Rabatt-Wahnsinn bei Sony: Playstation Plus und über 1.000 Spiele günstiger

Während der Sommer immer näher rückt und das gute Wetter eigentlich nach draußen lockt, fährt Sony schwere Geschütze auf, um Argumente für einen Abend vor der Spielekonsole zu liefern. Derzeit läuft die Rabattaktion “Planet der Rabatte”: Über 1.000 Spiele sind reduziert, zählt man die Zusatzinhalte sind sogar fast 2.000 Produkte derzeit günstiger.

Rabattierte Spiele im PS-Store

Eine Auswahl an beliebten Spielen, die derzeit im Angebot sind:

Days of Play: Nächste Aktion startet schon am 02. Juni

Der “Planet der Rabatte” läuft zwar noch eine ganze Weile (bis 00:59 Uhr am 08. Juni 2023), doch in wenigen Tagen startet bereits die nächste Aktion. Am 02. Juni 2023 beginnen die “Days of Play”. Bei dieser Aktion werden nicht nur Spiele im Playstation Store rabattiert sein, sondern auch Mitgliedschaften bei Playstation Plus sowie Zubehör für die Playstation über direct.playstation.com. Die Aktion läuft bis zum 12. Juni 2023.

Mitgliedschaften bei Playstation Plus werden während der Aktion 25 Prozent günstiger sein – dies umfasst PS Plus Essentials, Extra und Premium/Deluxe. Über direct.playstation.com werden außerdem viele Spiele, aber vor allem auch Zubehör für die Playstation und den PC rabattiert sein. Und natürlich werden auch digitale Spiele im Playstation Store Teil der Aktion sein.

Für Fans von Merchandise dürfte noch interessant sein, dass Sie während der Aktion mit dem Code DAYSOFPLAY23 im Playstation Gear Store 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Artikel sowie kostenlosen Versand erhalten.