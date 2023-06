GTA 6 kommt: Was ändert sich durch die weibliche Protagonistin?

Na endlich: GTA 6 kommt. Rockstar Games hat sich wahnsinnig lange Zeit gelassen, jetzt hat Take-Two-Interactive CEO Strauss Zelnick endlich den Release-Zeitraum eingegrenzt: Für das Finanzjahr 2025 (welches bereits im April 2024 beginnt und bis April 2025 andauert) verspricht er gleich mehrere bahnbrechende Titel.

Take-Two hat zwar auch noch BioShock 4 in der Hinterhand, welches ersten Gerüchten zu Folge in der Antarktis spielen soll. Aber da die Amerikaner mit einem gigantischen Umsatzschub auf 8 Milliarden US-Dollar planen, sprich 3 Milliarden mehr verdienen möchten als ihr Forecast für 2023 sagt, dürfte GTA 6 endlich gesetzt sein.

Report: GTA 6 erhält wohl eine revolutionäre Open-World-KI

Laut Michael Pachter geht die Reise in GTA 6 nicht nur nach Miami, sondern auch Europa – speziell London. Fliegen wir dann im Privatjet von der Villa auf Fisher Island zum Schlösschen in Kensington Park? 12th Hour (Youtube)

Die neue Protagonistin: Lucia

Eines der großen Highlights von Rockstar Games nächstem Open-World-Epos wird Lucia, eine Latina, die wir im ersten Material bereits in diversen Outfits gesehen haben: Highend-Fashion, für einen Club oder die Cocktail-Party in den Villen-Gegenden von Miami.

Die Chancen stehen gut, dass sich Rockstar Games hier von Ocean’s Eleven inspirieren hat lassen. Dort gelangt Julia Roberts getarnt als Hollywood-Star viel näher an den Chef der Security als die Männer, um dessen Ausweis digital zu kopieren und die Crew geht generell sehr smart vor – mit Köpfchen statt Kugeln. Frauen wirken harmloser, es ist einfacher für sie, in eine Sicherheitszone zu gelangen, notfalls haben sie ein „Ups, einfach nur verlaufen“ parat.

Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick plant für das Finanzjahr 2025 gigantisches Umsatzwachstum auf 8 Milliarden US-Dollar. Will heißen: GTA 6 erscheint irgendwann zwischen April 2024 und 2025, kein anderes Spiel hat so viel Cash-Power. Take-Two Interactive Finanzbericht

Was ihnen Gelegenheit gibt, etwa mit einer versteckten Kamera in der Sonnenbrille die Umgebung nach Überwachsungskameras abzusuchen. Das wäre eine schöne Möglichkeit für Rockstar Games, Hightech-Gadgets einfließen zu lassen, James-Bond-Style, was man ja auch bereits in Hülle und Fülle in GTA Online gemacht hat – dort gibt es ja nichts, was es nicht gibt: Vom fliegenden DeLorean bis zu Thermal-Vision für Kampfjets. Generell wird Rockstar sicherlich alles in GTA 6 einbauen, was sie in GTA Online gelernt haben. Was ist das Beste an GTA Online?

Gerücht: GTA 6 soll bis zum 17. Mai 2023 vorgestellt werden

Ganz klar, seine cineastischen Heists, die sich oft nach Mission Impossible anfühlen: Wir sind mit Halo-Jumps in Militärbasen eingedrungen, sind mit dem Lotus Esprit, der „Wet Nellie“ aus James Bond: The Spion, der mich liebte zu einem Atom-U-Boot getaucht und haben es geklaut. Und haben völlig irre Verfolgungsjagden erlebt, die sich wie ein spielbares The Fast & Furious 10 anfühlen.

All diese Heists basieren jedoch darauf, sich durchzuballern, und es wäre doch spannend, wenn es auch taktischere, smartere Methoden gäbe oder? Etwa als wir in “The Pacific Standard“ in diese luxuriöse Bank einbrechen. Da wäre es doch interessanter gewesen, mit einer Frau die Security zu bezirzen und einen irren Ocean’s-Eleven-ähnlichen Heist durchzuführen, bei dem das Ziel eben nicht ist, alles umzulegen, was sich bewegt.

Hinter den Kulissen von GTA Die GTA-Reihe wurde vor allem auch von Hollywood-Klassikern wie Heat und Scarface inspiriert. Wer sich für die Story von Rockstar Games interessiert, David Kushner erzählt sie auf fantastische Art in dem Buch “Jacked: The unauthorized behind-the-scenes story of Grand Theft Auto“. Große Empfehlung.

Vielmehr geht es darum, nicht entdeckt zu werden. In GTA Online gab es das bislang nur einmal – im The Diamond Casino Heist. Hat hier Rockstar vielleicht schon mal für GTA 6 den Markt getestet. GTA Online bietet sich ja an, um zu tracken, welche Missionsformate gut ankommen, welche weniger.

Können wir Lucia als Charakter in GTA 6 als bestätigt sehen?

Sagen wir es so: Jason Schreier schrieb in seinem Report: „GTA 6 wird sich um eine spielbare Protagonistin drehen – sie ist eine Latina und eine der Lead-Figuren“. Schreier ist einer der bestinformierten Investigativ-Journalisten der Branche.

Lucia dürfte sehr viel mehr Charakter-Optionen mitbringen

Der Youtuber 12th hours lässt die Unreal Engine 5 brennen und zeigt sicherlich die realistischste Simulation, die es rund um GTA 6 aktuell gibt. Respekt! 12th Hour (Youtube)

Frauen tragen unterschiedliche Schichten von Make-Up, Eyeliner, Lipgloss, Lippenstift. Primer, Concealer, Mascara, Rouge. Alleine in diesem Bereich kann Rockstar Games komplett neue Linien von Geschäften in der Open-World aufbauen. Klar, auch GTA 5 hatte eine Menge Make-Up-Varianten für Männer, aber diese waren eher schräg und nicht alltagstauglich – etwa mit roter Clowns-Nase und weißem Gesicht. Wir können uns gut vorstellen, dass Rockstar Games sich sehr bewusst für einen weiblichen Charakter entschieden hat, weil das eben das Gameplay in neue Richtungen öffnet.

Der Photoshop-Artist Hossein Diba hat Lucia in hoher Auflösung nachdesignt, basierend auf dem, was an Leaks durch das Internet geistert. Hossein Diba

Denken wir zum Beispiel an Hollywood und den Netflix-Blockbuster Red Notice, dann nutzt Gal Gadot ihren Charme, Sexappeal und galante Abendgarderobe, um den Besitzer des Hauses kennenzulernen und mit ihm alleine zu sein.

Gerade weil GTA-Missionen dazu tendieren, immer in großer Schießerei zu enden, könnte man hier das Pacing etwas runterfahren, etwas taktischer agieren – Ballern können wir ja dann, wenn die Security uns entdeckt. Das könnte übrigens auch einen gewissen Comedy-Faktor haben. Rockstar Games ist berühmt dafür, sich über die Stadt lustig zu machen, in der ihre GTAs spielen.

Der Youtuber 12th Hour hat enorm viel Liebe in seinen Fan-Trailer gesteckt:

In Los Santos wurden sowohl Apple und Facebook durch den Kakao gezogen als auch Hollywood. Miami ist die Stadt der Superreichen, die über zahlreiche Privatinseln verfügt – auf Fisher Island haben die meisten Hollywood-Superstars eine Villa, etwa Jennifer Lopez und Matt Damon.

Als Könige des humorvollen Storytellings können wir uns gut vorstellen, dass unsere Lucia vielleicht gar nicht so das Glamour-Girl von Haus aus ist – wir haben sie im ersten geleakten Material sowohl im schicken Abendkleid gesehen als auch im Casual-Look: Mit unordentlich zusammen-gebundenen Haaren, ohne viel Make-Up.

Selbstverständlich läuft das Internet gerade heiß mit Photoshops, wie sich Fans die GTA-6-Protagonistin vorstellen. Reddit-User InfinitySign hat sie etwa als sexy Vamp designt. InfinitySign

Und sich, um auf eine glamouröse Party auf einer der Privatinseln zu gelangen, erstmal aufstylen muss. Was eine schöne Gelegenheit wäre das, all diese Shops vorzustellen, denn in der realen Welt befindet sich Miamis Rodeo Drive im Design District. Einer super glamourösen Shopping-Meile mit futuristischen Flagship-Stores der größten Edelmarken.

Viel Stahl, Glas, künstlerische Skulpturen im Mix mit knalligen Farben und fließenden Formen. Moderne Kunst trifft Fine Dining trifft Luxury-Shopping: Hier gibt es Kleider von Dior, Chanel und Gucci, Schmuck von Bulgari und die bei den Ladies so geliebten Stöckelschuhe mit 120mm-Absätzen von Christian Louboutin.

Michael Pachter verrät: GTA 6 wird ein 400 stündiges Epos

Ob sich wohl Rockstar Games auch für diesen fotorealistischen Design-Stil entschieden hat? Laut Michael Pachter wird GTA 6 ein gigantisches Epos über diverse Kontinente, Jets und Luxus-Yachten dürften also auch zur Verfügung stehen. 12th Hour (Youtube)

Beziehungen spielten zwar auch zu Beginn der Kampagne von GTA 5 eine Rolle, denn Michael erwischt seine Frau in flagranti mit ihrem Tennis-Lehrer und zerstört dessen Strandhaus. Oder sagen wir eher: Er dachte, er hätte es zerstört, in Wahrheit war es das eines Mafiosos – das ist ja der Grund, warum er eigentlich erst die Gang zusammenstellt, weil er dringend Cash bringt braucht, damit der ihn nicht umbringt.

Aber ansonsten wirkt es immer eher so, als wären Michael, Trevor und Franklin jetzt nicht wirklich Best-Buddies for Life, sondern eher so eine Zweckgemeinschaft, die den jeweils anderen dafür benutzen reich zu werden.

Michael Pachter, der als Branchenanalyst sehr viel weiß und stets die richtigen Leute trifft, hat bereits einige spannende Informationen über die Story verraten:



„Rockstar Games arbeitet seit 2014 mit rund 2000 Entwicklern an GTA 6, weil das absolut gigantisch wird. Ein Mix aus GTA Vice City, San Andreas und Liberty City und Europa – also nicht ganz Europa, aber vereinzelten Städten, speziell London. Von dem, was mir erzählt wurde, klingt es nach einem 400-bis-500-Stunden-Epos, die u.a. von Bonny & Clyde inspiriert ist.“

Uns würde das nicht wundern, denn Rockstar Games hat sicherlich sehr viel von sich selbst gelernt: Red Dead Redemption 2 ist ja ein ambitionierteres Spiel, gerade wenn wir über Storytelling reden. Red Dead Redemption 2 drehte sich in aller erster Linie um Familie, um die Liebe zwischen Brüdern und es nutzte Liebe, um zu zeigen, dass Arthur Morgan trotz all seiner Süden, all der Morde und Überfälle, tief in ihm drin ein guter Kerl ist. Romantik scheint ein wichtiger Teil der Geschichte von Grand Theft Auto 6 zu sein. Lucia ist die spielbare Protagonistin, einer der Männer heißt Jason.

Wer sich für die Geschichte von Bonny & Clyde interessiert: The Highwaymen gehört zu den besten Filmen, den Netflix je gedreht hat.

Interessant an diesem „Bonnie & Clyde“-Vergleich: Sie waren ein Liebespaar, welches bis zum Tod zueinander hielt: Clyde Chestnut Barrow wurde wegen Autodiebstahls verklagt und musste ins Gefängnis. Bonnie Elizabeth Parker schmuggelte eine Feile ins Gefängnis, er kann ausbrechen. Sie ernten erstaunlich viel Sympathie und werden als moderne Robin Hoods gefeiert, bis sie ihr wahres Gesicht zeigen und 13 brutale Polizisten-Morde begehen. Warum sie berühmt wurden?

Hollywood war lange fasziniert von der Idee eines attraktiven Gangster-Pärchens, auch wenn diese in der Realität brutale Polizisten-Mörder waren. Warner Bros

Die Presse schrieb permanent über sie, denn sie fotografierten sich bei ihren Raubzügen mit ihren Waffen. Sie waren so etwas wie ein Promi-Gangster-Pärchen, ehe sich das FBI unter J. Edgar Hoover entschied, die Texas Rangers zu beauftragen, die beiden zu liquidieren – sie wurden auf einer Nebenstraße in Primm, Nevada von 120 Kugeln durchsiebt. Laut Reportern soll sich Clyde über seine Freundin geworfen haben, um die Kugeln abzufangen, quasi als letzter Beweis seiner Liebe. Auch deshalb wurden die beiden zu Legenden.

Wird spannend sein, wovon sich Rockstar Games inspirieren hat lassen:

Von der wahren Geschichte. Oder von dem, was Hollywood daraus machte, denn Bonny & Clyde wurde in Filmen eher als tragische Liebesgeschichte inszeniert. Es ist eine Geschichte, die Amerika noch immer fasziniert – zuletzt drehte sich ein Netflix-Epos namens The Highwaymen mit Kevin Costner (Der mit dem Wolf tanzt, Robin Hood, The Guardian) und Woody Harrelson (Die Unfassbaren, No Country for Old Men, Solo: A Star Wars Story) um die Jagd nach dem berühmtesten Verbrecher-Pärchen aller Zeiten. Übrigens ein sehr empfehlenswerter Film für alle, die verstehen wollen, inwiefern diese spezielle Geschichte zu GTA 6 passen könnte…