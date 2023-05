Offizielle ChatGPT-App für iOS in Deutschland gestartet – Android-App soll bald folgen

Die offizielle ChatGPT-App für das iPhone ist nun auch in Deutschland verfügbar. OpenAI hatte die App kürzlich zunächst nur in den USA veröffentlicht, hatte aber versprochen, dass man die App schnell in weiteren Ländern einführen möchte. Dieses Versprechen wurde jetzt offensichtlich gehalten und die App in rund 40 Ländern ausgerollt, darunter auch Deutschland. Weitere Länder sollen schnell folgen.

ChatGPT-App im App-Store herunterladen

Wann folgt die Android-App?

Interessierte Nutzer aus Deutschland können die App für das iPhone und iPad inzwischen schon laden und nutzen. Android-Nutzer müssen sich dabei noch etwas gedulden. Ein genaues Startdatum für die Android-App blieben die Entwickler noch schuldig. OpenAI vermeldete allerdings: “ChatGPT wird bald auf diesen Geräten verfügbar sein.” Für die Nutzung ist nur ein OpenAI-Account erforderlich.

Funktionen und Kosten

Die App bietet für ChatGPT die bekannten Funktionen, die sie auch auf der Webseite erhalten:

Sofortige Antworten: Erhalten Sie präzise Informationen, ohne Anzeigen oder mehrere Ergebnisse durchsuchen zu müssen.

Erhalten Sie präzise Informationen, ohne Anzeigen oder mehrere Ergebnisse durchsuchen zu müssen. Maßgeschneiderte Beratung: Holen Sie sich Ratschläge zum Kochen, zu Reiseplänen oder zum Verfassen durchdachter Nachrichten.

Holen Sie sich Ratschläge zum Kochen, zu Reiseplänen oder zum Verfassen durchdachter Nachrichten. Kreative Inspiration: Entwickeln Sie Geschenkideen, entwerfen Sie Präsentationen, oder schreiben Sie das perfekte Gedicht.

Entwickeln Sie Geschenkideen, entwerfen Sie Präsentationen, oder schreiben Sie das perfekte Gedicht. Professioneller Input: Steigern Sie Ihre Produktivität durch Ideen-Feedback, Zusammenfassung von Notizen und Unterstützung bei technischen Themen.

Steigern Sie Ihre Produktivität durch Ideen-Feedback, Zusammenfassung von Notizen und Unterstützung bei technischen Themen. Lernmöglichkeiten: Erforschen Sie neue Sprachen, moderne Geschichte und vieles mehr auf eigene Faust.

Weiterhin bietet die App auch einen synchronisierten Verlauf der Chatbot-Konversationen, auf allen genutzten Geräten. Zusätzlich ist die Open-Source-Spracherkennungssystem “Whisper”, das Spracheingaben ermöglicht, Teil der App.

Die Nutzung der ChatGPT-App ist kostenlos, aber der “ChatGPT Plus”-Dienst kostet 19,99 US-Dollar pro Monat. Das ist derselbe Preis, der auch über das Internet erhältlich ist. Plus bietet eine erhöhte Verfügbarkeit, auch wenn die Nachfrage hoch ist, schnellere Reaktionszeiten und vorrangigen Zugang zu neuen Funktionen wie GPT-4, der fortgeschrittenen Version von ChatGPT.

