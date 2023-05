AMD Radeon RX 7600 günstig kaufen: Die besten Angebote

Flüssiges Gaming in Full HD alias 1080p mit zumeist höchsten Grafikeinstellungen, AV1-Enkodierung und eine deutlich verbesserte Raytracing-Leistung zu einem Preis von 299 Euro, die Radeon RX 7600 könnte die Antwort für preisbewusste Spieler sein. Die neue Mittelklasse von AMD im ausführlichen Test von PC-Welt:

AMD Radeon RX 7600 im Test: 1080p-Grafikkarte für 299 Euro

Doch wo gibt es die AMD Radeon RX 7600 mit Navi 33 XL und 8 GiByte GDDR6-Speicher derzeit überhaupt zu kaufen und welche Preise werden im Handel aufgerufen?

Der Ratgeber der Redaktion von PC-Welt informiert über die geeignetsten Anlaufstellen und besten Shops, welche die bislang kleinsten Grafikkarte der neuesten RDNA-3-Generation im Angebot haben.

Diese Händler und Onlineshops haben die AMD Radeon RX 7600 immer wieder Angebot und aktualisieren ständig ihre Preise.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Referenzdesign von AMD, die AMD Radeon RX 7600 MBA („Made by AMD“), beträgt 299 Euro. Einige Custom-Designs, wie z. B. die Sapphire Pulse Radeon RX 7600, werden vorab aber auch für über 400 Euro angeboten. Hier heißt es ganz klar, noch abwarten und gegebenfalls zum Vorgänger greifen!

Mit einem Preis 299 Euro ist die AMD Radeon RX 7600 günstiger als jedes für Spieler relevante Modell der letztjährigen Generation, auch die AMD Radeon RX 6600 ist mit 339 Euro teurer gewesen.

Spieler, die sich etwas mehr Leistungsreserven von der neuesten Generation wünschen, können auch die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti ins Auge fassen.

Insbesondere dann, wenn es um eSports und Auflösungen von Full HD geht, ist die AMD Radeon RX 7600 mit einem Preis von 299 Euro die aktuell günstigste Wahl. Das verdeutlichen die entsprechenden Hersteller-Benchmarks von AMD.

Spiele wie Fortnite, Overwatch, Call of Duty und andere Ego-Shooter kommen der kleinen RDNA-3-Grafikkarte, welche insbesondere in Full HD eine gute Figur macht, sehr entgegen. Auch die Benchmarks von PC-Welt konnten das belegen. Hier bewegt sich die AMD Radeon RX 7600 auf Augenhöhe mit der AMD Radeon RX 6700 auf RDNA-2-Basis.

Insbesondere dann, wenn es auf die höchstmögliche Qualität der Texturen ankommt, oder auch mal in WQHD alias 1440p gespielt werden soll, kann die AMD Radeon RX 6700 XT mit 12 GiByte GDDR6 aber die bessere Wahl sein.

Die große Schwachstelle der AMD-Grafikkarten und insbesondere auch der AMD Radeon RX 7600 ist nach wie vor Raytracing. Zwar kann die AMD Radeon RX 7600 in dieser Disziplin im Schnitt um 45 Prozent gegenüber der RX 6600 zulegen, landet damit aber trotzdem schlussendlich nur auf dem Niveau der RTX 2060 Super.

Spieler, die eine Grafikkarte für Full HD bei hohen bis sehr hohen Einstellungen ohne(!) Raytracing suchen, dürften mit der AMD Radeon RX 7600 glücklich werden. Wer mehr Leistungsreserven benötigt, sollte eine Kategorie höher ins Regal greifen.

Die besten Alternativen:*

*) für höhere Auflösungen und Raytracing!

Wie die AMD Radeon RX 7600 insgesamt einzuordnen ist, hat Fachredakteur Sebastian Schenzinger von PC-Welt zusammengefasst.

Auf einen Blick

Unsere Wertung

Pro Full-HD-Gaming mit (meist) höchsten Details

Günstiger als der Vorgänger (auf dem Papier)

AV1-Enkodierung

Verbesserte Raytracing-Leistung, … Kontra … die aber immer noch schwächer ist, als bei der Konkurrenz

8 GB Videospeicher selbst in Full-HD grenzwertig

Keine Effizienzverbesserung gegenüber dem Vorgänger

(noch) keine Alternative zu DLSS 3

Fazit

Die AMD Radeon RX 7600 wirkt auf dem Papier nach einem gelungenen Nachfolger für die RX 6600: Sie bekommen mehr Leistung bei reduziertem Preis! In der Praxis hat die Navi 33 GPU dann aber Mühe, Argumente für sich zu sammeln, die für einen Kauf sprechen.



Ja, die Karte unterstützt AV1-Dekodierung und ja, sie verfügt über AI-Recheneinheiten, aber weder beim Preis-Leistungs-Verhältnis, noch der Effizienz, noch der Speicherausstattung, kann sich die RX 7600 klar von den RX-6600er-GPUs der Vorgängergeneration absetzen.



Für den von AMD angestrebten Einsatzzweck – Full-HD-Gaming mit hohen bis höchsten Details – eignet sich die RX 7600 gut, aber nur so lange, bis Raytracing aktiviert ist, dann fällt die Karte deutlich hinter der Konkurrenz von Intel und Nvidia zurück.



Ein weiterer Kritikpunkt ist der 8 GB große Videospeicher, der zwar in den meisten Fällen noch ausreicht, aber bereits jetzt und in Zukunft wohl immer öfter zum Problem werden kann. Letztlich bekommt die RX 7600 die größte Konkurrenz aber aus dem eigenen Haus, weil es schlichtweg an Alleinstellungsmerkmalen fehlt.