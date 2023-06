Bitdefender Premium Security im Test: Erstklassiges Sicherheits-Komplettpaket

At a Glance Unsere Wertung Pro Ausgezeichneter Schutz vor Malware

Eine Vielzahl von Funktionen

Anständiger, unbegrenzter VPN-Dienst Kontra Mehrere eigenständige Apps

Keine Möglichkeit zur Festlegung von Zeitlimits für einzelne Apps über die Kindersicherung

Identitätsschutz nur im teuersten Paket enthalten Fazit Bitdefender Premium Security bietet einen beeindruckenden Schutz vor Malware, Phishing und Betrug. Einige der zusätzlichen Funktionen wie VPN und Passwort-Manager sind gut, aber andere, wie die Kindersicherung, zeigen im Test Schwächen. Für den insgesamt sehr guten ID-Schutz müssen Sie das teuerste Paket kaufen.

Preis beim Test

$49.99

Aktuell bester Preis: Bitdefender Premium Security

Shop Preis Bitdefender $48 zum Shop

Bitdefender Total Security Multi Device 2023 (5 Geräte) bei Amazon anschauen

Bitdefender Total Security Multi Device 2023 (10 Geräte) bei Amazon anschauen

Jahrelang hat der Name Bitdefender Premium Security mehr versprochen, als er tatsächlich gehalten hat. Der Grund: Im Unterschied zu einigen Konkurrenten bietet die Software keinen Schutz für Ihre Identität. Das ist allerdings eher ein Namensproblem, denn Bitdefender bietet einen Identitätsschutz, wenn auch als separaten, eigenständigen und natürlich kostenpflichtigen Dienst.

Aber jetzt hat Bitdefender diesen Schutz in sein Top-Sicherheitspaket integriert und nennt es Premium Security Plus – zumindest in Europa. In den USA heißt es Bitdefender Ultimate Security.

Wir haben der Einfachheit halber Bitdefender Premium Security ohne ID-Schutz getestet. Das Sicherheitspaket bietet Schutz für 10 Geräte, egal ob sie mit Windows, MacOS, iOS oder Android laufen.

Um Sie nun völlig zu verwirren: Bei Bitdefender Premium Security handelt es sich im Wesentlichen um Bitdefender Total Security, jedoch ohne das VPN-Limit von 200 MB pro Tag. Daher können Sie diesen Artikel auch als Test von Total Security betrachten – denken Sie nur an dieses ziemlich nervige Limit.

Was ist enthalten?

Mega-Suiten wie Premium Security enthalten so viele Funktionen, dass es schwer ist, sie alle zu überblicken. Hier ist also eine praktische Liste der wichtigsten Funktionen. Aber um die Sache noch komplizierter zu machen, variieren die Funktionen je nach Betriebssystem, wobei Windows und Android den Löwenanteil bekommen und iOS und MacOS weniger davon haben.

Schutz vor Malware – einschließlich Ransomware

Schutz vor Web-Angriffen

Anti-Phishing, Anti-Betrug, Anti-Spam

Bewertung von Schwachstellen

Spiel-, Film- und Arbeitsmodi

Leistungsoptimierer

Anti-Diebstahl-Tools

Akku-Modus

VPN

Anti-Tracking-Tools

Mikrofon- und Webcam-Überwachung

Kindersicherung

Firewall

Dateischredder

Online-Banking-Schutz (Safepay-Browser)

Wi-Fi-Sicherheitsratgeber

Schutz vor sozialen Netzwerken

Das ist nur Total Security. Mit Premium Security (das 10 statt 5 Geräte abdeckt) erhalten Sie zusätzlich:

VPN ohne Beschränkungen

Passwort-Manager

Wenn Sie sich für Premium Security Plus entscheiden, erhalten Sie zusätzlichen Schutz für digitale IDs.

Es kann schwer sein, bei einer solchen Liste den Überblick zu behalten, vor allem wenn Sie auch Norton 360 in Betracht ziehen (hier zum Angebotspreis kaufen). Hier ist die Cloud-Sicherung inklusive. Norton ist allerdings das einzige Unternehmen, das dies anbietet, ebenso wie ein Update-Tool, das veraltete Software überprüft und automatisch aktualisiert. Beachten Sie: Diese Funktion und der Cloud-Speicher sind nur für Windows verfügbar.

Grundsätzlich gilt: Eine Liste von Funktionen ist nur bedingt hilfreich. Tatsächlich kommt es darauf an, ob die Funktionen etwas taugen. Und genau das wird im Rest dieses Tests überprüft.

Apps und Schnittstelle

Wenn Sie das gewählte Paket online kaufen, etwa direkt beim Anbieter zum Aktionspreis für aktuell nur 49,99 Euro, erhalten Sie einen Aktivierungscode. Diesen können Sie auf der Bitdefender Central-Website (oder in der mobilen App) eingeben – entweder für ein neues oder bestehendes Konto.

Die Central-Website ist ein wichtiges Portal, auf dem Sie Ihr Abonnement verwalten, einen Überblick über die Anzahl der verbrauchten Lizenzen erhalten und Links an Geräte (oder Familienmitglieder) senden können, damit diese Bitdefender auf ihren Geräten installieren können.

Christoph Hoffmann

Die Links enthalten Anmeldedaten, sodass es für jeden ganz einfach ist, die App zu installieren und sich zu schützen.

Nach der Installation von Bitdefender auf Windows erscheint eine übersichtliche Benutzeroberfläche, die Ihnen mitteilt: “Sie sind sicher”. Für technisch nicht versierte Benutzer sind die Standardverknüpfungen zu “Quick Scan”, “System Scan” und “Schwachstellen-Scan” nicht besonders einfach zu verstehen.

Christoph Hoffmann

Dem aufmerksamen Auge wird auffallen, dass links oben Bitdefender Total Security steht, auch wenn Sie Premium oder Ultimate abonniert haben. Das ist wieder ein Hinweis auf die Namenskonvention: Sie erhalten im Grunde Total Security mit ein paar zusätzlichen Extras.

Zurück zur App selbst: Der Schnellscan tut, was er sagt, ebenso wie der zweite – ein vollständiger Systemscan. Die dritte Funktion – der Schwachstellen-Scan – überprüft Ihr Gerät auf Dinge wie veraltete Apps, Systemeinstellungen, die von den Standards abgewichen sind, und schwache Kennwörter. Außerdem gibt es einen speziellen Wi-Fi-Scan, der überprüft, ob Sie schwache Verschlüsselungs- oder Authentifizierungsprotokolle verwenden.

Die Registerkarte “Schutz” ist nicht mehr so einschüchternd wie früher und viel leichter zu verstehen.

Sie können die Verknüpfungen bearbeiten und sie durch die Funktionen ersetzen, die Sie sehen möchten. Und darüber befindet sich der seltsam benannte “Autopilot”, der Empfehlungen für Maßnahmen gibt, die Sie ergreifen müssen oder wollen – das Gegenteil von Autopilot. Die erste ist das Aktivieren des Ransomware-Schutzes, wozu Sie einfach auf Aktivieren klicken müssen.

Auf der linken Seite befinden sich Registerkarten für Schutz, Privatsphäre und Dienstprogramme. Unter “Benachrichtigungen” finden Sie ein Protokoll darüber, was Bitdefender auf Ihrem System getan oder bemerkt hat. Unter “Einstellungen” können Sie den dunklen oder hellen Modus, die Sprache und eine Vielzahl anderer Dinge auswählen, einschließlich der Deaktivierung von Benachrichtigungen über Sonderangebote, die standardmäßig aktiviert sind.

Christoph Hoffmann

Die Registerkarte “Schutz” ist viel weniger einschüchternd als früher und viel leichter zu verstehen. Die Ransomware-Beseitigung zum Beispiel sichert wichtige Dateien als Backup. Somit lassen sie sich wiederherstellen, falls das Schlimmste passiert und Bitdefender einen Ransomware-Angriff nicht verhindern kann. Wie Sie sehen werden, haben alle großen Antiviren-Testlabors festgestellt, dass Bitdefender alle Arten von Malware außergewöhnlich gut blockiert.

Mit dem Anti-Spam-Modul können Sie explizit Freunde auf die Whitelist setzen und echte Spammer auf die Blacklist. Da jedoch so viele Menschen webbasierte E-Mail-Dienste (zusammen mit ihren mobilen Anwendungen) verwenden, wird dies nicht von Nutzen sein, da die Funktion nur mit den Desktop-E-Mail-Anwendungen Outlook und Thunderbird funktioniert.

Das Surfen im Internet wird durch das Modul “Online-Gefahrenabwehr” geschützt. Dieses nutzt KI und eine globale Datenbank für die Reputation von Websites, um zu beurteilen, ob eine von Ihnen besuchte Website als bösartig eingestuft werden sollte. Wie der Safe Browsing-Dienst in Chrome und anderen Browsern wird auch dieser Dienst ständig aktualisiert. Das bedeutet, dass Sie technisch gesehen einen globalen Echtzeitschutz erhalten – der auch für iOS und Android verfügbar ist.

Im Menü Dienstprogramme finden Sie außerdem eine Reihe von Tools. Die “Ein-Klick-Optimierung” sucht nach Speicherplatz, der sich freigegeben lässt, nach Registry-Einträgen, die Sie löschen können (was die Leistung von Windows verbessert), und führt eine Datenschutzbereinigung durch, die Ihren Browserverlauf, temporäre Internetdateien und Cookies löschen soll.

Christoph Hoffmann

Glücklicherweise lassen sich nach der Analyse die Elemente vor der Optimierung überprüfen. Außerdem können Sie Cookies und andere Elemente, die nicht gelöscht werden sollen, abwählen.

Ein weiteres Hilfsmittel sind Profile. Diese werden automatisch aktiviert, wenn Sie zum Beispiel einen Film ansehen oder Spielen. Die verschiedenen Modi verhindern etwa Popups. Die Profile werden automatisch aktiviert, sobald Sie die jeweilige Einstellung eingeschaltet haben. Praktisch: Jedes Profil können Sie nach Ihren Wünschen konfigurieren.

Christoph Hoffmann

In den jüngsten Tests von AV-Test ist die Leistung von Bitdefender hervorragend. Die Sicherheits-Software erreichte perfekte Werte für Schutz, Leistung und Benutzerfreundlichkeit. In ähnlicher Weise erhielt Bitdefender von AV-Comparatives die beste Bewertung für Leistung und Malware-Schutz und belegte in den jüngsten Tests von SE Labs von Januar bis März 2023 den ersten Platz.

Wie eingangs erwähnt, hat Bitdefender auch eine beneidenswerte Erfolgsbilanz: Diese Ergebnisse wurden Monat für Monat und Jahr für Jahr wiederholt.

Neben der bereits erwähnten Webcam- und Mikrofonüberwachung blockiert Anti-Tracker auch die Datenerfassung von Websites. Diese Funktion ist standardmäßig für alle installierten Browser aktiv – auch für den Internet Explorer. Wer benutzt noch den Internet Explorer?

Christoph Hoffmann

Bitdefender VPN

Wie bereits erwähnt, ist der VPN-Dienst, der von Hotspot Shield betrieben wird, auch Teil von Total Security und Premium Security.

Christoph Hoffmann

Wenn Sie sich für Total Security entscheiden, ist der VPN nur begrenzt nutzbar, da Sie nur 200 MB Datenvolumen pro Tag erhalten. Aber mit Bitdefender Premium Security ist es ein “richtiger” Service mit unbegrenzten Daten und der Möglichkeit, den Server-Standort aus etwa 30 Ländern auszuwählen – etwa um Videos von Netflix, Disney+, HBO Max und anderen Diensten zu streamen.

Angesichts der Tatsache, dass die besten eigenständigen VPN-Dienste (hier zum großen Vergleichs-Test) fast so viel kosten wie Premium Security (zumindest im ersten Jahr mit Rabatt), ist es ein echter Segen, einen halbwegs guten VPN-Dienst zu haben, den Sie auf 10 Geräten gleichzeitig nutzen können.

Passwort-Manager

In der Vergangenheit gab es viel Kritik am Passwort-Manager von Bitdefender, insbesondere an seiner “Wallet”-Inkarnation, aber das Unternehmen stellt ihn nun ein und ersetzt ihn durch einen völlig neuen, den Bitdefender Password Manager. Natürlich gibt es die Wallet-Erweiterung für Webbrowser immer noch, also sollten Sie diese vermeiden (wenn Sie sie nicht bereits verwenden) und stattdessen das richtige Add-on in Ihren Webbrowsern (Firefox, Chrome und Edge) installieren.

Für neue Benutzer ist es sehr verwirrend, dass der Passwort-Manager in der “Total Security Windows”-App immer noch die Wallet-Version ist. Und obwohl der neue Passwort-Manager eine Bitdefender Wallet-Importoption hat (zusammen mit 1Password und anderen beliebten Apps), akzeptiert er sie nur als .csv-Datei. Aber Wallet exportiert als .db – ein Problem, das Bitdefender offensichtlich nicht bemerkt hat.

Der Anmeldevorgang im Internet ist mühsamer als es sein sollte. Nach der Einrichtung Ihres Passwort-Tresors – der praktischerweise über einen Wiederherstellungsschlüssel verfügt – werden Sie jedes Mal, wenn Sie Ihren Webbrowser schließen, nur noch nach Ihrem Master-Passwort gefragt, was der üblichen Praxis entspricht. Und wenn Sie einmal angemeldet sind, funktioniert es gut – auch die mobilen Anwendungen überzeugen.

Christoph Hoffmann

Password Manager erlaubt es Ihnen nicht, mehrere Wallets zu erstellen (was sich immer als unnötig erwiesen hat), aber es ermöglicht Ihnen, Identitätsdaten (Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummern) zu speichern, um diese schnell in Webformulare einzugeben, sowie Kredit-/Debitkartendetails und Website-Anmeldungen. Zudem gibt es einen Bereich für Notizen, die Sie privat halten möchten. Der Manager generiert auch sichere Passwörter mit Optionen zum Einschließen oder Ausschließen bestimmter Zeichentypen. Ein praktischer Sicherheitsbericht zeigt auf einen Blick, wie viele doppelte, schwache und alte Passwörter Sie haben.

Christoph Hoffmann

Ein größeres Problem ist, dass Sie bei der Verwendung eines Passwortmanagers, der mit einer Sicherheitssuite gebündelt ist, den Zugriff darauf verlieren, wenn Sie Ihr Abonnement beenden. Wir empfehlen daher, stattdessen einen eigenen Dienst zu verwenden – einige der besten Passwortmanager sind auch kostenlos.

Kindersicherung

Mit der Kindersicherung von Bitdefender können Sie die Bildschirmzeit Ihrer Kinder auf allen unterstützten Geräten kontrollieren und entscheiden, wann sie ihre Geräte nutzen dürfen und wann nicht.

Die größte Einschränkung ist, dass sich keine Zeitlimits für bestimmte Apps festlegen lassen. Wenn Sie ihnen also zum Beispiel sechs Stunden Bildschirmzeit zugestehen, könnten sie sich dafür entscheiden, die gesamte Zeit auf TikTok zu verbringen, was Sie wahrscheinlich nicht wollen. Die einzige Möglichkeit besteht darin, bestimmte Apps zu sperren, aber diese Vorgehensweise ist natürlich nicht zielführend.

Es gibt auch eine Inhaltsfilterung, die verhindert, dass ihre Kinder unangemessene Dinge online sehen. Die Filterung funktioniert recht gut, aber es gibt keine Möglichkeit für ein Kind, den Zugriff auf eine bestimmte Website zu beantragen, die es seiner Meinung nach nutzen darf. Wenn Ihr Kind ein iPhone hat, kann Bitdefender Ihnen nicht sagen, wofür es das Gerät verwendet. Sie sind also besser dran (wenn Sie auch ein iPhone oder iPad haben), wenn Sie die integrierten Bildschirmzeitkontrollen von Apple nutzen.

Es gibt noch eine weitere wichtige Funktion: die Möglichkeit zur Ortung. Sie werden automatisch benachrichtigt, wenn Ihr Kind an einem bestimmten Ort ankommt oder ihn verlässt.

Mobile Anwendungen

Wie bei Sicherheits-Apps üblich, verfügt die Android-Version über viel mehr Funktionen als die iPhone-Variante. Mehrere nützliche Funktionen sind in der Android-Version enthalten: Anti-Theft bietet Ihnen verschiedene Optionen für den Fall, dass Ihr Smartphone verloren geht oder das Opfer von Langfingern wurde. Sie können das Handy orten, sperren und die Daten aus der Ferne löschen. Mit der App-Sperre legen Sie eine PIN für alle Apps fest.

Außerdem können Sie automatisch ein Foto machen, wenn es jemand dreimal hintereinander nicht schafft, das Gerät zu entsperren. Dies alles wird von der Bitdefender-Zentrale aus gesteuert.

App Lock ist eine weitere praktische Funktion. Sie verhindert, dass jemand von Ihnen ausgewählte Apps verwendet, indem die Funktion eine PIN verlangt, bevor die App gestartet wird.

Der Web-Schutz ist standardmäßig aktiviert und schützt Sie vor gefährlichen Webseiten. Der Betrugsalarm warnt Sie vor gefährlichen Links in Nachrichten – nicht nur in SMS, sondern auch in WhatsApp, Facebook Messenger und anderen Diensten.

Beachten Sie: Es gibt immer noch das gleiche Datenlimit von 200 MB pro Tag über das VPN, wenn Sie Total Security abonniert haben. Es ist unbegrenzt bei einem Premium-Abonnement.

Natürlich gibt es auch eine richtige Antiviren-Komponente, die Android-Geräte vor einer ähnlichen Vielfalt an Bedrohungen schützt wie die Windows-Version. Auch die Android-App hat sowohl im Android-Test von AV-Test als auch im Android-Test von AV-Comparatives Bestnoten erhalten.

Auf dem iPhone gibt es das nicht, dafür aber Diebstahlschutzfunktionen, VPN und einen grundlegenden Webschutz, der auch über VPN funktioniert.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Es gibt auch ein Audit, das Sie warnt, wenn Sicherheitsfunktionen wie Face ID deaktiviert sind oder wenn ein Betriebssystem-Update verfügbar ist.

Digitaler Identitätsschutz

Der “Digital Identity Protection”-Service von Bitdefender war schon immer ein eigenständiger Dienst, den Sie getrennt vom Antivirenprogramm abonnieren konnten. Jetzt erhalten Sie ihn, wenn Sie sich für das teuerste Paket von Bitdefender entscheiden: Premium Security Plus, das in Deutschland regulär 179,99 Euro pro Jahr kostet – allerdings im Angebot auch schon für knapp 50 Euro zu haben ist.

Mit Digital Identity Protection erhalten Sie sofortige Warnmeldungen, wenn Bitdefender der Meinung ist, dass Ihre Daten gefährdet sind, etwa wenn Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer in einer Datenschutzverletzung enthalten ist. Es kann Ihnen auch dabei helfen, Versuche von Personen zu erkennen, die mit Ihren Daten Profile in sozialen Medien erstellen.

Was die Funktion nicht bietet, ist ein ID-Wiederherstellungsservice, eine Kreditüberwachung oder eine Versicherung gegen ID-Diebstahl.

Beachten Sie: Bei Digital Identity Protection handelt sich um einen eigenständigen Dienst, der nicht in die Desktop-App oder den mobilen Anwendungen integriert ist.

Stattdessen wird er über die Website von Bitdefender Central verwaltet. Obwohl es eine Central-App für Mobilgeräte gibt, können Sie darin nicht auf die Informationen oder Einstellungen des ID-Schutzes zugreifen, was sehr schade ist.

Die Website ist jedoch gut. Es gibt ein Dashboard, auf dem Sie eine Gesamtbewertung, eine Risikokarte, Datenschutzverletzungen, Ihren digitalen Fußabdruck und eine Identitätsprüfung abrufen können.

Die meisten dieser Funktionen sind auch über Links im oberen Bereich zugänglich. Zu Beginn wird nur die E-Mail-Adresse überwacht, mit der Sie sich angemeldet haben. Sie können jedoch neun weitere Adressen und bis zu fünf Telefonnummern hinzufügen.

Um Ihre Daten zu überwachen, fragt Bitdefender nur nach Ihrer E-Mail-Adresse und einer Telefonnummer und durchforstet dann das Internet, um zu sehen, was es finden kann. Das dauert nicht lange. Die Ergebnisse zeigt Ihnen die Funktion im Abschnitt “Digitaler Fußabdruck” als eine Art Spinnendiagramm an.

Sie können dann jede einzelne Information überprüfen und Bitdefender mitteilen, ob sie korrekt ist oder nicht. Es lohnt sich, dies zu tun, um alles zu entfernen, was nichts mit Ihnen zu tun hat, damit Sie keine Warnungen erhalten, wenn es irgendwo anders oder bei einer neuen Datenschutzverletzung entdeckt wird.

In der Listenansicht sehen Sie, worum es sich bei den einzelnen Elementen handelt und wann oder wo sie zum ersten Mal entdeckt wurden.

Das einzige Problem dabei ist, dass Sie einige Dinge nicht überprüfen können – zum Beispiel Telefonnummern und E-Mail-Adressen -, wenn Sie keinen Zugang mehr zu ihnen haben, da Sie dafür einen Code erhalten müssen, um zu beweisen, dass sie Ihnen gehören. Für alte Nummern und E-Mail-Adressen können Sie im Grunde nichts tun.

Abgesehen davon, dass Sie die Websites (z. B. Facebook und Twitter) besuchen, auf denen diese Informationen gefunden wurden, und sie aus Ihrem Profil entfernen oder die Privatsphäre-Einstellungen so anpassen, dass sie nicht öffentlich sind, können Sie nicht viel tun, um Ihren digitalen Fußabdruck zu verkleinern.

Die Erfolgsbilanz von Bitdefender beim Schutz vor Malware ist absolut exzellent, so dass es auf dieser Grundlage einfach zu empfehlen ist

Preis und Verfügbarkeit

Bitdefender Premium Security kostet regulär 139,99 Euro. Mit einem Rabatt bezahlen Sie für das erste Jahr nur 49,99 Euro. Vergessen Sie nicht, dass der Preis für 10 Geräte gilt. Holen Sie sich hier Bitdefender Premium Security.

Um auch ID-Schutz zu erhalten, kostet Premium Security Plus 69,99 Euro für das erste Jahr und 179,99 Euro danach.

Fazit

Die Erfolgsbilanz von Bitdefender beim Schutz vor Malware ist absolut exzellent, sodass es leicht ist, das Programm auf dieser Grundlage zu empfehlen. Wenn Sie sich über die Kosten Gedanken machen und auf all die zusätzlichen Funktionen verzichten können, können Sie auch Bitdefender Antivirus Plus abonnieren, das bis zu drei Geräte schützt.

Total Security ist ein guter Fortschritt gegenüber Antivirus Plus. Mit einem täglichen Limit für das VPN ist es jedoch schwer zu empfehlen. Das ist der Hauptgrund, warum wir stattdessen Premium Security getestet haben. Und wenn Sie zusätzlich ID-Schutz wünschen, abonnieren Sie Premium Security Plus.

Ist das die absolut beste Sicherheitslösung auf dem Markt? Sie ist auf jeden Fall nah dran. Keine Sicherheits-Mega-Suite ist perfekt, und wenn Sie keine Kindersicherung benötigen und sich nicht an der fehlenden Cloud-Speicherung und dem Software-Updater stören, den Sie mit Norton 360 erhalten, ist Bitdefender eine sehr gute Wahl.