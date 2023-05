Gut und günstig: Diese externe Festplatte von WD mit 2 TB ist Amazon-Bestseller Nr. 1

Eine externe Festplatte bietet viel Platz für vergleichsweise wenig Geld. Daher greifen viele statt zur mobilen SSD noch zur HDD, auch weil manche Fernseher, wo sich auf einem USB-Gerät Aufnahmen speichern lassen, noch eine Festplatte voraussetzen. Die top-bewertete WD Elements Portable 2 TB ist derzeit in ihrer Kategorie auf Platz 1 der Bestseller-Liste bei Amazon. Nicht nur wegen ihrer Leistung und Zuverlässigkeit, sondern auch wegen ihres attraktiven Preises. Was die mobile Festplatte mit USB 3.0 so begehrt macht, erfahren Sie hier.

Bestseller Nr. 1 bei Amazon: Externe Festplatte mit 2 TB von WD

Die externe Festplatte WD Elements Portable bietet eine Speicherkapazität von bis 2 TB und eine USB-3.0-Schnittstelle. Eine Übertragung großer Dateien kann dadurch erleichtert werden. Die Abwärtskompatibilität mit USB-2.0-Geräten erlaubt die Verbindung mit einer breiten Palette an Geräten. Das Design der WD Elements ist kompakt und transportfreundlich, während das Gehäuse einen guten Schutz für die darin gespeicherten Daten bietet. Die mobile Festplatte ist für Windows vorformatiert und kann für die Verwendung mit macOS umformatiert werden. 2 Jahre beträgt die Garantiezeit, was für die Absicherung des Käufers relevant sein könnte.

Wer nicht in eine mobile SSD investieren möchte oder kann, weil etwa viele Fernseher eine externe Festplatte voraussetzen, für den ist die HDD von Western Digital eine gute Wahl. Nicht ohne Grund hat sich die top-bewertete externe Festplatte an die Spitze der Amazon-Bestseller-Liste in ihrer Kategorie gesetzt. Mit einem Preis von 61,99 Euro und einer versandkostenfreien Lieferung ab Lager kann man das Angebot für die WD Elements Portable 2 TB derzeit bedenkenlos annehmen.

USB-Festplatte mit 2 TB bei Amazon

WD Elements Portable 2 TB externe Festplatte USB 3.0 für 61,99 Euro (- 30 %)

Worauf kommt es bei einer externen Festplatte an?

Beim Kauf einer externen Festplatte wie der WD Elements Portable 2 TB sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen.

Speicherkapazität: Die WD Elements Portable bietet eine Speicherkapazität von 2 TB, was für die meisten Anwendungsfälle mehr als ausreichend sein sollte. Allerdings ist der genaue Speicherbedarf abhängig von der Art der zu speichernden Dateien und der Häufigkeit ihrer Nutzung. Schnittstelle: Die Art der Schnittstelle beeinflusst die Übertragungsgeschwindigkeit der Daten. Die externe Festplatte von WD verwendet eine USB 3.0-Schnittstelle, die eine hohe Datenübertragungsrate ermöglicht. Sie ist zudem abwärtskompatibel zu USB 2.0-Geräten, was bedeutet, dass sie auch an älteren Geräten genutzt werden kann. Kompatibilität: Die USB-Festplatte von Western Digital ist für Windows vorformatiert, was bedeutet, dass sie sofort mit einem Windows-Betriebssystem verwendet werden kann. Sie kann jedoch auch für macOS umformatiert werden, falls Sie ein Apple-Gerät verwenden. Design und Portabilität: Das Gehäuse der mobilen WD-HDD ist kompakt und leicht, was den Transport erleichtert. Überdies sorgt das Gehäuse für zuverlässigen Schutz und Stoßfestigkeit, um die darin gespeicherten Daten zu schützen. Garantie: Die WD Elements Portable bietet eine zweijährige Garantie. Es ist immer wichtig, die Garantiebedingungen zu prüfen, um zu verstehen, welche Arten von Problemen abgedeckt sind und welche nicht.

Letztlich hängt die Wahl einer externen Festplatte von Ihren individuellen Bedürfnissen und Präferenzen ab. Die in Rezensionen top-bewertete WD Elements Portable 2 TB hat sich zuletzt den Spitzenplatz in der Amazon-Bestseller-Liste gesichert.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben mobiler Festplatte von Western Digital

Wer sich neben der externen Festplatte WD Elements Portable 2 TB für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.