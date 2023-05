5 Gründe, warum der neue KI-Assistent Copilot von Windows 11 Ihr Leben einfacher machen wird

Diese Woche bot Microsoft einen ersten Blick auf Windows Copilot, einen KI-gestützten Assistenten, der eine zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung aller Arten von Aufgaben in Windows 11 werden soll. Microsoft zeigte Windows Copilot als Ersatz für Bing Chat, den KI-Chatbot, der mit OpenAIs ChatGPT als wichtigster KI-Assistent im Web konkurriert. Aber Windows Copilot scheint viel mehr zu sein, nämlich eine Art “Concierge” für alles, was der PC und seine Apps können. Es stellt sich jedoch die Frage, welche Art von Hardware Windows Copilot benötigen wird – und Microsoft hat erste Hinweise darauf gegeben, wie es die Vielfalt der PCs, die es ausführen möchten, verwalten kann.

Windows Copilot scheint, zumindest im Moment, eine Seitenleiste zu sein, die sich zunächst als Spalte auf der rechten Seite des Bildschirms öffnet, wo sich normalerweise die Windows-Benachrichtigungen befinden. Während Copilot sich stark auf Text stützt, hat Microsoft gezeigt, wie es mit Fotos und sogar Dateien interagiert.

Microsoft-Chef Satya Nadella stellte das folgende Video bei seiner Eröffnungs-Keynote am Dienstag vor, und Chief Product Officer Panos Panay spielte es während seiner Keynote ebenfalls ab. Es gibt einen kurzen Überblick über die Fähigkeiten von Windows Copilot, bevor Panay später in seiner Rede eine Praxis-Demo zeigte.

Bing Chat wird ersetzt

Wir haben bereits Bing Chat, den KI-gesteuerten Chatbot von Microsoft, in Windows gesehen. Windows Copilot sieht wie die erweiterte Version aus. Im Video wird behauptet, dass Copilot “Antworten auf komplexe Fragen” bieten wird, wie z. B. “Helfen Sie mir, meinen Angelausflug zu planen.” Das klingt für uns wie Bing Chat.

Ebenso hat Panay einen Haufen Code kopiert und Windows Copilot gebeten, zu interpretieren, was es für ein Code ist und was er tut. Auch das ist eine Fähigkeit, die Bing Chat erfüllen könnte.

In seiner eigenen Demonstration tippte Panay ein: “Wie kann ich mein System so einstellen, dass ich meine Arbeit erledigen kann?” Copilot nahm an, dass er sich auf ein Windows 11-System bezog, und gab eine passende Antwort. Bei der Nutzung im Browser geht Bing-Chat nicht von derselben Annahme aus. Das könnte bedeuten, dass Copilot in lokalen Hilfedateien und nicht im Internet sucht. Warum ist das wichtig? Darauf gehen wir weiter unten ein.

Ein automatischer Einstellungsassistent

Man könnte meinen, dass Windows Copilot ein Eingeständnis dafür ist, dass Windows einfach zu komplex für normale Benutzer ist, die das Gefühl haben, es nicht optimal nutzen zu können. “Steuern Sie Ihre Windows-Umgebung”, der nächste Vorschlag, erspart Ihnen das Durchforsten von Menüs und Anwendungen für bestimmte Aufgaben, wie z. B. das Aktivieren des dunklen Modus, oder etwas breiter gefasste Vorschläge zur Entlastung der Augen bei der Windows-Nutzung. Letzteres ist es, was von Copilot profitiert, da Vorschläge wie “Passe meine Einstellungen an, damit ich mich konzentrieren kann” eine intelligente Interpretation erfordern.

Interessanterweise startete Copilot, als Panay Copilot bat, sein System so einzustellen, dass er seine Arbeit erledigen konnte, den dunklen Modus von Windows 11 und den Fokusmodus von selbst.

Windows Copilot schaltete Windows in den dunklen Modus und startete eine Focus Session. Mark Hachman / IDG

Dokumentenübergreifendes Arbeiten

Windows Copilot wird einige der Funktionen von Microsoft Edge Copilot übernehmen, nämlich KI-Zusammenfassung und Inhaltserstellung. Aus diesem Grund glauben wir, dass Microsoft 365 Copilot (KI für Office-Apps) die KI-Killer-App von Microsoft sein könnte, da sie Zeit beim Lesen und Reagieren auf Informationen sparen wird. Es gibt noch keinen Hinweis darauf, dass Sie dafür ein Microsoft 365-Abonnement benötigen, aber wir gehen davon aus, dass ein Microsoft-Konto erforderlich sein wird.

Apps starten

In seiner Demonstration fragte Panay Copilot: “Was gibt es für tolle Musik zum Arbeiten?” Copilot antwortete, indem er Spotify öffnete und drei Wiedergabelisten vorschlug. Die beiden großen nächsten Schritte bei Bing Chat und OpenAIs ChatGPT sind sowohl Plugins als auch das Surfen im Internet – beides Informationsquellen, die das ergänzen, was beide bereits wissen. Auf dem PC scheint es, dass die “Plugins” einfach Apps wie Spotify sein werden.

Mark Hachman / IDG

Später fragte Panay den Windows Copilot: “Wie erstelle ich ein Logo für mein Unternehmen?”, und der Windows Copilot antwortete nicht nur, indem er Adobe Express anpries, sondern öffnete auch die App. Anschließend schickte er das Logo über Teams an einen Kollegen.

Das wirft natürlich die Frage auf: Welche Apps wird Copilot nicht starten oder verstehen können?

Automatisierte Transkription

Die Transkription von Sprache liegt uns Journalisten sehr am Herzen, denn es ist immer praktisch, eine umfassende Textaufzeichnung dessen zu haben, was jemand tatsächlich sagt. Microsoft hat diese Funktion bereits seit einigen Jahren in seine Unternehmensdienste (vor allem Teams) integriert, aber es sieht so aus, als würde sie auch in Windows Einzug halten. Panay zog eine MP3-Aufnahme in das Chat-Feld (an und für sich schon interessant!) und Windows Copilot begann, eine Transkription zu erstellen.

Dateien zur Transkription oder Analyse in Windows Copilot abzulegen, scheint ziemlich cool zu sein. Mark Hachman / IDG

Welche Hardwareanforderungen wird Windows Copilot haben?

All dies wirft die Frage auf: Wie wird Windows Copilot tatsächlich laufen?

Erinnern Sie sich an die strengen Hardwareanforderungen von Windows 11 und wie sie sich entwickelt haben: erst war ein Trusted Platform Module notwendig, dann nicht und schließlich ein Mittelweg zwischen beiden. Ebenso können KI-Kunstanwendungen wie Stable Diffusion auf lokalen PCs ausgeführt werden, aber sie laufen traditionell am besten auf Laptops oder Desktops mit diskreten Grafikprozessoren und viel Videospeicher für die Ausführung der Algorithmen sowie Speicher für den Code selbst.

CPUs, die mit speziellen KI-Blöcken ausgestattet sind, sorgen für ein weiteres Problem. Der Snapdragon 8cx Gen 3-Prozessor von Qualcomm verfügt über einen Hexagon-DSP, der speziell für die KI-Verarbeitung eingesetzt wird, während der AMD Ryzen 7040U und sein Ryzen-KI-Block ebenfalls über spezielle KI-Hardware verfügen. Bestimmte Core-Chips der 13. Generation von Intel sind mit einer Movidius-KI-Karte ausgestattet, und Intels Meteor Lake wird laut CEO Pat Gelsinger über integrierte KI verfügen. All dies macht jedoch nur einen kleinen Prozentsatz der verfügbaren PCs aus.

Wir wissen nicht, wie Microsoft diese Diskrepanz angehen will, aber wir haben ein paar Hinweise. Zum einen hat Microsoft vor ein paar Jahren die Machine-Learning-API Windows ML eingeführt, um KI zu adressieren, aber ohne Killer-Apps verschwand sie aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Diese Woche gab Microsoft bekannt, dass es mit AMD, Intel und Nvidia zusammenarbeitet, um ihre Transformer- und Diffusionsmodelle zu optimieren, damit KI lokal auf ihrer Hardware ausgeführt werden kann. Nvidias neuester “Game Driver” kann die KI-Leistung für Anwendungen wie Stable Diffusion verdoppeln, und AMD wird laut Microsoft im nächsten Monat optimierte Treiber für KI auf seiner Radeon RX 7900 GPU und Ryzen 7040 CPU veröffentlichen.

Es bleibt die Frage, ob die lokale Hardware mit den Anforderungen von Windows Copilot und anderen KI-Anwendungen mithalten kann. Hierfür könnte Microsoft etwas einsetzen, das als Hybrid Loop bezeichnet wird und es der Cloud und dem PC ermöglicht, im Tandem zu arbeiten. Auf der Build sagte Pavan Davuluri, Corporate Vice President bei Microsoft, dass Hybrid Loop die Azure-Cloud von Microsoft “wie einen Koprozessor in Windows erscheinen lässt, wie eine NPU oder eine GPU.” Das könnte es einem PC ermöglichen, eine lokale GPU oder einen KI-Coprozessor für so viel Verarbeitung wie möglich zu nutzen und die Azure-Cloud anzuzapfen, wenn diese nicht mithalten kann.

Das beantwortet aber immer noch nicht die Frage, wie Copilot auf Ihrem PC funktionieren wird, vor allem, wenn Sie nicht die absolut neueste Hardware haben. Wir haben Microsoft um einen Kommentar gebeten, und Vertreter des Unternehmens haben geantwortet, dass sie nichts Offizielles zu sagen haben. Seien Sie jedoch versichert, dass Microsoft diese Probleme lösen muss, wenn das Unternehmen Windows Copilot wirklich zu einem Teil Ihres PCs machen will. Die Antwort könnte allerdings bedeuten, dass Sie einen leistungsfähigeren PC kaufen müssen.