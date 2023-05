SMS-Angriff auf O2-Kunden – so reagieren Sie richtig

In den letzten Stunden haben wir die folgende SMS gleich doppelt erhalten, die angeblich vom Mobilfunkbetreiber O2 stammt. Der Wortlaut: “O2 INFO: Für Ihren Anschluss wurde eine E-SIM bestellt. Wenn es nicht um Sie geht, gehen Sie bitte zu O2esimcancel.com”.

Sie ahnen es: Die SMS stammt natürlich nicht von O2 und sollten Sie einen O2-Anschluss besitzen und diese SMS ebenfalls erhalten haben, dann ist das nur Zufall. Ihre Rufnummer und damit die Kontaktdaten sind also nicht zwingend in die falschen Hände geraten. Die Betrüger versenden die SMS nämlich wahllos an unzählige Rufnummern. Die dabei verwendeten Absender-Rufnummern sind natürlich auch gefälscht. Ebenso kann auch die Website variieren, die die Empfänger aufrufen sollen, um die angebliche E-SIM-Bestellung zu stornieren.

Das steckt hinter der Masche und so schützen Sie sich und andere Handybesitzer

Ein Blick ins Internet zeigt, dass die Masche nicht neu ist und in den vergangenen Stunden und Tagen vermehrt eine massive Anzahl neuer Betrugsversuche registriert werden. Einige Meldungen besorgter O2-Kunden finden sich hier im O2-Community-Forum.

Das Ziel der Betrüger ist es, die Empfänger zunächst in Sorge zu versetzen und sie dann dazu zu bringen, die in der SMS angegebene URL aufzurufen. Über diese Seiten wollen die Betrüger dann an die O2-Zugangsdaten der Nutzer gelangen. Zusätzlich besteht auch die Gefahr, dass mit dem Aufruf der Seite Schadsoftware auf das mobile Gerät gelangt.

Wer auf die Masche hereingefallen ist, sollte sofort sein Passwort auf “Mein O2” ändern. Es empfiehlt sich ebenfalls, das Smartphone auf Schadsoftware hin zu überprüfen, wobei etwa diese Apps helfen.

Im oben erwähnten O2-Community-Forum gibt ein O2-Moderator übrigens noch folgenden Tipp, woran man echte O2-Websites erkennt:

“Die einzigen von uns genutzten Adressen enden entweder auf -o2.de oder auf .o2online.de, SMS, die versuchen, euch zu einem Besuch anderer Seiten zu bewegen sind sehr wahrscheinlich immer Phishing-Versuche, um an eure Daten heran zu kommen. Hier eine gesunde Skepsis an den Tag zu legen und nicht drauf zu klicken ist absolut richtig und wichtig. “

Unsere Empfehlung lautet: Klicken Sie auf keinen Fall den in der SMS angegebenen Link an. Am besten löschen Sie die SMS sofort.

Alternativ können Sie die SMS als Spam bei Google melden und die Rufnummer dauerhaft blockieren. Dazu tippen Sie auf die SMS und wählen dann “Blockieren” aus. Im folgenden Fenster wählen Sie “Spam melden” aus. Dies sorgt dafür, dass sowohl der Inhalt der SMS als auch die Rufnummer bei Google und/oder dem Mobilfunkanbieter als Spam gemeldet werden. Dadurch können andere Handybesitzer schneller beim Empfang dieser oder einer ähnlichen SMS davor gewarnt werden, dass es sich um eine Betrugs-SMS handelt. Abschließend wird dann die SMS in den Bereich “Spam” in der Messages-App von Android verschoben.