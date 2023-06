Nintendo Switch 2/Pro: Alles, was Sie wissen müssen

Seit der Markteinführung der Nintendo Switch im Jahr 2017 sind die Fans sehr gespannt darauf, was die nächste Version der Konsole bieten wird, ob sie nun Switch 2, New Nintendo Switch, Switch Pro – oder ganz anders heißen wird.

Natürlich wurde die Switch bereits mehrmals aktualisiert. So gab es eine leicht optimierte Version des Originals mit verbesserter Akkulaufzeit, zudem die nur mobil spielbare Switch Lite sowie zuletzt die Switch (OLED) mit einem verbesserten Display.

Die OLED-Version ist die Konsole, von der viele dachten, dass sie eine 4K-fähige Switch Pro sein würde, aber das war nicht der Fall. Das bedeutet jedoch nicht, dass Nintendo nicht ein größeres Upgrade in Arbeit hat, und es gibt bereits Berichte, dass eine weitere Switch auf dem Weg ist.

Hier ist, was wir bisher wissen – und unsere Hoffnungen für die Funktionen, die Nintendo einbauen könnte, einschließlich eines neuen Qualcomm-Chips, der Spielen über das 5G-Mobilfunknetz möglich machen könnte.

Wann wird die Nintendo Switch 2 erscheinen?

Gerüchte über die Nintendo Switch 2 tauchen seit der Markteinführung der Original-Switch im Jahr 2017 immer wieder auf, weshalb es schwierig ist, ein konkretes Datum zu orakeln.

Die Switch Lite kam im September 2019 auf den Markt, die Switch (OLED) folgte im Oktober 2021. Eine weitere Wartezeit von zwei Jahren ist also durchaus plausibel – was uns eine neue Konsole im Herbst 2023 bescheren würde.

Wir wissen jedoch, dass es länger dauern wird – im Mai 2023 warnte das Unternehmen die Investoren vor einer erwarteten Verlangsamung der Switch-Hardware-Verkäufe im nächsten Jahr und wies ausdrücklich darauf hin, dass es keine Pläne für neue Hardware im kommenden Finanzjahr hat. Das bedeutet, dass es frühestens im April 2024 neue Hardware geben wird.

Es ist jedoch mit ziemlicher Sicherheit etwas im Anmarsch – sogar die britische Regierung hat es versehentlich angedeutet. Ein Dokument der Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA ), das sich auf die laufende Übernahme des Publishers Activision durch Microsoft bezieht, enthält einen kurzen Hinweis auf Nintendo Switch Online mit der kuriosen Zeile, dass der Dienst “nur auf dem Nintendo Switch-Gerät und [geschwärzt] verfügbar ist.”

Diese Formulierung deutet darauf hin, dass die Switch Lite und die OLED-Konsole unter “Switch-Gerät” fallen, was darauf hinweist, dass es sich bei dem, was geschwärzt wurde, um eine Konsole der nächsten Generation handelt – und zwar eine, die in der Entwicklung weit genug fortgeschritten ist, dass Nintendo sie als Teil der CMA-Bewertung offenlegen musste.

Was Nintendos offizielle Stellungnahme zum Start des Switch-Nachfolgers angeht: Er kommt im Jahr 20XX auf den Markt. Das ist also nur ein Zeitfenster von 77 Jahren. Das stammt aus einer Investorenpräsentation, die Ende 2021 gehalten wurde – aber es bestätigt zumindest, dass Nintendo weitere Hardware auf dem Weg hat.

Wie viel wird die neue Nintendo Switch kosten?

Wir wissen es zwar nicht genau, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Switch 2 oder Pro im Vergleich zu den bestehenden Switch-Modellen etwas teurer sein wird.

Das normale Modell kostet 288 Euro, während die OLED-Version 335 Euro kostet. Wenn ein Upgrade mit Funktionen wie 4K-Unterstützung oder leistungsfähigerer Grafik kommt, wird es voraussichtlich mehr kosten als die beiden anderen Modelle.

Wie wird die 4K-Switch heißen?

Eine offensichtliche Frage ist, wie die nächste Switch heißen wird. Viele haben erwartet, dass die Switch (OLED) Switch Pro heißen wird, und es ist immer noch möglich, dass Nintendo diesen oder einen ähnlichen Namen verwendet, um anzudeuten, dass das neue Modell leistungsfähiger ist, aber immer noch zur gleichen Konsolengeneration gehört. Wie die Switch (OLED) könnte sie auch einfach direkt auf ihre wichtigsten neuen Spezifikationen verweisen und den Namen Switch 4K tragen.

Wahrscheinlicher ist ein Name, der an die bisherige Namensgebung des Unternehmens anknüpft: die New Nintendo Switch. Das Unternehmen hat das “New”-Branding für einige seiner 3DS-Upgrades verwendet und könnte dieses Vorgehen hier wiederholen.

Wenn Nintendo dies als eine ganz neue Generation betrachtet, könnte sie natürlich auch einfach Switch 2 genannt werden. Ein weiterer klassischer Nintendo-Schritt wäre die Bezeichnung “Super Nintendo Switch”, aber das erscheint uns etwas unwahrscheinlich.

Und schließlich ist es bei Nintendos Vergangenheit genauso wahrscheinlich, dass das Unternehmen den Namen Switch ganz fallen lässt und sich für etwas völlig Neues entscheidet. Das SNES und die Wii U sind die einzigen beiden Heimkonsolen, die den Namen ihres Vorgängers übernommen haben, und nur eine davon hat sich bewährt. Vielleicht können wir den Namen von Nintendos nächster Konsole gar nicht vorhersagen.

Obwohl es seit der Ankündigung des OLED-Modells nicht mehr viele direkte Leaks oder Gerüchte über die technischen Daten der nächsten Switch gab, haben wir dennoch eine Vorstellung davon, was auf uns zukommen könnte. Das liegt daran, dass viele der Leaks vor der Markteinführung auf ein ganz anderes Gerät hindeuteten als das, was enthüllt wurde – was darauf hindeutet, dass einige dieser Leaks vielleicht tatsächlich die nächste kommende Konsole betroffen haben.

In zwei früheren Bloomberg-Berichten wird behauptet, dass Nintendo “die Integration von mehr Rechenleistung und hochauflösender 4K-Grafik in Betracht gezogen hat”, und es werden mehrere anonyme Spieleentwickler von Drittherstellern zitiert, die behaupten, dass “Nintendo sie gebeten hat, ihre Spiele 4K-tauglich zu machen”.

Diese Vorhersagen wurden im Bloomberg-Bericht vom September 2021 wiederholt, in dem behauptet wird, dass mindestens 11 Spieleunternehmen – von großen Publishern bis hin zu kleinen Studios – einschließlich Zynga – bereits über 4K-Switch-Entwicklungskits verfügen, die zum Zeitpunkt der Ankündigung des OLED-Modells offenbar bereits verteilt worden waren.

Sowohl Zynga als auch Nintendo haben den Bericht schnell dementiert, wobei Nintendo twitterte: “Wir haben keine Pläne für ein anderes Modell als das Nintendo Switch OLED-Modell

Dieser Bericht (und das Dementi) kamen jedoch, bevor das OLED-Modell in die Läden kam. Also war es zu erwarten, dass Nintendo alle Berichte über zukünftige Konsolen herunterspielen möchte, um die Verkäufe dieser Hardware nicht zu stören. Daher sollte man jede offizielle Aussage mit Vorsicht genießen.

Tatsächlich enthält das Switch-OLED selbst einige Hinweise darauf, dass Nintendo an einer 4K-Unterstützung arbeiten könnte – oder besser gesagt, für das Dock. Der Twitter-Nutzer KawlunDram wies darauf hin, dass das neue Dock einen Realtek-Chip enthält, der für 4K-Unterstützung spezifiziert ist, und dass es mit einem HDMI 2.0-Kabel geliefert wird, das ebenfalls 4K unterstützt – beides Änderungen gegenüber der ursprünglichen Switch.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Switch OLED ein Firmware-Update für 4K-Unterstützung erhalten wird. Denn obwohl der Nvidia Tegra X1-Chip im Inneren technisch 4K@60fps unterstützt, ist er in der Praxis nicht leistungsfähig genug, um dies bei vielen anspruchsvollen Switch-Spielen zu leisten.

Stattdessen scheint dies ein guter Beweis dafür zu sein, dass Nintendo seine Lieferkette auf 4K-Hardware vorbereitet – und in der Tat ein weiterer Grund für einige, zu spekulieren, dass das OLED-Modell ursprünglich 4K unterstützen sollte, aber dass sich die Pläne geändert haben.

Es lohnt sich klarzustellen, dass, falls 4K enthalten sein sollte, dies nur für die TV-Ausgabe der Konsole erwartet wird – das Display des Handhelds wird wahrscheinlich entweder bei 720p bleiben oder ein leichtes Upgrade auf 1080p erhalten.

In einem EDN-Bericht heißt es, dass Nintendo ein Mini-LED-Panel des taiwanesischen Herstellers Innolux einsetzen möchte, um eine bessere Bildqualität und eine längere Akkulaufzeit zu erreichen – zweifellos beides Prioritäten für Nintendos aktualisierte Switch.

Die 4K-Unterstützung könnte von einem neuen Nvidia-Chip angetrieben werden, der die DLSS (Deep Learning Super Sampling)-Technologie des Unternehmens nutzt, die maschinelles Lernen einsetzt, um Bilder mit höherer Auflösung effizienter zu rendern. Dies erfordert jedoch, dass die Unterstützung in den Spielen aktiviert wird. Erwarten Sie also nicht, dass ältere Switch-Titel die 4K-Ausgabe unterstützen, es sei denn, die Entwickler nehmen sich die Zeit, sie einzupatchen.

Es gibt Beweise dafür in undichten Stellen im Nvidia-Code, die auf eine API mit dem Namen “NVN2“ hindeuten – was bedeutsam ist, weil die Switch intern auch als “NVN“ bezeichnet wird.

Der Code deutet auf die Unterstützung der Ampere-GPU-Architektur von Nvidia hin, die DLSS unterstützt – zusammen mit Raytracing, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass letzteres in Nintendos Hardware Einzug hält.

Das Leck verweist auch auf T234 – auch bekannt als Tegra234, der Code für Nvidias Orin System-on-Chip – und T239 – angeblich eine angepasste Version dieses Chips, von der es zuvor hieß, sie sei für die Switch Pro in Arbeit. T239 ist in einer E-Mail eines Nvidia-Mitarbeiters wieder aufgetaucht, die von einem Redditor entdeckt wurde. Darin wird angedeutet, dass es sich um einen 8-Kern-Chip handeln könnte, aber viel mehr wird nicht gesagt – und schon gar nicht wird eine Verbindung zur nächsten Switch-Konsole bestätigt.

Nintendo schaut sich auch die Designs der nächsten Generation an. Wie Polygon berichtet, hat Nintendo in Japan ein interessantes Patent im Zusammenhang mit den Joy-Cons angemeldet, und es sieht so aus, als würde es einen Schwachpunkt der aktuellen Switch angehen: Der Komfort über längere Zeit im Handheld-Modus ist, wie eingefleischte Switch-Spieler wissen, durchaus verbesserungswürdig.

Nintendo scheint sich des Problems bewusst zu sein und erwägt, es mit verbesserten, biegsamen Joy-Cons zu beheben. Wie auf dem untenstehenden Bild aus dem Patent zu sehen ist, kann sich das obere Drittel jedes Joy-Cons biegen, was die Ergonomie beim Spielen über längere Zeiträume hinweg verbessern soll. Natürlich ist das keine Bestätigung dafür, dass diese aktualisierten Joy-Cons jemals auf den Markt kommen werden, aber es ist gut zu sehen, dass Nintendo aktiv an Verbesserungen arbeitet.

Was wir uns von der Nintendo Switch 2 erhoffen

Es gibt vielleicht nicht viele Informationen über die Nintendo Switch 2, aber das hat uns nicht davon abgehalten, darüber nachzudenken, was wir uns von der Next-Gen-Konsole wünschen würden. Nach ein paar Jahren mit der Konsole der ersten Generation und unseren Kritikpunkten beim ausgiebigen Testen der Switch (OLED), sind hier die größten Änderungen, die wir gerne in der Nintendo Switch 2 sehen würden.

Display mit höherer Auflösung und 4K-Ausgabe

Einer der größten Nachteile der Nintendo Switch ist das 720p-Display. Sicher, die Konsole kann volle 1080p-HD ausgeben, wenn sie an einen Fernseher angeschlossen ist, aber in einer Zeit, in der es 4K-Smartphones auf dem Markt gibt, hätte Nintendo den Bildschirm sicherlich auf mindestens 1080p aufstocken können.

Während die Switch (OLED) bei einem 720p-Display und einer 1080p-Ausgabe angedockt bleibt, würden wir uns für die Nintendo Switch 2 ein Upgrade auf ein 1080p-Display und eine 4K-Fernsehausgabe wünschen, damit Switch-Spiele wie “Tears of the Kingdom” und “Super Mario Odyssey” auch wirklich toll aussehen.

Andererseits gibt es einen zwingenden Zusammenhand zwischen Akkulaufzeit und Bildschirmqualität, was uns zu unserem nächsten Punkt führt…

Bessere Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit der Nintendo Switch ist keineswegs schlecht, vor allem im Vergleich zu Gaming-Laptops, aber sie könnte immer besser sein. Es gibt eine Vielzahl von großartigen Nintendo Switch-Powerbanks und praktischem Zubehör, die die Akkulaufzeit der Konsole verlängern, aber diese haben ihren Preis: Sie sind schwer und sperrig, und wenn sie nicht direkt an der Konsole befestigt werden, ist es ein weiteres Zubehör, das man mit sich herumtragen muss.

2019 gab es eine leicht aktualisierte Version der Switch mit kleinen Verbesserungen der Akkulaufzeit, aber das OLED-Upgrade hat diesbezüglich keine weiteren Verbesserungen gebracht. Wir würden gerne etwas Wesentlicheres in der Switch Pro sehen. Sind wir zu unverschämt, wenn wir uns 10 Stunden Spielzeit mit einer einzigen Akkuladung wünschen? Das glauben wir eigentlich nicht.

Oh, und wir würden gerne die Einführung einer Schnellladetechnologie sehen, um die Aufladezeit zu verkürzen und vergesslichen Spielern die Möglichkeit zu geben, die Konsole kurz aufzuladen, bevor sie das Haus verlassen.

Größerer Speicherplatz auf dem Gerät

Die Nintendo Switch wird mit 32 GB integriertem Speicherplatz ausgeliefert, der beim OLED-Modell auf 64 GB aufgestockt wurde und per microSD-Karte erweitert werden kann. Das reicht für ein paar Switch-Spiele, ist aber weit von den Kapazitäten entfernt, die die PS5 und die Xbox Series X bieten.

Wir würden gerne mehr Speicherplatz auf der Switch 2 sehen – vielleicht nicht so viel wie 1 TB, aber 128 oder sogar 256 GB sind unserer Meinung nach das Minimum – wie gesagt, diese Zahlen sind bei Handys mittlerweile Standard. Dies würde es Spielern ermöglichen, eine große Spielesammlung zu speichern, ohne in eine microSD-Karte investieren zu müssen, was bei der Switch der ersten Generation erforderlich ist.

Da die Preise für Speicherplatz täglich sinken, ist das keine große Herausforderung, vor allem nicht, wenn die Konsole erst in ein paar Jahren erscheint.

Verbesserte Leistung

Neben einer größeren Speicherkapazität würden wir uns auch eine deutliche Verbesserung der Grafikleistung wünschen. Der größte Nachteil der Nintendo Switch ist, dass sie nicht leistungsfähig genug ist, um einige der größten und besten Spiele auf dem Markt zu stemmen – und diejenigen, die es auf die Konsole schaffen, erscheinen in der Regel später als auf anderen Plattformen. Wir vermuten, dass dies zum Teil an der Zeit liegt, die es braucht, um das Spiel für die relativ leistungsschwache Konsole zu optimieren.

Alle Switch-Modelle auf dem Markt werden von dem 5 Jahre alten Nvidia Tegra X1 angetrieben, und mobiles Spielen hat sich seit der Entwicklung dieses Chips stark weiterentwickelt. Es ist an der Zeit, dass Nintendo die Switch Pro mit einem leistungsfähigeren Chip ausstattet.

Eine Steigerung der Grafikleistung würde mehr High-End-Spiele auf die Konsole bringen, die Veröffentlichung dieser Switch-Spiele beschleunigen und die Titel generell besser aussehen lassen, was sie für ein größeres Publikum attraktiver machen würde. Wer will das nicht?

5G-Netzwerk

Eine Funktion, von der wir nicht wussten, dass wir sie brauchen, bis sie angeboten wurde, ist die 5G-Unterstützung. Der Chipsatzhersteller Qualcomm hat einen Chip namens Snapdragon G3x Gen 1 vorgestellt, der die 5G-basierte Android-Handheld-Spielkonsole Razer Edge antreibt, die Spiele lokal abspielen oder aus der Cloud streamen kann.

Der G3x – oder eine künftige Generation des Chips – könnte die Switch antreiben, auch wenn das sicherlich weit hergeholt ist. Sollte er jedoch zum Einsatz kommen, würde er neben dem mehr Rechenleistung auch einen Zugriff auf das 5G-Mobilfunknetz ermöglichen.

Stellen Sie sich eine Switch 2 vor, mit der Sie von überall aus online spielen oder neue Spiele herunterladen können, ohne sich um die Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk kümmern zu müssen. Das würde die Switch als tragbare Plattform grundlegend verändern und ihre Position beim Online-Gaming massiv verbessern.

Andererseits waren Online-Gameplay und Netzwerke noch nie Nintendos Stärke, also könnte das wirklich ein Wunschtraum sein…