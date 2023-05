Top-RPG-Shooter gratis im Epic Games Store

Im Epic Games Store gibt es wieder kostenlosen Spiele-Nachschub. Dieses Mal haben Sie die Möglichkeit, noch bis Donnerstag, den 1. Juni 2023 um 17 Uhr, das Post-Apokalypse-Epos Fallout: New Vegas in der Ultimate Edition kostenlos bei Epic für Windows-PCs zu erhalten.

Sobald Sie das Game in Ihre Bibliothek aufgenommen haben, behalten Sie dieses dauerhaft. „Fallout: New Vegas – Ultimate Edition“ kostet normalerweise 19,99 Euro im Epic-Game-Store.

Diese Woche lockt der Epic Games Store mit dem Top-Spiel: „Fallout: New Vegas“ in der Ultimate Edition. Der RPG-Shooter ist für die meisten Fans, das beste Fallout aller Zeiten und somit ist das Spiel eine nette Überraschung. Auch heute noch kann man mit dem Titel, auch dank einer großen Mod-Community viel Spaß haben. Etwa zählt das Spiel fast 30.000 Mods auf der beliebten Modding-Plattform Nexusmods.

„Fallout: New Vegas“ ist ein Rollenspiel, das in einer postapokalyptischen Zukunft im Jahr 2281 in der Mojave-Wüste spielt. Als Spieler übernehmen Sie die Rolle eines namenlosen Kuriers, der von einem unbekannten Angreifer niedergeschossen und eines wertvollen Päckchens beraubt wird. Das gilt es zurückzugewinnen. Dabei gerät man zwischen die Fronten verschiedener Fraktionen, die in der Mojave-Wüste um die Macht ringen. New Vegas bietet dabei vielfältige Entscheidungen und Enden, die den Spielverlauf maßgeblich beeinflussen.

Ab Donnerstag gibt es das nächste „Mystery Game“

Weiter geht es ab nächsten Donnerstag, den 1. Juni 2023 ab 17:01 Uhr. Dann gibt es neuen Nachschub in Form des nächsten Mystery-Games. Hinter den Mystery-Games im Epic-Games-Store stehen oftmals tolle AAA-Titel. Diesen Termin können sich Interessierte also schon ein mal vormerken.