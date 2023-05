Wie Sie von Windows 11 Home auf Pro upgraden (und warum Sie das tun sollten)

Teurere Software ist nicht immer die bessere Software. Aber manchmal können die Funktionen, die Sie für mehr Geld erhalten, äußerst hilfreich sein – vorausgesetzt, Sie nutzen sie auch. Das ist auch bei Windows 11 Pro der Fall. Die meisten Nutzer kommen mit Windows 11 Home gut zurecht, aber wenn Sie ein Power-User sind (oder glauben, dass Sie den technischen Support eines solchen benötigen), können die zusätzlichen Funktionen, die Pro freischaltet, den Preis wert sein. Mit dem Upgrade erhalten Sie mehr Kontrolle über das Betriebssystem.

Im Folgenden erklären wir Ihnen, wie Sie ein Upgrade durchführen können und liefern Ihnen auch eine kurze Übersicht über die wichtigsten Gründe, die für ein Upgrade sprechen.

Wie Sie Ihren PC auf Windows 11 Pro aktualisieren

Sie können ein Upgrade von Windows 11 Home auf Windows 11 Pro auf zwei Arten durchführen: Entweder Sie kaufen einen Code für Pro und geben ihn in den Aktivierungseinstellungen ein, oder Sie kaufen das Upgrade über die Aktivierungseinstellungen und die Microsoft Store-App. Jede Option hat ihre Vorteile.

So führen Sie ein Upgrade auf Windows 11 Pro mit einem Code durch

Schritt 1: Kaufen Sie einen Code

Windows 11 Pro für 70 Euro im PC-WELT Software-Shop

Sie haben zwei Möglichkeiten einen Produktschlüssel für Windows 11 Pro zu kaufen: Entweder einen Upgrade-Schlüssel, der bei Einzelhändlern wie hier im PC-WELT Preisvergleich gelistet erhältlich ist, oder einen Code für die Vollversion von Windows 11 Pro (der sowohl als Upgrade als auch als Vollinstallationsschlüssel funktioniert).

Die kostengünstigere Option ist eine OEM-Lizenz, die nur einmalig verwendet werden kann und an den PC gebunden ist, auf dem sie verwendet wurde. Normalerweise kosten diese Lizenzen im Einzelhandel bis zu 259 Euro, aber im PC-WELT Software-Shop (derzeit 70 Euro) oder im Rahmen von Sonderangeboten sind sie noch günstiger zu haben. Im Microsoft Store selbst verlangt Microsoft derzeit 145 Euro für einen Upgrade-Schlüssel von Windows 10/11 Home auf Windows 10/11 Pro.

Tipp! Wenn Sie noch mehr sparen möchten, können Sie manchmal einen OEM-Code für Windows 10 Pro zu einem günstigeren Preis als Windows 11 Pro erwerben. Eine Windows 10 Pro-Lizenz kostet zum Beispiel um die 50 Euro von seriöseren Anbietern. Dieser Produktschlüssel funktioniert auch für ein Upgrade von Windows 11 Home auf Pro.

Schritt 2: Öffnen Sie die Aktivierungseinstellungen in Windows 11

Gehen Sie in Windows 11 zu Einstellungen > System > Aktivierung (oder rufen Sie einfach das Startmenü auf, geben Sie “Aktivierungseinstellungen” ein und drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie ein Ergebnis für Aktivierungseinstellungen sehen).

Schritt 3: Ändern Sie Ihren Produktschlüssel

Foundry

Klicken Sie unter Windows-Edition aktualisieren auf den kleinen Pfeil, um das Dropdown-Menü zu öffnen. In der ersten Zeile sollte Produktkey ändern stehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern.

Schritt 4: Geben Sie den Produktschlüsselcode ein

Geben Sie in das nun erscheinende Fenster “Product Key eingeben” den 25-stelligen Code ein, den Sie nach dem Kauf Ihres Lizenzschlüssels erhalten haben.

Wenn die Aktivierung erfolgreich war, sollte in Ihren Einstellungen nun Windows 11 Pro als Ihr Betriebssystem aufgeführt sein.

So führen Sie ein Upgrade auf Windows 11 Pro über den Microsoft Store durch

Die Upgrade-Option in der Microsoft Store-App. Foundry

Schritt 1: Öffnen Sie die Aktivierungseinstellungen in Windows 11

Gehen Sie in Windows 11 zu Einstellungen > System > Aktivierung. (Alternativ können Sie auch das Startmenü öffnen, “Aktivierungseinstellungen” eingeben und dann die Eingabetaste drücken, wenn die Aktivierungseinstellungen in der Suche angezeigt werden)

Schritt 2: Öffnen Sie die Microsoft-App

Suchen Sie den Abschnitt Upgrade Ihrer Windows-Edition und öffnen Sie das Dropdown-Menü, indem Sie auf den kleinen Pfeil klicken. Suchen Sie in der Microsoft-App upgraden und klicken Sie auf die Schaltfläche Store öffnen.

Schritt 3: Kaufen Sie das Upgrade für Windows 11 Pro

Die Microsoft Store-App sollte sich öffnen und die Kaufseite für ein Upgrade auf Windows 10/11 Pro anzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kaufen – für Nutzer hierzulande liegt der Preis bei aktuell 145 Euro. Folgen Sie den Anweisungen, um den Kauf abzuschließen. Nach dem Neustart Ihres PCs sollte Ihre Lizenz in den Aktivierungseinstellungen als Windows 11 Pro angezeigt werden.

Die 6 wichtigsten Vorteile eines Upgrades auf Windows 11 Pro

Microsoft Remote Desktop

PCWorld

Mit Windows können Sie aus der Ferne auf einen PC zugreifen, d. h. sich bei ihm anmelden und ihn vollständig steuern. Jeder Windows 11 Home-PC kann als Client fungieren (der Teil, der sich anmeldet). Aber nur Windows 11 Pro-PCs können als Host dienen (der Teil, bei dem man sich anmeldet).

Wenn Sie sich also von einem anderen PC aus anmelden möchten, z. B. wenn Sie auf Reisen sind und von unterwegs auf Ihren Computer zugreifen möchten, benötigen Sie eine Pro-Lizenz. Das Gleiche gilt, wenn Sie davon ausgehen, dass Sie oft Hilfe von jemand anderem (z. B. einem Freund oder Familienmitglied) erhalten werden, der sich bei Ihrem Computer anmeldet, um Ihnen bei der Fehlerbehebung zu helfen.

BitLocker

PCWorld

Windows 11 Home aktiviert standardmäßig die Geräteverschlüsselung auf kompatiblen Geräten und bietet so einen grundlegenden Schutz. Mit Windows 11 Pro wird BitLocker jedoch als Funktion freigeschaltet, die eine weitaus flexiblere Steuerung und mehr Sicherheit bietet.

Bei der Geräteverschlüsselung wird beispielsweise automatisch eine Kopie Ihres Wiederherstellungsschlüssels in Ihrem Microsoft-Konto gesichert, das mit Ihrem PC verknüpft ist. Mit BitLocker können Sie Ihren Wiederherstellungsschlüssel auf verschiedene Arten manuell speichern (einschließlich der Sicherung in Ihrem Microsoft-Konto) und so viele Kopien erstellen, wie Sie möchten.

Die Geräteverschlüsselung tut genau das: Sie verschlüsselt Ihr gesamtes Gerät. Bei der BitLocker-Verschlüsselung können Sie Laufwerke und/oder Partitionen einzeln verschlüsseln. Weitere Einzelheiten zu Bitlocker in Windows 11 finden Sie in diesem Beitrag.

Windows-Sandbox

PCWorld

Mit Windows 11 Pro können Sie zwar virtuelle Maschinen erstellen, doch diese können mehr Ressourcen beanspruchen, als Sie vielleicht haben (oder in sie investieren möchten). Das liegt nicht nur an der Hardware – wie bei einem physischen PC müssen Sie für Ihre virtuellen Maschinen separate Lizenzen erwerben, wenn Sie Windows darauf ausführen.

Wenn Sie aber dennoch den Schutz einer virtuellen Maschine benötigen, um Software unbekannter oder fragwürdiger Herkunft zu testen oder um potenziell zweifelhafte E-Mails zu öffnen, ohne den Rest Ihres Computers zu gefährden, kann Windows Sandbox eine vernünftige Alternative sein. Anstatt eine virtuelle Maschine zu erstellen, reserviert Sandbox einen Teil der Windows-Ressourcen für die Ausführung Ihrer Anwendung. Allerdings müssen Sie die Datei immer noch auf Ihren PC herunterladen, sodass sie nicht wie bei einer virtuellen Maschine unter Quarantäne gestellt wird.

Hyper-V

PCWorld

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich bei einer Software um potenzielle Malware oder eine andere fragwürdige Software handelt, können Sie Ihren PC schützen, indem Sie die Datei in einer virtuellen Maschine ausführen, d. h. auf einem anderen PC, den Sie mit einer Software erstellen. Anstatt dafür ein Programm wie VMware zu kaufen, können Sie ein Upgrade auf Windows 11 Pro für Hyper-V durchführen. Mit Hyper-V können Sie in sich geschlossene Testumgebungen einrichten. Sie laden Anwendungen herunter und führen sie in jeder virtuellen Maschine aus, die Sie aufsetzen.

Wenn Sie Windows in einer Hyper-V-Instanz ausführen möchten, benötigen Sie eine Lizenz für jede einzelne Instanz. Außerdem sind virtuelle Maschinen nicht vor Malware geschützt. Sie sind zwar in der Regel in der Lage, schädliche Software unter Quarantäne zu stellen, aber einige Viren können die Grenzen einer virtuellen Maschine überwinden. Andere können herausfinden, dass sie in einer virtuellen Maschine ausgeführt werden, und sich erst in einer normalen Umgebung bösartig verhalten.

Mehr RAM nutzen

Windows 11 Pro unterstützt größere Mengen an Arbeitsspeicher. Corsair

Windows 11 Home unterstützt bis zu 128 GB Arbeitsspeicher, was für manche Nutzer immer noch zu wenig ist. Etwa wenn sie gleichzeitig viele virtuelle Maschinen nutzen oder auf riesige Datenbanken zugreifen möchten. Die meisten Benutzer werden für den normalen Gebrauch nicht mehr als 128 GB RAM benötigen, aber wenn doch, dann ist Pro mit seiner Unterstützung für bis zu 2 Terabyte Speicher genau das Richtige für Sie.

Stärkere Kontrolle über das Betriebssystem

PCWorld

Wenn Sie richtig in die Tiefe gehen wollen, können Sie mit Funktionen wie dem Gruppenrichtlinien-Editor und dem zugewiesenen Zugriff einen PC wirklich abschließen. Wann würden Sie diese Funktionen nutzen, wenn Sie kein IT-Experte sind? Vielleicht, wenn Sie verhindern wollen, dass ein geliebter Mensch in Schwierigkeiten gerät, und die Kindersicherung einfach nicht ausgereift genug ist. Sie können auch für kleine Unternehmen hilfreich sein.

Mit dem Gruppenrichtlinien-Editor können Sie Windows so anpassen, dass bestimmte Funktionen und Elemente aktiviert (oder deaktiviert, falls Sie das bevorzugen) werden. Sie können auch den Zugriff auf Anwendungen für bestimmte Nutzer des Rechners einfach sperren.