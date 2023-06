Nitro PDF Pro 14 im Test: Eine wirkliche Top-Alternative zu Adobe Acrobat

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Intuitive Oberfläche im Stil der Microsoft-Office-Ribbons

Hervorragende Dokumentenkonvertierung

Multiplattform-Software Kontra Teuer

Bietet mehr, als Gelegenheitsnutzer benötigen Fazit Nitro PDF Pro ist seit vielen Jahren einer der umfangreichsten PDF-Editoren auf dem Markt und für uns die stärkste Alternative zu Adobe Acrobat DC. Neben den zahlreichen Funktionen überzeugt die Software mit der einfachen Bedienung.

Aktuell bester Preis:

Bei den Adobe Acrobat-Alternativen steht Nitro PDF Pro an vorderster Stelle. Der Multiplattform-Editor ist reich an fortschrittlichen Werkzeugen und unternehmenstauglichen Funktionen, aber auch für Einsteiger intuitiv genug. All diese Leistung hat jedoch ihren Preis, weshalb Nitro PDF Pro zu den teureren PDF-Editoren gehört.

Die Funktionen, die Nitro seit langem bei den Benutzern so beliebt machen, sind auch in der neuesten Version enthalten. Sie erhalten ein komplettes Set an Werkzeugen zur Bearbeitung von Inhalten, Überprüfungs- und Markierungsfunktionen, Funktionen zum Ausfüllen und Signieren von Formularen sowie mehrere Sicherheitsoptionen für sensible Dokumente, einschließlich Berechtigungen, Kennwortschutz und Schwärzen von Daten. Es ist ganz einfach, interaktive Elemente wie Hyperlinks, Bilder oder Dokumentdateien zu Ihren PDFs hinzuzufügen. Außerdem können Sie in juristischen Dokumenten Bates-Nummerierungen hinzufügen, entfernen und bearbeiten.

Mit Nitro PDF Pro können Sie PDF-Dateien öffnen und umfangreich bearbeiten. Christoph Hoffmann

Das Erstellen und Konvertieren von PDFs ist eine der beliebtesten Anwendungen für PDF-Editoren. Nitro PDF Pro eignet sich hervorragend für beides, da es Dateien schnell umwandelt und dabei die Formatierung beibehält. Der Editor kann PDFs aus über 300 verschiedenen Dateiformaten erstellen und sie in Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien exportieren.

Er unterstützt auch OCR, so dass Sie durchsuchbare PDFs direkt von Ihrem Scanner erstellen oder Dokumente aus jeder druckfähigen Anwendung als PDF speichern können. Die Dokumente können als PDF/A-Dateien für die langfristige Archivierung und Dateispeicherung gesichert werden.

Eine der Stärken von Nitro ist die Ribbon-Oberfläche im Stil von Microsoft Office, die Funktionen in aufgabenbezogenen Registerkarten gruppiert. Mit klaren Bezeichnungen wie “Umwandeln”, “Überprüfen”, “Seitenlayout”, “Formulare”, “Freigeben”, “Löschen”, “Schützen”, “Anpassen” und “Barrierefreiheit” befindet sich jedes Werkzeug genau dort, wo Sie es erwarten würden. Aus diesem Grund sind die Arbeitsabläufe einfacher und nahtloser als in vielen anderen Editoren.

Sie können PDFs in Microsoft Office-Formate konvertieren. Christoph Hoffmann

Wie bereits erwähnt, ist Nitro PDF Pro nicht günstig. Sowohl für die Windows- als auch für die Mac-Version kostet eine einmalige Lizenz rund 215 Euro pro Nutzer. Dieser Preis gilt für bis zu 20 Benutzer. Es sind Paketrabatte verfügbar, die jedoch für jede Plattform unterschiedlich sind:

Für Windows können Sie drei oder acht Lizenzen kaufen – und erhalten dann eine respektive zwei Lizenzen kostenlos dazu. Es gibt keine kostenlose Version von Nitro PDF Pro, aber eine kostenlose Testversion, die Ihre gespeicherten PDFs mit einem Wasserzeichen versieht, ist zum Download verfügbar.

Fazit

Nitro PDF Pro bietet alles, was Sie für die Arbeit mit PDFs benötigen, egal ob Sie einfache Änderungen an einer Datei vornehmen oder Dokumente von Grund auf neu erstellen möchten. Es ist einfach einer der fortschrittlichsten PDF-Editoren auf dem Markt und derzeit der stärkste Konkurrent von Adobe Acrobat DC. Es macht also Sinn, ihn ganz oben auf Ihre Einkaufsliste der Acrobat-Alternativen zu setzen.