Fast schon geschenkt: 2x USB-Stick 64 GB für 9 Euro – mit Prime-Gratisversand

Egal, ob Sie nun wichtige Präsentationen für die Arbeit speichern, Ihre Lieblingsfilme für eine lange Reise sichern oder einfach nur sicherstellen wollen, dass Ihre digitalen Schätze sicher aufbewahrt sind, ein kleiner USB-Stick ist hierfür oft die beste Wahl. Bei Amazon lässt sich ein Doppelpack aus zwei USB-Sticks mit 64 GB Kapazität für zusammen gerade mal 8,99 Euro kaufen. Prime-Kunden bekommen die Datenspeicher mit schnellem USB 3.2 Gen. 1 sogar gratis geliefert. Was den USB-Stick von Kingston auszeichnet, beleuchten wir nachfolgend.

Darum ist der USB-Stick von Kingston eine gute Wahl

Der USB-Stick Kingston DataTraveler Exodia mit USB 3.2 Gen 1 ist ein vielseitiges Speichermedium, das sich durch seine Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Mit einer Speicherkapazität von 64 GB bietet er ausreichend Platz für eine Vielzahl von Dateien, von Dokumenten über Multimedia-Inhalte bis hin zu Backups und Software. USB 3.2 Gen. 1, was auch als USB 3.0 bekannt ist, ermöglicht eine schnelle und effiziente Datenübertragung. Im Vergleich zu USB 2.0 ist USB 3.0 etwa zehnmal so schnell. Dies ist besonders nützlich, wenn große Dateien übertragen oder gesichert werden müssen, da es die Zeit, die für diese Prozesse benötigt wird, erheblich reduziert.

Der USB-Stick von Kingston ermöglicht es durch eine große Öse den Stick leicht an einem Schlüsselbund zu befestigen, was ihn zu einem idealen Begleiter für unterwegs macht. Überdies schützt eine praktische Schutzkappe den USB-Stecker vor Beschädigungen und Verschmutzungen, wenn er nicht in Gebrauch ist. Amazon bietet einen Doppelpack aus 2x USB-Stick 64 GB für 8,99 Euro an. Wem ein einzelner USB-Stick mit 128 GB lieber ist, der zahlt sogar nur 9,08 Euro. Die Angebote lohnen sich insbesondere für Kunden von Amazon Prime, denn diese bekommen die USB-Sticks gratis geliefert.

USB-Stick-Angebote bei Amazon

Welche Vorteile bietet USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0) gegenüber USB 2.0?

USB 3.2 Gen. 1, auch bekannt als USB 3.0, bietet im Vergleich zu USB 2.0 mehrere Vorteile.

Höhere Datenübertragungsrate: USB 3.2 Gen. 1 bietet eine theoretische maximale Übertragungsrate von 5 Gigabit pro Sekunde (Gbps), was etwa zehnmal schneller ist als die maximale Übertragungsrate von USB 2.0, die 480 Megabit pro Sekunde (Mbps) beträgt. Dies bedeutet, dass Dateien und Daten mit dem USB-Stick von Kingston viel flotter übertragen werden können, was besonders bei großen Dateien oder Datenmengen einen erheblichen Unterschied macht. Verbesserte Energieverwaltung: USB 3.2 Gen. 1 hat verbesserte Energieverwaltungsfunktionen im Vergleich zu USB 2.0. Es kann mehr Strom liefern, was das Aufladen von Geräten beschleunigen kann, und es hat auch einen verbesserten Energiesparmodus, wenn Daten nicht übertragen werden. Vollduplex-Datenübertragung: Im Gegensatz zu USB 2.0, das eine Halbduplex-Datenübertragung verwendet (Daten können nur in eine Richtung gleichzeitig übertragen werden), unterstützt USB 3.2 Gen. 1 eine Vollduplex-Datenübertragung. Dies bedeutet, dass Daten gleichzeitig in beide Richtungen übertragen werden können, was die Effizienz der Datenübertragung verbessert.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Geschwindigkeiten von verschiedenen Faktoren abhängen können, einschließlich der Leistung des Host-Geräts, der verwendeten Software und der Qualität der verwendeten Kabel.

