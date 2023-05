Die besten Streaming-Geräte im Smart Home

Smart Home ist bei Weitem nicht auf Licht-, Maschinen- und Heizungssteuerung oder Sicherheitstechnik beschränkt – auch die Verteilung von akustischen und visuellen Medien in alle Räume und zu einer Vielzahl von Wiedergabegeräten gehört zu den Grundpfelern des intelligenten digitalen Zuhauses. Dafür brauchen Sie lediglich die nötigen Endgeräte und eine schnelle, stabile WLAN-Abdeckung.

Streaming-Devices im Überblick:

Die besten Multiroom-Systeme

Das Streamen von Musiktiteln, Radiosendern und Hörbüchern in jeden Raum einer großen Wohnung oder eines Hauses setzt ein sogenanntes Multiroom-System voraus. Dabei handelt es sich um Lautsprecher, Soundbars, Sprachassistenten oder Hi-Fi-Anlagen, die miteinander in Kontakt stehen und die gewünschten Titel dort abspielen, wo Sie sich gerade aufhalten.

Als Quellen dienen Smartphones, Tablets, Streaming-Portale, Internetradiosender oder die eigene Songbibliothek auf dem privaten Netzwerkspeicher (NAS).

Der Sonos One gehört zu den beliebtesten Multiroom-Lautsprechern. Klangqualität und Konnektivität sind auf hohem Niveau, und die integrierte Sprachsteuerung macht die Bedienung besonders komfortabel. Sonos

Sonos gilt als Pionier bei der Multiroom-Technik. Seit fast 20 Jahren setzt sich das im kalifornischen Santa Barbara gegründete Unternehmen mit der Multiroom-Thematik auseinander, und entsprechend funktional sind die Produkte.

Der Einstieg in die Welt von Sonos beginnt mit dem kompakten Sonos One, der mit integriertem Sprachassistenten (Alexa und Google Assistant) ab rund 230 Euro zu haben ist.

Den One SL ohne Sprachsteuerung gibts für knapp 200 Euro.

Für die Beschallung größerer Räume in Hi-Fi-Qualität eignet sich das Modell Sonos Five für knapp 650 Euro.

Darüber hinaus hat Sonos auch akkubetriebene Mobilgeräte (Roam, 200 Euro) sowie Soundbars (Ray, Beam und Arc, 300 bis 1000 Euro) für den Einsatz im Heimkino im Angebot. Die neueste Sonos-Generation hört auf den Namen Era und verspricht zu Preisen ab circa 500 Euro eine besonders immersive 3D-Beschallung.

Der Homepod der 2. Generation zeichnet sich nicht nur durch gute Klangeigenschaften und seine Kompatibilität zum Matter-Standard aus, sondern integriert sich auch hervorragend in Apple-Infrastrukturen. Dominik Tomaszewski / Foundry

Apple bietet mit dem Homepod und Homepod Mini zwei Siri-gesteuerte Multiroomtaugliche Lautsprecher an. Während der kompakte Mini für rund 110 Euro nur für kleinere Räume und geringe Ansprüche an die Klangqualität geeignet ist, spielt der für knapp 350 Euro erhältliche große Hompod befreit auf und überzeugt mit sehr guten Klangeigenschaften.

Die erst in diesem Jahr erschienene zweite Generation des Homepod ist auch zum neuen, plattformübergreifenden Smart-Home-Standard Matter kompatibel und lässt sich damit leicht in bestehende Infrastrukturen einbinden.

Ein voluminöser, nach unten abstrahlender Tieftöner und sieben in verschiedene Richtungen angeordnete Hochtöner sorgen beim Apple Homepod für satten und raumfüllenden Klang. Apple

Amazon hat gleich sechs Varianten seines Multiroom-fähigen Alexa-Lautsprechers Echo im Angebot. Allerdings taugen die kleineren Modelle Echo Dot (ab ca. 40 Euro) sowie die Displaymodelle Echo Show 5 (70 Euro) und Echo Show 8 (120 Euro) nicht zur Musikwiedergabe in akzeptabler Qualität.

Lediglich der große Echo ohne Display (rund 110 Euro) sowie der Display-Echo Show 10 (etwa 220 Euro) bieten einen zufriedenstellenden Klang, der allerdings noch nicht an das Niveau von Sonos-Geräten heranreicht. In dieser Klasse spielt zusammen mit dem Apple Homepod lediglich der Echo Studio zum Preis von rund 240 Euro mit, der dank seines ausgefeilten Innenlebens mit hochwertiger Lautsprecherbestückung echten HiFi-Sound erzeugt.

Der Echo Studio von Amazon ist der klangliche Kraftprotz unter den hauseigenen Alexa-Lautsprechern und stellt damit eine direkte Konkurrenz zum Sonos One und zum Apple Homepod der zweiten Generation dar. Amazon

Google hat bislang den High-End-Sphären entsagt und bietet mit dem rund 100 Euro teuren Nest Audio einen eher durchschnittlichen Lautsprecher an, der klanglich auf dem Niveau eines einfachen Echos liegt und weder mit dem Sonos One noch mit dem Apple HomePod oder dem Echo Studio konkurrieren kann.

Alle Multiroom-Systeme lassen sich per App vom Smartphone oder Tablet aus einrichten und steuern, wobei Sie die freie Wahl zwischen Android und iOS haben. Viele Streamingdienste wie beispielsweise Spotify erlauben die gezielte Auswahl eines bestimmten Speakers, sodass Sie beim Betreten eines anderen Raums auf den entsprechenden Lautsprecher umschalten können. Im Party-Modus spielen vordefinierte Lautsprechergruppen – beispielsweise „Erdgeschoss“ oder „Erster Stock“ – gemeinsam auf, oder alle Boxen im ganzen Haus werden gleichzeitig aktiv.

Multiroom-Speaker kombinieren Die meisten Multiroom-fähigen Lautsprecher lassen sich problemlos zu Lautsprecher-Paaren für die Stereowiedergabe und zu Surround-Lautsprechersets fürs Heimkino kombinieren. Sowohl die Sonos-Modelle als auch die Apple Homepods und die Echos von Amazon bieten die Möglichkeit, jeweils zwei Lautsprecher über eine Option in der jeweiligen App zu einem Stereo-Pärchen zu kombinieren. Auf diese Weise verbessern Sie die Räumlichkeit bei der Musikwiedergabe oder machen die smarten Boxen zu Front- oder Rear-Speakern für eine Surround-Anlage im Heimkino.

Videostreaming am TV

Moderne Smart TVs erlauben den Zugriff auf multimediale Inhalte und Streamingdienste in übersichtlichen Benutzeroberflächen – hier der „Smart Hub“ des Herstellers Samsung. Samsung

Wenn Sie den aktuellen Kino-Blockbuster oder die Lieblingsserie auf Ihren Fernseher streamen möchten, haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Optionen: Smart TVs, Streaming-Sticks, Set-Top-Boxen oder Netzwerkfestplatten (NAS).

Smart TVs verbinden sich per Kabel (LAN) oder drahtlos (WLAN) mit dem Heimnetz und können damit Kontakt zu beliebten Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ oder Sky (Wow) aufnehmen. Die dafür nötigen Apps sind entweder vorinstalliert oder lassen sich im Smart-TV-Menü herunterladen.

Während neuere TV-Modelle problemlos mit allen aktuellen Apps mitspielen, kann es bei älteren Fernsehern zu Problemen bei der Kompatibilität oder der Performance kommen. Solche Oldies – und auch noch ältere Fernseher ohne jegliche Streamingfunktionen – machen Sie jedoch problemlos mit aktuellen Streaming-Sticks fit für den multimedialen Einsatz im Smart Home.

Streaming-Sticks wie der Amazon Fire TV machen jeden Fernseher zum Smart TV. Amazon

Solche Streaming-Sticks werden in eine freie HDMI-Schnittstelle an der Rückseite des Fernsehers gesteckt. Über die mitgelieferte Fernbedienung navigieren Sie durchs Menü, starten Apps oder wechseln zum Streamingportal Ihrer Wahl. Die Platzhirsche im Stick-Segment sind Amazon mit seiner Fire-TV-Reihe sowie Google mit dem Chromecast.

Beide Modelle erhalten Sie in einer Full-HD-Version mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und in einer 4K-Variante mit 3840 x 2160 Pixeln. Die HD-Sticks sind bei Amazon ab rund 35 Euro zu haben, während Google etwa 40 Euro veranschlagt. Das hochauflösende Streamingvergnügen in 4K-Auflösung gibt es sowohl bei Amazon als auch bei Google ab knapp 70 Euro.

Tipp: Mit einem Streaming-Stick lässt sich auch jeder Computermonitor zum Smart TV machen. Auf diese Weise wird aus einem ausrangierten Bildschirm ein multifunktionaler Zweitfernseher für Küche, Hobbyraum oder Kinderzimmer.

Set-Top-Boxen wie Apple TV 4K – im Bild rechts oben zusammen mit der dazugehörigen Bluetooth-Fernbedienung – erzielen eine weitaus bessere Performance als kleine Streaming-Sticks. Apple

Bei Set-Top-Boxen handelt es sich sozusagen um die großen Brüder der Streaming-Sticks. Die größeren Gehäuse dieser Gerätegattung werden neben den Fernseher gestellt und ebenfalls mit einem HDMI-Eingang verbunden. Im Innern hat mehr hochwertige Elektronik Platz, sodass Set-Top-Boxen mit schnelleren Prozessoren und besserer Ausstattung für eine höhere Performance glänzen.

So verfügt der aktuelle Apple TV 4K über 64 bis 128 GB internen Speicher für Apps und Medien, schnelles Wi-Fi 6 sowie in der 128-GB-Version auch über einen Ethernet-Anschluss zur direkten Verbindung mit dem Netzwerk. Über die enthaltene Fernbedienung oder per Sprachbefehl über Siri schalten Sie zwischen den Streamingdiensten Apple TV+, Disney+, Live-TV und Mediatheken um.

Amazons Fire TV Cube bietet ebenfalls Wi-Fi 6, einen flotten Octacore-Prozessor und Ethernet-Anschluss. Im übersichtlichen Menü oder über Alexa-Sprachbefehle greifen Sie auf das Angebot von Amazon Prime Video und anderen Streamingdiensten zu.

Sowohl die Streaming-Devices von Apple als auch die von Amazon (Bild) und Google lassen sich über ihre Fernbedienungen mit gesprochenen Kommandos steuern. Amazon

Live-TV-Angebote

Während die meisten Sticks und Set-Top-Boxen direkten Zugriff auf die Mediatheken der größten Sender ermöglichen, unterliegt lineares Fernsehen via Internet einigen Einschränkungen.

So können Sie beispielsweise via Amazon Prime Video über den „Channel Guide“ auf Live-TV zugreifen, das Angebot ist jedoch auf die öffentlich-rechtlichen Sender beschränkt. Wollen Sie auch Privatsender wie RTL oder Pro7 auf jedem Gerät in Ihrem smarten Zuhause sehen, müssen Sie zu entsprechenden Live-TV-Angeboten greifen.

Mit Waipu TV greifen Sie auf zahlreiche Fernsehsender zu – darunter auch Privatsender in HD. Waipu.tv

Eine mit rund 10 bis 15 Euro im Monat recht günstige Lösung ist Waipu-TV mit über 230 Sendern, darunter auch die Privaten in HD. Für beste Bildqualität und umfassende Funktionalität können Sie auch zum TV-Abo Ihres Internetproviders greifen. Darin ist meist eine Set-Top-Box mit Festplatte für Aufnahmen und zeitversetztes Fernsehen enthalten.

Bei Vodafone kostet das Paket Giga TV mit 54 Sendern in HD und 67 Programmen in SD inklusive der Giga TV Net Box rund 15 Euro im Monat zusätzlich zum Internetvertrag.

Bei der Telekom können Sie sich für Magenta TV mit dem passenden Receiver entscheiden, der in den verschiedenen Tarifen enthalten ist und je nach Paket (20 bis 100 HD-Sender) Mehrkosten zwischen 10 und 25 Euro verursacht.

Die TV-Streams lassen sich nicht nur am Smart TV betrachten, sondern auch im Browser oder innerhalb einer App auf Mobilgeräten wiedergeben. Auf diese Weise können Sie überall in Haus und Garten lineares Fernsehen genießen.

Cloud-Gaming: Spielvergnügen per Stream Wer aktuelle Videogames zocken möchte, braucht nicht unbedingt eine Spielkonsole oder einen teuren Gaming-PC: Cloud-Gaming-Dienste schicken Spielinhalte über das Internet an den heimischen PC, aufs Smartphone, Tablet oder den Smart TV. Dabei werden die Games wie beim Videostreaming online zum Spieler übertragen, während gleichzeitig die Steuerungssignale von der Tastatur oder dem Controller ans Rechenzentrum übermittelt und dort nahezu in Echtzeit ausgewertet werden. Auf diese Weise lassen sich mit einer Internetverbindung ab 50 MBit/s auch Rennspiele oder Actiongames auf weitgehend anspruchsloser Hardware genießen. Angesagte Anbieter solcher Services sind Amazon mit Luna, Microsoft mit dem Xbox Cloud Gaming, Sony mit Playstation Now und Nvidia mit Geforce Now. Die Kosten betragen zwischen 10 und 15 Euro pro Monat.

Netzlaufwerke (NAS) im Heimnetz nutzen

Das DS420j von Synology bietet ab rund 300 Euro vier Einschübe für bis zu 64 TB Kapazität. Synology

Die moderne Alternative zum CD- oder DVD- und Blu-ray-Regal nennt sich NAS („Network attached Storage“) und vereint Ihre Musik- und Filmsammlung an zentraler Stelle auf einem üppig bemessenen Festplattenspeicher innerhalb des Heimnetzwerks.

Typische NAS-Systeme sind ohne Festplatten ab rund 250 Euro erhältlich und lassen sich durch den Einbau von bis zu vier Laufwerken auf eine Kapazität von über 60 TB erweitern – mehr als genug auch für große Filmsammlungen in Full-HD- oder 4K-Qualität.

Die NAS-Gehäuse enthalten neben den Festplatten auch die Elektronik eines kompletten Computers, die für die Mediendistribution über das Netzwerk optimiert ist. Um das NAS ins Heimnetz zu integrieren, verbinden Sie es per Ethernet-Kabel mit dem Router. Anschließend können Sie über das von nahezu allen Smart TVs unterstützte DLNA-Protokoll oder eine Mediaplayer- und Streaming-App wie VLC vom Computer, Smartphone oder Tablet darauf zugreifen.

Als einer der beliebtesten Hersteller von NAS-Systemen hat Synology auch preiswerte Systeme für den Einsatz als Medienserver im Smart Home im Angebot.

Tipp: Über eine an den USB-Port der Fritzbox oder des Telekom Speedports angeschlossene externe Festplatte lässt sich ein einfaches und preiswertes NAS für den Hausgebrauch einrichten.