Neuerungen. Zeitgleich stellte das Unternehmen weitere Features vor, die später in diesem Jahr folgen werden. Da fällt es schwer, den Überblick zu behalten, oder? Wir sorgen für etwas Ordnung und erklären Ihnen in diesem Beitrag, wann welche Neuerung erscheint.

Auf der BUILD hat Microsoft angekündigt, dass in Windows 11 mit Windows Copilot eine KI integriert wird. Welche Möglichkeiten Windows Copilot bieten wird, erklären wir ausführlich in unserem Beitrag: 5 Gründe, warum der neue KI-Assistent Copilot von Windows 11 Ihr Leben einfacher machen wird.

Microsoft veröffentlicht neue Funktionen in sogenannten “Moments”. Diese Momente können jederzeit veröffentlicht werden, was die Sache für Nutzer verwirrender macht. Das “Moment 3”-Update für Windows 11 wurde auf der BUILD mit einer Reihe von aufregenden neuen Funktionen vorgestellt, die schon bald verfügbar sein werden – aber Microsoft hat auch noch weitere Leckerbissen angekündigt, die zu einem späteren Zeitpunkt folgen sollen.

Die Funktionen von Windows 11 “Moment 3”

Die “Moment 3”-Funktionen, die wir im Folgenden vorstellen, gelten als optional und werden erst im Juni erscheinen, es sei denn, Sie haben sich zuvor für den vorzeitigen Erhalt neuer Funktionen entschieden. Sie werden im Juni als optionale und nicht-sicherherheitsrelevante “Vorschauversionen für Windows 11” veröffentlicht. Wir gehen davon aus, dass das Update zum Patch-Day am 13. Juni 2023 verfügbar sein wird. Die neuen Funktionen landen also ohne viel Trara in Windows 11, erfordern aber höchstwahrscheinlich einen Neustart nach der Hintergrundinstallation.

Wenn Sie diese neuen Funktionen früher haben möchten, rufen Sie die Windows-Einstellungen und dann “Windows Update” auf. Hier stellen Sie bei “Erhalten Sie die neuesten Updates, sobald sie verfügbar sind” den Regler von “Aus” auf “Ein”.

Alle diese neuen “Moments 3”-Funktionen hat Microsoft bereit bei den Insider-Versionen von Windows 11 (Build: 22621.1776) öffentlich getestet. Im Juni erscheinen diese Funktionen dann für alle Windows-11-Nutzer. Konkret handelt es sich dabei um die folgenden Neuerungen:

Breitere Widgets: Eine der interessantesten Neuerungen in Windows 11 ist eine Änderung bei den Widgets, die mehr Platz für benutzerkonfigurierte Anwendungen erhalten. Die Widgets werden breiter sein – drei Spalten statt zwei – und Microsoft verspricht auch einen stärker personalisierten Feed. Microsoft hat eine neue Widgets-Auswahl gezeigt, die eine kleine Vorschau auf das Aussehen des vom Benutzer ausgewählten Widgets und eine Anleitung zum Auffinden weiterer Widgets bietet. Das Ganze sieht dann wie folgt aus.

Widgets werden in Windows 11 erweitert. Microsoft

Sensor-Einstellungen: Einige Laptops verfügen über Anwesenheitssensoren, die den Bildschirm automatisch abdunkeln, wenn Sie sich entfernen, und den PC sperren, um ihn zu sichern. Eine neue Einstellung unter Einstellungen > Datenschutz und Sicherheit > Erkennung der Anwesenheit (Presence sensing) ermöglicht es Ihnen, dies zu verwalten.

VPN-Symbol: Sie sehen künftig unten rechts in der Windows-11-Taskleiste ein kleines “Schild”-Symbol, wenn Sie mit einem unserer besten VPNs surfen.

Windows 11 fügt ein kleines “Schild”-Symbol hinzu, wenn Sie ein VPN aktiviert haben. Microsoft

USB4-Hubs und Einstellungen: Intel-basierte Laptops werden normalerweise an Thunderbolt-Docks angeschlossen. USB4 ist eine fast identische Funktion, die hauptsächlich bei AMD Ryzen-Laptops zu finden ist. Unabhängig davon bietet diese neue Windows-Einstellungsseite Informationen über die USB4-Funktionen des Systems und die angeschlossenen Peripheriegeräte.

Bluetooth-Erweiterung: Windows 11 unterstützt jetzt Bluetooth Low Energy Audio, einen stromsparenden Audiostandard, der von Ohrhörern wie den Galaxy Buds2 und Buds2 Pro unterstützt wird.

Kontobadging: Sie werden künftig ein kleines Ausrufezeichen (“!”) neben Ihrem Kontonamen im Startmenü sehen, das Sie darauf hinweist, wenn Ihr Microsoft-Konto Aufmerksamkeit benötigt.

Live-Untertitel: “Live Captions” sind eine der praktischeren neuen Funktionen von Windows 11, die Untertitel für Inhalte bereitstellen, die nicht immer über solche verfügen. Live Captions werden nun in 10 zusätzlichen Sprachen angeboten, darunter Chinesisch, verschiedene englische Dialekte sowie Französisch, Deutsch, Spanisch und weitere.

Basierend auf den Informationen, die Microsoft in der früheren Vorschauversionen von Windows 11 veröffentlicht hat, gehen wir davon aus, dass auch die folgenden kleineren Änderungen Teil der “Moment 3”-Version sein werden:

Neue Tastenkombination “Bildschirm drucken”: Mit der “Druck”-Taste auf der Tastatur wird künftig das Snipping-Tool geöffnet. Offenbar wird aber dennoch zeitgleich ein Screenshot des Bildschirms in der Zwischenablage gespeichert, zumindest war das in den Insider-Versionen von Windows 11 der Fall.

Mit der "Druck"-Taste auf der Tastatur wird künftig das Snipping-Tool geöffnet. Offenbar wird aber dennoch zeitgleich ein Screenshot des Bildschirms in der Zwischenablage gespeichert, zumindest war das in den Insider-Versionen von Windows 11 der Fall.

OneDrive-Speicheranzeige: Auf der Seite Konten in der Windows 11-Einstellungs-App wird der gesamte Speicherplatz angezeigt, der auf allen OneDrive-Abonnements verfügbar ist.

2FA-Kopieren: Wenn Sie ein Telefon über Phone Link mit Ihrem PC verbunden haben, können Sie jetzt automatisch alle Codes für die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) kopieren, die Sie von anderen Diensten erhalten.

Wenn Ihnen ein Dienst einen 2FA-Code sendet, sollten Sie ihn in Phone Link anklicken und kopieren können. Microsoft

Optionen für die Touch-Tastatur: Die neue Einstellung in Einstellungen > Zeit und Sprache > Eingabe > Bildschirmtastatur ermöglicht es Ihnen, die Touch-Tastatur immer, nie oder nur dann anzuzeigen, wenn Sie die Hardware-Tastatur abziehen. Dies ist praktisch für Geräte wie die Microsoft Surface Pro-Reihe, die über abnehmbare Hardware-Tastaturen verfügen.

Sekundenanzeige bei der Uhr: Möchten Sie unbedingt die aktuellen Sekunden in der Uhr-App des System Tray sehen? Jetzt können Sie das. Unter Windows 10 ist es übrigens ebenfalls möglich, die Sekundenanzeige in der Taskleisten-Uhr zu aktivieren, allerdings nur mit einem Trick.

Adaptive Helligkeitssteuerung für Inhalte: Wenn Sie ein 2-in-1-Gerät oder einen Laptop besitzen, kann diese Funktion Bereiche des Displays je nach Inhalt aufhellen oder abdunkeln.

Optionen für die Touch-Tastatur: Die neue Einstellung in Einstellungen > Zeit und Sprache > Eingabe > Bildschirmtastatur ermöglicht es Ihnen, die Touch-Tastatur immer, nie oder nur dann anzuzeigen, wenn Sie die Hardware-Tastatur abziehen. Dies ist praktisch für Geräte wie die Microsoft Surface Pro-Reihe, die über abnehmbare Hardware-Tastaturen verfügen.

Neue Windows 11-Funktionen über Moment 3 hinaus

Microsoft hat auch weitere Funktionen angekündigt, die in Windows 11 hinzugefügt werden, allerdings zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt. Einige haben wir bereits gesehen oder erwarten, dass sie im Windows Insider-Betacode bald zu sehen sein werden.

WinRAR-Unterstützung: WinRAR, 7-Zip, GZ und andere Komprimierungsformate werden endlich nach Zip in Windows 11 integriert. Microsoft geht davon aus, dass diese Funktion bald zum Testen zur Verfügung stehen wird. Alle Windows-11-Anwender erhalten diese Neuerung wohl erst im September 2023. Microsoft hofft, dass Sie irgendwann im Jahr 2024 auch RAR-, ZIP- und andere Archive erstellen können.

Windows Copilot: Die große neue Funktion der Build, Windows Copilot, wird KI in Windows hinzufügen. Microsoft verspricht, dass Sie Windows Copilot im Juni nutzen können, hat aber nicht gesagt, wie. Wir gehen davon aus, dass es sich um eine Windows Insider Build handeln wird. Abzuwarten bleibt, ob Windows Copilot zum Start der Tests bereits deutschsprachig ist.

Windows Copilot ist eine KI-unterstützte Seitenleiste für Ihren PC. Mark Hachman / IDG

Aufhebung der Gruppierung von Apps in der Taskleiste: In Windows 10 können wir die Taskleisten-Gruppierung von Apps deaktivieren. Das ist in Windows 11 nicht möglich, was wir übrigens auch in unserem Test der Windows-11-Taskleiste heftig kritisiert haben. Zumindest bisher, denn Microsoft will diese Möglichkeit nun wieder in Windows 11 integrieren. Diese Funktion wurde bereits kürzlich in einem Insider-Build gesichtet.

Rechtsklick zum Schließen einer App in der Taskleisten: Ein verwandter Trick für die Taskleiste ermöglicht es Ihnen, mit der rechten Maustaste auf eine Taskleistenanwendung zu klicken und den Prozess zu beenden, wie Sie es vom Task-Manager aus tun würden.

Windows Backup: Microsoft testet das neue Tool “Windows Backup” bereits in einem Insider-Build (Dev Channel). Windows Backup speichert Dateien, Ordner (inklusive deren Position auf dem Desktop!), Anwendungen und mehr in der Cloud und stellt sie dann auf einem neuen PC wieder her.

RGB-Beleuchtungssteuerung: Sie besitzen vielleicht keine ausgefallenen PC-Peripheriegeräte mit farbigen RGB-Lichtern, die den Rechner wie einen Weihnachtsbaum leuchten lassen. Aber diejenigen, die das tun, können sich glücklich schätzen: Microsoft hat auf der BUILD 2023 bekannt gegeben, dass es RGB-Beleuchtungssteuerungen zu Windows 11 hinzufügt und damit standardisierte Einstellungen für eine Branche bereitstellt, die diese dringend benötigt.