Smartwatch löst Großeinsatz im Bayerischen Wald mit Hubschrauber, Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen aus

Smartwatches können Leben retten (mehr dazu lesen Sie in den unten verlinkten Meldungen), doch in einem aktuellen Fall führte der Notruf einer Smartwatch dazu, dass ein Feuerwehrtrupp samt weiterer Rettungskräfte und sogar ein Rettungshubschrauber grundlos zum Einsatz ausrückten.

Am 23. Mai 2023 gegen 23 Uhr ging der Notruf ein, wie der Bayerische Rundfunk berichtet: Es hatte sich auf der Bundesstraße 11 im Gemeindeteil Stockerholz von Ruhmannsfelden offensichtlich ein Unfall ereignet und dabei soll eine Person schwer verletzt worden sein.

Die Meldung kam von einer Smartwatch (in dem Bericht des Bayerischen Rundfunks wird nicht gesagt, ob es sich um eine Apple Watch, um eine Android-/WearOs-Smartwatch oder eine Huawei-Watch-handelt; ein Passauer Lokalradio spricht allerdings von einer Apple Watch). Sofort rückte die Feuerwehr Ruhmannsfelden zusammen mit Rettungswagen und Polizei zur gemeldeten Unfallstelle aus und suchte den Bereich um die gemeldeten Koordinaten ab … doch die Retter fanden keine Spuren eines Unfalls.

Die Rettungskräfte forderten daraufhin einen Hubschrauber an. Denn Ruhmannsfelden (Landkreis Regen) liegt im Bayerischen Wald, die Mittelgebirgsgegend ist stark bewaldet. Der Hubschrauber sollte deshalb die Gegend mit einem Suchscheinwerfer absuchen.

Bevor der Hubschrauber am vermeintlichen Unfallort eintrifft, klärt sich die Sache aber auf. Eine 22 Jahre alte Autofahrerin aus Niedersachsen hatte gegen 23 Uhr ihr Smartphone auf dem Dach Ihres Fahrzeugs abgelegt. Das Handy war mit der Smartwatch der Frau gekoppelt. Als die Frau losfuhrt, fiel das Handy zu Boden. Diesen harten Sturz meldete das Smartphone offensichtlich an die Smartwatch und deren Sturzerkennung löste dann vermutlich den falschen Unfallalarm aus, den die Smartwatch an die Notrufzentrale abschickt.

Die Frau fuhr gegen 23.30 Uhr mit ihrem Auto zu den Rettungskräften und teilte diesen den Sachverhalt mit. Sie hatte die Warnmeldung, die ihre Smartwatch abschickte, nicht sofort bemerkt.

Die Feuerwehr fand sogar das verlorene Handy wieder und gab es der Frau zurück. Die Frau muss vermutlich mit keinerlei Konsequenzen rechnen.

Die Feuerwehr veröffentlichte ein Bild des Einsatzes auf ihrer Facebook-Seite.

