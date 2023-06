Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Keine Begrenzungsdrähte

Vier Modelle – je nach Rasengröße

Bis zu 45 Prozent Steigung möglich

sehr leise im Betrieb Kontra Antenne benötigt freie Sicht

15 cm Abstand zur Rasenkante erforderlich

Ladestation benötigt Zugang zu einer Steckdose Fazit Mit dem Navimow halten Sie Ihren Rasen mehr oder weniger automatisch in Schuss. Den besten Nutzen des Mähroboters von Segway haben Sie bei großen und flachen Rasenflächen.

Preis beim Test

From $1,699

Es klingt wie ein Gärtnertraum: ein Mähroboter ohne Begrenzungskabel, den Sie über Ihr Smartphone steuern können. Und das kann er auch sein… wenn Sie die richtige Art von Rasen an der richtigen Stelle haben.

Es gibt vier Navimow-Modelle für Rasenflächen von 500 bis 3.000 qm. Wir haben den H1500E getestet, der – wie der Modellname schon vermuten lässt – für Rasenflächen bis zu 1.500 qm geeignet ist.

Hier geht es zur Kaufberatung “Mähroboter ohne lästiges Begrenzungskabel”

Design & Konstruktion

Robuste Bauweise

Off-Road-Reifen

GPS-Ortung

7,8-Ah Lithium-Batteriekapazität

Der Navimow ist groß. Die Kiste kam auf einer Palette bei uns an, was Ihnen eine Vorstellung von Größe und Gewicht vermittelt. Allein die Ladestation ist 80 cm lang und 55 cm breit. Der Mäher selbst misst 58 × 46 × 25 cm.

Der Segway-Mäher ist außerdem schwer, möglicherweise werden Sie Hilfe beim Auspacken aus dem Karton und beim Aufstellen auf Ihrem Rasen benötigen. Es ist kein Produkt, das Sie Ihrer Großmutter liefern können und von dem Sie erwarten, dass es auf Anhieb ihre Gartenprobleme löst.

Sowohl das Gehäuse der Ladestation als auch das des Mähers bestehen aus Hartplastik: die Ladestation ist schwarz, der Mäher ist in Rotgussgrau mit orangefarbenen Akzenten gehalten. Die geländegängigen Räder an der Rückseite des Mähers mit einem Durchmesser von 20 cm haben ein grobes, gummiertes orangefarbenes Profil und bieten eine gute Traktion.

Auf der Oberseite des Mähers befinden sich eine große rote Stopptaste, ein LCD-Display und drei Tasten: eine Taste zum Starten des Mähens, eine OK-Taste und eine Home-Taste. In dieser Hinsicht ähnelt er den grundlegenden Bedienungstasten, die man bei einem Staubsaugerroboter finden kann. Die Tasten dienen auch als Plus-, Minus- und Power-Tasten, mit denen Sie den Pin-Code des Mähers sperren und entsperren können.

Alex Greenwood / Foundry

Das Alleinstellungsmerkmal des Navimow besteht darin, dass er die Bewegungen des Mähers über GPS-Positionierung und nicht über Begrenzungsdrähte steuert. Das bedeutet natürlich, dass er eine Antenne benötigt. Das ist eine Art schwarzer Sendepilz, der auf einen schwarzen, gegabelten Metallmast von einem Meter Höhe passt und neben der Ladestation stehen muss.

Der Lithium-Akku ist mit 7,8 Ah sehr groß dimensioniert. Daher kann dieses Modell vom Navimow eine Rasenfläche von bis zu 1.500 Quadratmeter abdecken.

In der App können Sie den Mäher für eine beliebige Zeit innerhalb eines 24-Stunden-Fensters über alle Wochentage hinweg programmieren. Außerdem können Sie einen Regensensor einschalten und das Licht dimmen.

Der Navimow ist nach IPX6 wasserdicht. Das heißt: Er ist vor starkem Wasserdruck geschützt, kann aber nicht vollständig untergetaucht werden. Kurz gesagt, er hält starken Regenfällen stand, überlebt aber nicht, wenn er von einer Sturzflut mitgerissen wird.

Eignung für den Rasen

Einzigartige Online-Checkliste

15 cm Abstand zur Rasenkante

Mehrere Rasenflächen erfordern flache Korridore

Vor dem Kauf müssen Sie prüfen, ob der Navimow für Ihren Rasen geeignet ist. Segway hat zu diesem Zweck auf seiner Website eine Navimow-Checkliste erstellt, die Sie unbedingt durchgehen sollten, bevor Sie sich zum Kauf eines dieser Mäher entschließen.

Christoph Hoffmann

Das Ausfüllen der Checkliste dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Dabei werden Sie gefragt, wie Ihr Rasen aussieht, wie groß er ist, wie hoch die Bäume und Häuser in der Umgebung sind und wie groß die Abstände zwischen den einzelnen Rasenstücken sind. Nach Abschluss des Tests erhalten Sie eine E-Mail mit Ihrem Ergebnis, das Sie als Entscheidungsgrundlage verwenden können.

Beachten Sie, dass der Navimow einen Abstand von 15 cm zwischen seiner äußeren Mähgrenze und einer Mauer, einem Zaun, einer Hecke oder einer hohen Begrenzung benötigt. Wenn Ihr Rasen also bis zu einer Mauer oder einer bepflanzten Strauchgrenze reicht, mussen Sie mit einem 15 cm breiten Streifen ungemähten Rasens klar kommen.

Sie profitieren am meisten vom Navimow, wenn Ihr Rasen an bepflanzte Grenzen mit niedrigem Laub an der Vorderseite grenzt.

Wenn Sie den Navimow zum Mähen verschiedener Rasenflächen verwenden möchten, müssen diese einen flachen Korridor zwischen sich haben, den der Mäher nutzen kann. Nur dann kann er von einer Rasenfläche zur nächsten gelangen. Wenn Sie, wie in unserem Fall, zwei Rasenflächen haben, die durch einen gepflasterten Weg mit Bordsteinen getrennt sind, wird das nicht funktionieren.

Einrichtung und erster Start

Gute App-Anweisungen

GPS-Empfang erfordert möglicherweise einen anderen Standort der Ladestation

Die Rasenfläche sollte höchstens 6 cm hoch sein



Als Erstes müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Rasen höchstens 6 cm hoch ist. Das kann ironischerweise bedeuten, dass Sie Ihren Rasen erst mähen müssen, bevor Sie den Navimow aufstellen. Außerdem müssen Sie alle Hindernisse, wie Spielzeug oder abgebrochene Äste, beseitigen.

Anschließend laden Sie die App aus Ihrem App-Store herunter – Navimow liefert einen QR-Code – und richten Ihr Konto in der App ein.

Als Nächstes folgt die Installation der Ladestation. Sie benötigen ein freies Gelände mit einem Freiraum von 110 Prozent nach oben für die Antenne. Das heißt: Die Station muss auf einem ebenen Gelände stehen, das auf jeder Seite zwei Meter von Häusern, Bäumen, Zäunen oder Mauern entfernt ist, und einen vernünftigen Zugang zu einer Steckdose haben. Segway liefert ein Verlängerungskabel für die Stromversorgung mit. Bedenken Sie aber, dass Sie die Ladestation bei schlechtem Empfang eventuell an einen anderen Ort verlegen müssen.

Anschließend installieren Sie die GNSS-Antenne neben der Station. Dazu müssen Sie lediglich den Antennenpilz in der oberen Masthälfte befestigen, die untere Masthälfte in die Gabel schrauben, die Gabel in den Boden stechen und dann beide Hälften zusammenschrauben. Das Antennenkabel muss an der Rückseite der Ladestation eingesteckt werden. Dafür werden externe wasserdichte Anschlüsse verwendet, wie die an externen Lichterketten.

Schließen Sie die Ladestation an, und das Licht auf der Oberseite der Station sollte blau leuchten, wenn die Antenne ein starkes Signal hat, oder gelb, wenn dies nicht der Fall ist – in diesem Fall müssen Sie die Station und die Antenne an einen anderen Teil Ihres Rasens verlegen.

Anschließend aktivieren Sie den Mäher, indem Sie ihn in die Ladestation stellen und über die App mit Ihrem Smartphone koppeln. Sobald dies geschehen ist, können Sie die Station im Rasen befestigen und die Kabel mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln befestigen.

Wir waren beeindruckt. Der Navimow war so leise, dass wir gar nicht merkten, dass er mit dem Mähen begonnen hatte – und er verpasste keine einzige Stelle.

Die App führt Sie dann durch einen Kalibrierungsprozess. Jetzt kann es durchaus sein, dass Sie die Basis an eine andere Stelle verschieben müssen, auch wenn die Navimow-Anzeige vorher grün war. Die App wird Sie auch durch die Navimow-Checkliste führen.

Wenn Sie alles eingerichtet haben, ist es an der Zeit, Ihre Begrenzung einzurichten. Sie werden von der App dazu aufgefordert, aber es ist ein Prozess, bei dem Sie zuerst den Navimow in eine Startposition bringen. Dann befestigen Sie den 15-cm-Abstandhalter führen den Mäher dann mit den Pfeiltasten in der App langsam an der Begrenzung des Rasens entlang.

Sie müssen etwa sechs Meter vom Mäher entfernt stehen und ihn langsam lenken. Anschließend legen Sie die Inseln fest, die nicht gemäht werden dürfen, und erstellen die Übergänge zu anderen Rasenabschnitten. Im letzten Schritt führen Sie einen Testlauf durch. Um das Gerät zu entsperren, müssen Sie den Pin-Code auf dem LCD-Bildschirm des Mähers eingeben.

Leistung

Leise

Schnitthöheneinstellung per App

Intelligente Terminplanung

Der Navimow ist leise. Segway gibt 54 dB(A) an, aber uns kam er noch leiser vor und weit unter dem Geräuschpegel, den man von einem herkömmlichen Elektro- oder Benzinmäher erwarten würde.

Über die App können Sie die Schnitthöhe zwischen drei und sechs Zentimeter einstellen. Der Mäher lässt sich so programmieren, dass er innerhalb eines 24-Stunden-Fensters an allen Wochentagen zu jeder Zeit arbeitet. Mit der App können Sie auch einen Regensensor einschalten und das Licht anpassen. Es wird dann beim Mähen in der Nacht automatisch gedimmt. Aber mähen Sie bitte nicht in der Nacht, da sich etwa Igel auf dem Rasen aufhalten und verletzt werden könnten.

Für unseren ersten Test haben wir die Höhe auf 4 cm eingestellt. Der Navimow erledigte seine Arbeit leise und gut. In 21 cm breiten Streifen bahnte er sich im Zickzack seinen Weg über den Rasen und erledigte rund 16 qm in etwa 15 Minuten. Die Abdeckung war gleichmäßig und sorgfältig. Sie können den Fortschritt des Navimow in Echtzeit in der Smartphone-App verfolgen.

Der Mähbildschirm zeigt den Verbindungs- und Bluetooth-Status, die Akkulaufzeit, die Abdeckung und den bisherigen Fortschritt an. Alex Greenwood / Foundry

Zu beachten ist, dass der Navimow das Schnittgut wieder auf dem Rasen ablegt. Wenn Sie also ein absolut sauberes Ergebnis wünschen, sollten Sie das Schnittgut anschließend zusammen harken. Ansonsten bleibt das Rasenschnittgut als Mulch liegen.

Für den zweiten Test haben wir den Navimow so eingestellt, dass er zu einer bestimmten Tageszeit auf 3 cm mäht. Auch hier waren wir beeindruckt. Der Navimow war so leise, dass wir gar nicht merkten, dass er zu mähen begonnen hatte, und er verfehlte keine Stelle.

Hier sehen Sie deutlich das Zickzack-Mähmuster und den 15 cm breiten Randstreifen. Alex Greenwood / Foundry

Der Mäher kommt laut Hersteller mit Steigungen über 45 Grad nicht zurecht, aber wir fanden, dass das kein Problem war.

Was die Sicherheit betrifft, so gibt es eine große rote Stopptaste auf dem Mäher selbst und einen Klingensensor, der die Klingen des Mähers stoppt, wenn der Sensorbereich berührt wird.

Wenn der Mäher fertig ist, kehrt er in die Ladestation zurück und lädt sich automatisch auf. Sie können den Ladezustand über die Hauptseite der App überprüfen.

Der Navimow verfügt mit seinem Exact-Fusion-Location-System auch über eine Diebstahlsicherung. Sie bekommen eine Warnung auf Ihr Smartphone, wenn sich der Mäher außerhalb seiner virtuellen Grenzen bewegt, und seinen aktuellen Echtzeit-Standort.

Zubehör

Sie können Zubehör für den Navimow kaufen, darunter einen VisionFence-Sensor, mit dem sich der Navimow an komplexere Rasenflächen anpassen und Hindernissen auf intelligentere Weise ausweichen kann.

Es gibt auch einen Ultraschallsensor als Zubehör, der ebenfalls hilft, Hindernisse zu vermeiden. Sie können auch einen temporären Zaun kaufen, um Bereiche zu schützen, die der Navimow meiden soll, und ein Antennenverlängerungsset mit einem Verlängerungskabel, wenn Sie Ihre Antenne an einer Wand oder auf einem Dach installieren möchten.

Preis und Verfügbarkeit

Wir haben den H1500E mit dem 7,8-Ah Lithium-Akku für Rasenflächen bis zu 1.500 qm getestet. Wenn Sie eine größere Abdeckung benötigen, gibt es den H3000E für Rasenflächen bis zu 3.000 qm. Dieses Modell verfügt über einen integrierten Ultraschallsensor und drei Jahre kostenlose 4G-Daten.

Wenn Sie nicht so viel Abdeckung benötigen, gibt es den H500E und den H800E für Rasenflächen von 500 beziehungsweise 800 qm. Der H500E funktioniert über Wi-Fi und besitzt keine GPS-Diebstahlsicherung.

Besuchen Sie die Segway Navimow-Website, wo Sie eine vollständige Liste der örtlichen Händler finden können. Es gibt auch Online-Kaufoptionen. Bei Mähroboter24 gibt es die gesamte Produktpalette: den H500E, den H800E, den H1500E und den H3000E. Bei Amazon sind aktuell keine Modelle lieferbar.

Fazit

Der Segway Navimow ist ein brillanter Mähroboter. Er ist leise. Er erledigt seine Arbeit gut. Man muss sich nicht mit Begrenzungskabeln herumschlagen. Aber er ist kostspielig.

Je nachdem, wo Sie wohnen, gibt es Einschränkungen. Wenn Sie einen hohen Rasenhügel vor Ihrer Haustür haben, oder hohe Bäume oder Sträucher, die aus Ihrem Rasen herauswachsen, oder viele begrünte Wege zwischen Hochbeeten, werden Sie nicht den besten Nutzen daraus ziehen.

Wenn Sie jedoch eine überwiegend flache, größere Reihe von Rasenflächen haben, die zum Himmel hin offen sind, mit flachen Korridoren zwischen den Rasenflächen und niedrigen vorderen Beeten, werden Sie den Navimow lieben. Sie können den Mäher über die App programmieren und Ihre Rasenflächen von Mai bis Oktober einfach vergessen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, Ihren Rasen ordentlich und unkrautfrei zu halten.