Dieses Zubehör braucht jeder E-Bike-Fahrer

Die Sonne lacht, draußen strahlt uns kräftiges Grün entgegen und auf den Radwegen herrscht reges Treiben: Die Fahrradsaison hat begonnen! Höchste Zeit, sich in den Sattel zu schwingen und die Natur zu erkunden. Mit dem E-Bike macht das besonders viel Freude, die elektrischen Zweiräder lassen sich mit raffinierten Gadgets dabei auch noch ordentlich aufrüsten. Wir stellen das beste Zubehör fürs E-Bike vor: Damit maximieren Sie Ihren Fahrspaß, verschaffen sich mehr Sicherheit im Straßenverkehr und machen Fahrraddieben das Leben schwer.

Wie Sie ein normales Fahrrad legal zum E-Bike umbauen können, lesen Sie hier.

Vorsicht vor illegalem Tuning!

Etwas Wichtiges vorneweg: Beim E-Bike müssen Sie mit Upgrades, Tuning und Co. etwas vorsichtig sein, denn nicht jede Veränderung an den elektrischen Drahteseln ist zugelassen, mitunter drohen saftige Strafen. Vor allem bei der Motorleistung müssen E-Bike-Fahrer aufpassen, denn die lässt sich zwar technisch relativ leicht hochschrauben – das sieht der Gesetzgeber in vielen Fällen aber gar nicht gerne.

Sobald der elektrische Antrieb am Pedelec von alleine funktioniert (also ohne eigenes Treten) oder jenseits von 25 km/h noch Unterstützung liefert, sitzt man rein rechtlich gar nicht mehr auf einem Pedelec – und müsste eigentlich ein Nummernschild beantragen. Fahrradhelm und Versicherung werden dann ebenfalls Pflicht und Radwege sind tabu. Bei Verstößen hat man wenig zu lachen: Es drohen Geldstrafen, Punkte in Flensburg und mitunter sogar Freiheitsstrafen.

Mit den Problemen beim illegalen E-Bike-Tuning hat sich unser Kollege Hans-Christian Dirscherl befasst.

Das beste Zubehör fürs E-Bike: Diese Gadgets braucht wirklich jeder

Ob Spritztour oder ausgiebige Rundfahrt: Mit der richtigen Ausrüstung wird der Ausflug mit dem E-Bike bequemer, sicherer und macht noch mehr Spaß. Hier finden Sie das aktuelle Top-Zubehör für Ihren elektrifizierten Drahtesel.

AstroAI elektrische Luftpumpe

Egal wie vorsichtig man fährt, vor einem Platten ist man auf dem E-Bike nie ganz sicher. Muss man das Rad unterwegs mal flicken, oder wenn ein Reifen einfach etwas mehr Luft vertragen könnte, dann kommt die elektrische Luftpumpe von AstroAI zum Einsatz. Das handliche Gerät liefert per Akku (4.500 mAh) bis zu 150 psi (etwa 10 bar) und verfügt über eine praktische LED-Leuchte, die beim Reifenwechseln oder eben beim Aufpumpen in der Dunkelheit hilft. Eine präzise Druckmessung schützt Reifen dabei vor Schäden durch zu viel Druck. Das Gerät wiegt gerade mal 610 Gramm und bietet eine Ladefunktion für Kleingeräte wie Smartphones.

Garmin Edge Explore 2

Edles Fahrrad-Navi: Der Garmin Edge Explore 2 lässt uns mit seinen 16 Stunden Laufzeit auch auf längeren Touren nicht im Stich und bietet ein großzügiges Display mit allerlei Infos. Das Gerät kann den aktuellen Standort mit Kontakten teilen, Unfall-Meldungen senden und hat eine Europakarte vorinstalliert. Damit organisiert das Navi sogar extra fürs E-Bike ausgelegte Touren. Schöne Routen finden und fahren wir mit dem Edge Explore 2 auch ohne uns vorher lange mit der Planung herumschlagen zu müssen – man kann sich damit einfach in den Sattel setzen und losradeln.

Tipp: Aktuell gibt es bei Amazon ein Bundle mit der Garmin Smartwatch Forerunner 245 Music

ROCKBROS Fahrrad Rahmentasche

Zwei in einem: Diese praktische Fahrradtasche bietet Platz für wichtige Utensilien oder Wertsachen und fasst ein Smartphone (bis 6,8 Zoll) sicher hinter einem Kunststoff-Schild ein. Seitenflügel schützen dabei vor störendem Sonnenlicht und die Bedienung eines Touchscreens ist auch durch das Sichtfenster möglich. Navi-Funktionen oder der Musik-Steuerung steht bei der nächsten Radtour damit nichts mehr im Wege. Die Tasche ist wasserabweisend, fasst rund 1,7 Liter und kann sicher an der Lenkerstange verankert werden.

AirBell Fahrradklingel für Apple AirTag

Eine Klingel gehört sowieso an jedes Fahrrad, mit diesem Modell bekommen Sie aber noch ein raffiniertes Extra dazu. Die AirBell hat nämlich neben einem lauten Klingelton auch ein verstecktes Fach für Apple AirTags an Bord. Die winzigen Ortungs-Chips bringen wir damit völlig unsichtbar, aber sicher am E-Bike unter. Mit einem iOS-Gerät kann man solche AirTags – und damit dann auch das E-Bike – zuverlässig tracken. Die Klingel ist sauber verarbeitet, widerstandsfähig und kann mit verschiedenen Haltern bestellt werden: 22,2 mm und 31,8 mm stehen zur Auswahl.

Steinweber Fahrradhalterung für Apple AirTag

Wer seine Airtags nicht in der Klingel verstecken möchte, der kann sie auch in eine eigene Halterung stecken. Diese praktische und unauffällige Schale von Steinweber erfüllt eben diesen Zweck: Der Ortungschip von Apple kommt damit fest und sicher hinter einem Kunststoff-Schild und zwei Schrauben unter. Das 17 Gramm schwere Leichtgewicht überzeugt mit optimaler Passung, einfacher Installation und einem richtig guten Preis.

Mivelo Rahmentasche

Optimale Logistik: Mit dieser Rahmentasche bekommen Sie am E-Bike zusätzlichen Stauraum, von dem man beim Fahren aber fast nichts merkt. Die Tasche schmiegt sich in den inneren Freiraum des Rahmens, bietet ordentlich Platz und sitzt bombenfest. Auch der Schwerpunkt der Tasche im beladenen Zustand ist optimal und beeinträchtigt die Fahrdynamik so gut wie gar nicht, denn das Gewicht sitzt genau zwischen den Rädern. Die Montage klappt mit Klettverschluss-Gurten kinderleicht, die ganze Tasche ist wasserdicht und das eingearbeitete Logo des Herstellers reflektiert in der Dunkelheit.

Jack Wolfskin Unisex Velocity Hiking Pack

Qualitativ hochwertig und mit fairen Preis: Dieser Fahrradrucksack von Jack Wolfksin ist beim Biken der optimale Begleiter. Der kompakte aber überraschend geräumte Rucksack liegt windgeschützt und eng am Rücken auf, so stört er auch bei sportlicher Fahrweise nicht und vermeidet jede Bremswirkung. Solide Verarbeitung, durchdachte Taschen und praktische Extras runden das Model überzeugend ab. An Bord sind beispielsweise ein Bauchgurt, ein besonders auffälliger Regenschutz und Seitentaschen, in die man auch während der Fahrt greifen kann.

Abus Schlosshalter

Das Bügelschloss ist eines der sichersten Schloss-Typen fürs Fahrrad – bloß beim Transport zeigen sich die Stahlbügel gerne von ihrer Schattenseite: Sie sind recht klobig und schwer. Mit diesem Schlosshalter wird das aber zur Nebensache, das Modell verankert Bügelschlösser nämlich sicher und fest an der Gepäckträgerseite. Das klappt natürlich auch mit Bügelschlössern, die nicht von Abus stammen. An drei Haltepunkten lassen sich damit auch schwere Schlösser dank fester Gummiseile klapperfrei befestigen, die Installation der insgesamt drei Halterungen ist sehr einfach. Das Produkt stammt aus Deutschland.

Vaude Race Light XL

Schick und durchdacht: In dieser Mini-Tasche bekommen wir beispielsweise Werkzeug, aber auch Handys, Geldbeutel oder eine kleine Luftpumpe unter. Fixiert wird die stabile Tasche von Vaude dabei ganz unscheinbar unterhalb des Sattels: So stört sie beim Fahren nicht und verschiebt den Schwerpunkt kaum. Klett-Befestigungen versprechen hier ein schnelles und einfaches Anbringen, ein Lichthalter ist an Bord und reflektierende Streifen sorgen in der Dunkelheit dafür, dass man mit der Tasche besser gesehen wird. Es stehen verschiedene Farben zur Verfügung.

Adiport Bluetooth Fahrradlautsprecher

Cooler Sound und satter Bass im E-Bike-Sattel: Mit diesem mobilen Bluetooth-Lautsprecher sorgen Sie bei Ihrer nächsten Radtour für den richtigen Groove. Bis zu zehn Stunden liefert der Speaker Sound (bei 60 Prozent der maximalen Lautstärke). Wer voll aufdreht, kann sich immer noch fast 7 Stunden lang beschallen lassen. Das ziemlich schicke Teil verfügt über clevere Seitentasten, ist nach IPX7 wasserdicht und wird mit einer passenden Halterung geliefert. Klasse: Dank integriertem Mikrofon kann man mit dem Lautsprecher auch Gespräche annehmen und ein Steckplatz für eine SD-Karte (mit gespeicherter Musik) ist ebenfalls integriert.

Ebike Ladekabel von Wheeloo

Kleines Gadget, große Wirkung: Mit diesem einfachen Ladekabel zweigen Sie Strom vom großen E-Bike-Akku ab und laden damit Kleingeräte wie Smartphones auf. Das Kabel mündet in einen USB-C-Stecker, ist 35 cm lang und beispielsweise mit Bosch Intuvia, Kiox, und einigen Nyon kompatibel. Per OTG-Funktion laden wir Geräte damit einfach am E-Bike-Display, das Kabel ist extra dick mit schützendem Stoff ummantelt. Tipp: Ein alternatives Modell steht auch mit einem Lightning-Anschluss zur Verfügung.

ABUS Alarmbox 2.0

Wenig ist so schäbig wie Fahrraddiebstahl – leider kommt er trotzdem häufig vor. Rund 200.000 Räder werden in Deutschland Jahr für Jahr geklaut. Wer das eigene Rad nicht in dieser ärgerlichen Statistik sehen möchte, der muss es schützen: zum Beispiel mit dieser Alarmanlage. Bringt man das Modul am abgestellten Fahrrad an, ertönt ein Warnton, sobald die Box leichte Erschütterungen registriert. Macht sich jemand ernsthaft am Rad zu schaffen, ertönt ein Alarm mit immerhin 100 Dezibel. Abus-Schlösser kann man in die Alarmanlage einstecken, das sorgt für noch mehr Sicherheit.

Tipp: Für rund 40 Euro mehr steht ein Bundle der Alarmanlage mit einem zusätzlichen Rahmenschloss als Einsteckkette zur Verfügung.

Busch & Müller LED-Scheinwerfer

Diese 7-Watt-Leuchte von Busch und Müller bringt es auf helle 100 Lux – kann im Fernlichtmodus aber sogar 150 Lux erreichen, dann verlangt der Scheinwerfer aber auch nach 11 Watt. Das hübsche Lichtauge verfügt über einen zusätzlichen Reflektor, sitzt in einem stabilen und wertigen Aluminiumgehäuse und leuchtet das Nahfeld und die Mitteldistanz im Standard-Modus vorbildlich aus.

Tipp: Im Bundle ist das Licht auch mit einer zusätzlichen Rückleuchte zu haben.

MIVELO 2in1 Fahrradtasche

Ob einzeln oder im Doppelpack: Diese Fahrradtasche bietet mit 25 Litern und einem zulässigen Tragegewicht von 20 Kilo genug Raum und Stabilität für längere Radtouren oder den nächsten Einkauf. Richtig praktisch: Die ganze Tasche kann man per Gurt auch bequem am Körper tragen. Die wasserfeste Fahrradtasche bietet ein integriertes Laptopfach, das bei Nichtgebrauch aber kaum Platz beansprucht. Die Befestigung funktioniert mit einem bewährten und flotten Schnappsystem, die Tasche kann mit einer flexiblen Halterung dabei an allen gängigen Gepäckträgern montiert werden.

Kesser Hundebuggy

Was ist schon ein Leben ohne Hund? Wenn Sie auf diese Frage auch keine Antwort kennen, dann zählen Sie vielleicht zur Zielgruppe dieses Produkts. Mit dem Hundeanhänger von Kesser nehmen Sie Ihren schnüffelnden Vierbeiner bei der nächsten Radtour einfach mit. Im luftigen und mit großen Fenstern versehenen Buggy können Hunde frei atmen und sich draußen umschauen, das Gefährt wird dabei mit einer langen und stabilen Stange direkt am E-Bike befestigt. 250 Liter Volumen bieten auch für größere Hunde Platz, eine Fahne für bessere Sichtbarkeit wird mitgeliefert und beim Design hat man sich etwas einfallen lassen: Der Hundebuggy lässt sich auf kleinsten Raum zusammenfalten und platzsparend transportieren. Der Anhänger ist bis 45 Kg belastbar.

Dr. Wack 2875 – F100 Bio Kettenöl

Der Umwelt zuliebe: Mit diesem Bio-Kettenöl erhöht sich dank geschmierter Kette nicht nur der Fahrspaß, man kann das Produkt auch mit gutem Gewissen nutzen. Es reduziert Reibung und Verschleiß am Antrieb, hält besonders lange vor und ist biologisch abbaubar. Trotzdem ist die Kriechwirkung hervorragend. Per Kunststoff-Aufsatz klappt das Auftragen hier problemlos und sicher. Eine Verschmutzung etwa von Scheibenbremsen, wie man sie beispielsweise bei Sprühflaschen befürchten muss, ist praktisch ausgeschlossen.