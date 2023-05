Whatsapp erhält Screencast-Funktion – das müssen Sie darüber wissen

Whatsapp erhält über das Beta-Programm per Google Play das Update auf Version 2.23.11.19. Neu ist hierbei eine Funktion zum Teilen des Bildschirms und eine Neuanordnung der Tabs in der unteren Navigationsleiste, wie auch Wabetainfo.com berichtet.

In der Beta-Version können Sie über ein neues Symbol in der Navigationsleiste der Anrufsteuerung ihren gesamten Bildschirm teilen. Wenn Sie sich für die Freigabe Ihres Bildschirms entscheiden, wird alles, was auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird, aufgezeichnet und für den Empfänger freigegeben. Wabetainfo geht allerdings davon aus, dass für Nutzer von älteren Android-Versionen diese Funktion möglicherweise nicht funktioniert. Ebenso könnte das der Fall für Gruppenanrufe sein, oder wenn andere Nutzer eine veraltete Version von Whatsapp verwenden.

WAbetainfo.com

Über die Funktion erhält der Nutzer die volle Kontrolle und kann den Vorgang zu jedem Zeitpunkt stoppen. Daneben wird die Funktion nur aktiviert, wenn Sie vorher der Weitergabe des Bildschirminhalts zugestimmt haben.

Ebenfalls gab es eine Änderung an der Navigationsleiste. Insbesondere wurden einige Tabs innerhalb der unteren Navigationsleiste in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet. Konkret sehen einige Benutzer die Registerkarten in der unteren Navigationsleiste jetzt in dieser Reihenfolge: Chats, Anrufe, Communities und Status.

Beta-Funktionen bald für alle verfügbar

Die Möglichkeit, den Inhalt des Bildschirms zu teilen, sowie die neue Anordnung der Tabs in der unteren Navigationsleiste ist für einige Betatester verfügbar, nachdem sie das neueste WhatsApp-Beta-Update für Android aus dem Google Play Store installiert haben, und wird in den kommenden Wochen auf weitere Nutzer ausgeweitet.

