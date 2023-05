Windows-XP-Aktivierung nach 21 Jahren vollständig geknackt

Microsoft mag Windows XP im April Jahr 2014 ins große Unbekannte geschickt haben, aber das Betriebssystem ist nie ganz untergegangen. Unabhängig davon, dass seit den letzten Tagen von XP noch zwei weitere Versionen von Windows eingestellt wurden. Entgegen dem Rat von so gut wie allen, wurden die Bemühungen, XP benutzbar zu halten, fortgesetzt – wie die jüngsten Nachrichten über einen Crack, der die Offline-Validierung von Windows XP-Produktschlüsseln ermöglicht, zeigen.

Bisher musste man, um Windows XP zu aktivieren, den Validierungsprozess von Microsoft umgehen oder einen Server eines Drittanbieters verwenden, um XP zu überlisten. Doch wie von tinyapps, einem Blog, der sich mit Windows-Programmen in Diskettengröße beschäftigt, berichtet wird, kam letztes Jahr eine neue Validierungstechnik ans Licht. Eine App, die in einem Thread im Windows XP Subreddit geteilt wurde, führt nicht nur den offiziellen Aktivierungsprozess von Microsoft durch, sondern tut dies sogar komplett ohne Internetverbindung und damit offline. Die Benutzer können die App ausführen und danach den PC beliebig oft zurücksetzen, ohne den bei ihrer XP-Version verwendeten Produktschlüssel erneut validieren zu müssen.

Wie The Register (welches darüber zuerst berichtete) feststellt, sollte heutzutage niemand mehr Windows XP verwenden. Während dieser Crack ein Rettungsanker für Nutzer ist, die alte Software weiterhin nutzen müssen, weil diese nur auf dem veralteten Betriebssystem läuft, sollten alle anderen Nutzer nur eine unterstützte Version von Windows verwenden (also entweder Windows 10 oder Windows 11). In seiner Blütezeit hatte Windows XP jede Menge Sicherheitsprobleme – und jetzt, wo es schon lange im Grab liegt, ist es noch viel anfälliger für die heutigen Online-Bedrohungen.

Das wird natürlich den immer noch anhaltenden Widerstand gegen die Migration nicht aufhalten. Aber für die überwältigende Mehrheit der Windows-Benutzer ist es besser, die Vergangenheit dort zu lassen, wo sie liegt. Wenn Sie in Nostalgie schwelgen müssen, tun Sie das am besten kurz in einer virtuellen Maschine – oder Sie lesen sich diese Nachricht einfach durch und gehen dann weiter.