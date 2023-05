AMD warnt: Windows Update installiert falsche GPU-Treiber

Wer die Treiber in seinem System auf den neuesten Stand bringt, verlässt sich gern auf die in Windows integrierte Update-Funktion. Im Falle einer verbauten Grafikkarte von AMD installieren Windows 10 und Windows 11 jedoch die falschen Treiber. Dies kann zu Problemen führen, da die automatisch installierten GPU-Treiber häufig älter sind als die vorher aufgespielten Treiberversionen. Dazu sind die veralteten Treiber teilweise nicht mehr mit der aktuellen Software von AMD kompatibel, mit der sich die Grafikkarten konfigurieren lassen.

AMD warnt vor Inkompatibilitäten

Hersteller AMD warnt Besitzer der hauseigenen Grafikkarten nun explizit davor, die Windows-Update-Funktion zu nutzen. Die veralteten Treiber würden zu einer Warnmeldung unter Windows 10 und Windows 11 führen, auch auf den meisten Systemen mit mobilen GPUs des Herstellers. Da nach der Installation zwei unterschiedliche Versionen der AMD-Software auf dem System laufen würden, seien Inkompatibilitäten zu erwarten.

Automatische Installation unterbinden

Als zeitweilige Lösung schlägt AMD vor, die automatische Aktualisierung der Radeon-Treiber über die Systemeinstellungen zu unterbinden. Dazu sollen Nutzer über die Windows-Suche die Installationseinstellungen aufrufen. Hier findet sich neben dem betreffenden Gerät eine Schaltfläche, die auf “Nein“ gestellt werden muss. Danach müssen die neu getroffenen Einstellungen gespeichert werden. Eine Anleitung dazu auf Englisch finden Sie hier.

Microsoft arbeitet an Lösung

Danach sollten die neuesten Treiber von der AMD-Webseite heruntergeladen und installiert werden. Eine ausführliche Anleitung stellt der Hersteller an dieser Stelle zur Verfügung. Wer sich lieber auf die UWP-Versionen der AMD-Grafiktreiber verlassen möchte, sollte stattdessen zuerst die AMD Software Adrenalin Edition über die Windows-Einstellungen deinstallieren und danach die OEM-Versionen des Treibers aufspielen. Microsoft wurde bereits über die Problematik informiert. In Kürze dürfte das automatische Update von Windows also wieder die neuesten Treiber für AMD-Grafikkarten zur Installation anbieten.