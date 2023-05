PDF Candy im Test: PDF-Editor mit vielen Funktionen – online und offline

At a Glance Unsere Wertung Pro Viele erweiterte Funktionen

Die kostenlose Version beschränkt Sie auf eine Aufgabe pro Stunde Fazit Obwohl PDF Candy kostenlos ist, bietet der PDF-Editor unglaublich viele viele Funktionen, die man nur von einem kostenpflichtigen Tool erwarten würde. Wer mit den Nutzungsbeschränkungen leben kann, bekommt ein gutes PDF-Werkzeug. Für einmalig 99 Euro entfallen die Limitierungen und Sie können sowohl die Desktop als auch die Online-Version lebenslang nutzen.

Kostenlose PDF-Editoren sind zwar leicht zu finden, aber entsprechende Gratis-Programme mit fortgeschrittenen Funktionen gibt es praktisch nicht. PDF Candy ist da eine Ausnahme. Sie erhalten erstklassige Funktionen, mehrere Optionen zur Dateikonvertierung, OCR-Features und andere Extras, für die man sonst Geld ausgeben müsste.

Der webbasierte Editor wird nicht als einheitliche Oberfläche präsentiert, sondern als eine Reihe von einzelnen App-Symbolen, die von einer einzigen Startseite aus zugänglich sind. Insgesamt gibt es 47 Werkzeuge zum Erstellen, Bearbeiten und Konvertieren von PDFs. Sie wählen einfach eines aus, laden die Datei hoch und warten, bis PDF Candy die Aufgabe erledigt hat.

Die Werkzeugauswahl ist beeindruckend. Natürlich erhalten Sie einen einfachen Editor, mit dem Sie Text bearbeiten, auszeichnen und mit Anmerkungen versehen können. Aber Sie finden auch Werkzeuge zum Anbringen von Wasserzeichen, zum Hinzufügen, Anordnen und Teilen von Seiten, zum Extrahieren von Bildern, zum Bearbeiten von Datei-Metadaten, zum Beschneiden und Ändern der Größe von Seiten und zum Schützen von PDFs mit einem Passwort. Und natürlich können Sie eine Vielzahl gängiger Dateiformate in PDF konvertieren und umgekehrt.

Mit dem Bearbeitungswerkzeug von PDF Candy können Sie Text auf vielfältige Weise bearbeiten, markieren und mit Anmerkungen versehen. Christoph Hoffmann

Sobald eine Aufgabe abgeschlossen ist, können Sie die Datei auf Ihr Gerät herunterladen oder direkt in Google Drive oder Dropbox speichern. Wenn Sie mehrere Dateien bearbeiten, stellt PDF Candy sie in eine Warteschlange, sodass Sie sie alle auf einmal herunterladen können, wenn Sie Ihre Aufgaben erledigt haben.

Auch wenn einige Benutzer die Benutzeroberfläche von PDF Candy als unzusammenhängend empfinden – die Funktionssymbole werden nicht alphabetisch oder nach einer anderen Logik angezeigt, die ich herausfinden konnte -, ist sie in etwa mit der Navigation in den Apps auf Ihrem Smartphone vergleichbar. Sie können Dateien per Drag & Drop verschieben oder sie durch Durchsuchen Ihres Laufwerks hinzufügen.

Die Arbeit mit den verschiedenen Bearbeitungs- und Formatierungswerkzeugen ist einfach und intuitiv. Die zahlreichen Dateikonverter von PDF Candy, die mehr als die Hälfte der Werkzeuge ausmachen, waren schnell und behielten die Formatierung der Dokumente genau bei.

Um ein Dokument mit PDF Candy zu bearbeiten oder zu konvertieren, wählen Sie ein Werkzeug aus, laden die Datei hoch und laden sie herunter, sobald die Aufgabe erledigt ist. Christoph Hoffmann

Für ein kostenloses Produkt ist PDF Candy eine echte Empfehlung – allerdings gibt es eine wesentliche Einschränkung. PDF Candy limitiert Sie auf eine Aufgabe pro Stunde. Sollten Sie versuchen, eine andere Aufgabe zu früh auszuführen, werden Sie informiert, wie viel Zeit Sie noch warten müssen. Sie können diese Begrenzung nur aufheben, wenn Sie sich für ein kostenpflichtiges Abo anmelden, das Sie sechs Euro monatlich kostet. Es gibt auch ein Abonnement auf Lebenszeit, das den Zugriff auf den Web-Editor und einen Desktop-Editor für eine Pauschalgebühr von 99 Euro umfasst.

Nichtsdestotrotz ist PDF Candy mit seinen umfangreichen Werkzeugen und der übersichtlichen Benutzeroberfläche eine der besten Optionen für Ihre dringendsten PDF-Bearbeitungsanforderungen.